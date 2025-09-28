Agenda de TV del domingo: clásico de Avellaneda, River, el sub 20 en el Mundial, Copa Ryder y 200 Kilómetros
Fútbol, golf y automovilismo acaparan la oferta deportiva del día en las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 28 de septiembre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 15.15 Racing vs. Independiente. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD) y TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 18 River Plate vs. Riestra. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
- 19.30 Independiente Rivadavia vs. Huracán. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 21.15 Instituto vs. Lanús. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
Mundial Sub 20
- 17 Marruecos vs. España. DSports+ (613/1613 HD)
- 17 Italia vs. Australia. DSports 2 (612, 1612 HD)
- 20 Argentina vs. Cuba. Telefé (CV 10, DTV 1123 HD) y DSports (613/1613 HD)
- 20 Brasil vs. México. DSports+ (613/1613 HD)
Premier League
- 10 Aston Villa vs. Fulham. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
- 12.30 Newcastle vs. Arsenal. Disney+
Serie A
- 7.30 Sassuolo vs. Udinese. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
- 10 Pisa vs. Fiorentina. Disney+
- 10 Roma vs. Hellas Verona. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
- 13 Lecce vs. Bologna. Disney+
- 15.30 Milan vs. Napoli. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
Liga de España
- 9 Rayo Vallecano vs. Sevilla. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
- 13.15 Barcelona vs. Real Sociedad. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
Ligue 1
- 12 Lille vs. Lyon. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)
- 12 Angers vs. Brest. Disney+
- 12 Metz vs. Le Havre. Disney+
- 15.30 Rennes vs. Lens. Disney+
Primera Nacional
- 15.15 Chacarita Juniors vs. Gimnasia (Mendoza). TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
- 20.30 San Martín (Tucumán) vs. Quilmes. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
GOLF
Copa Ryder
- 13 La última vuelta. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
AUTOMOVILISMO
TC2000
- 12.30 200 Kilómetros de Buenos Aires. La carrera principal. TyC Sports 2 y TyC Sports Play
