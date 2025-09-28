LA NACION

Agenda de TV del domingo: clásico de Avellaneda, River, el sub 20 en el Mundial, Copa Ryder y 200 Kilómetros

Fútbol, golf y automovilismo acaparan la oferta deportiva del día en las pantallas

LA NACION
Kevin Lomónaco y Adrián Martínez, protagonistas importantes del clásico Racing vs. Independiente por el torneo Clausura.
Kevin Lomónaco y Adrián Martínez, protagonistas importantes del clásico Racing vs. Independiente por el torneo Clausura.Gonzalo Colini

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 28 de septiembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 15.15 Racing vs. Independiente. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD) y TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 18 River Plate vs. Riestra. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
  • 19.30 Independiente Rivadavia vs. Huracán. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 21.15 Instituto vs. Lanús. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
River será local frente a Riestra: chocarán el segundo y el primero del grupo B del Clausura.
River será local frente a Riestra: chocarán el segundo y el primero del grupo B del Clausura.Manuel Cortina

Mundial Sub 20

  • 17 Marruecos vs. España. DSports+ (613/1613 HD)
  • 17 Italia vs. Australia. DSports 2 (612, 1612 HD)
  • 20 Argentina vs. Cuba. Telefé (CV 10, DTV 1123 HD) y DSports (613/1613 HD)
  • 20 Brasil vs. México. DSports+ (613/1613 HD)

Premier League

  • 10 Aston Villa vs. Fulham. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
  • 12.30 Newcastle vs. Arsenal. Disney+

Serie A

  • 7.30 Sassuolo vs. Udinese. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
  • 10 Pisa vs. Fiorentina. Disney+
  • 10 Roma vs. Hellas Verona. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
  • 13 Lecce vs. Bologna. Disney+
  • 15.30 Milan vs. Napoli. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)

Liga de España

  • 9 Rayo Vallecano vs. Sevilla. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
  • 13.15 Barcelona vs. Real Sociedad. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
Barcelona intentará acercarse a Real Madrid en la liga de España cuando reciba a Real Sociedad.
Barcelona intentará acercarse a Real Madrid en la liga de España cuando reciba a Real Sociedad.José Bretón - AP

Ligue 1

  • 12 Lille vs. Lyon. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)
  • 12 Angers vs. Brest. Disney+
  • 12 Metz vs. Le Havre. Disney+
  • 15.30 Rennes vs. Lens. Disney+

Primera Nacional

  • 15.15 Chacarita Juniors vs. Gimnasia (Mendoza). TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
  • 20.30 San Martín (Tucumán) vs. Quilmes. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)

GOLF

Copa Ryder

  • 13 La última vuelta. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
Se avecina un desenlace tenso por la Copa Ryder en Nueva York, donde Rory McIlroy fue hostigado por el público; Europa aventaja a Estados Unidos.
Se avecina un desenlace tenso por la Copa Ryder en Nueva York, donde Rory McIlroy fue hostigado por el público; Europa aventaja a Estados Unidos.Matt Slocum - AP

AUTOMOVILISMO

TC2000

  • 12.30 200 Kilómetros de Buenos Aires. La carrera principal. TyC Sports 2 y TyC Sports Play
A las 12.30 se largará, con el Toyota Corolla Cross de Matías Rossi y Santiago Urrutia al frente, la carrera principal de la fecha más trascendente del año en TC2000: 200 Kilómetros de Buenos Aires.
A las 12.30 se largará, con el Toyota Corolla Cross de Matías Rossi y Santiago Urrutia al frente, la carrera principal de la fecha más trascendente del año en TC2000: 200 Kilómetros de Buenos Aires.Prensa TC200
