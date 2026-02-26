Seis extranjeros dominan en el comienzo del VISA Open de Argentina: el duro desafío para los argentinos 

No importa haber jugado la cancha cientos de veces, saberse los hoyos de memoria o conocer profundamente lo que significa el Abierto. La legión extranjera plantó bandera y dominó por completo en la primera jornada del VISA Open de Argentina, en el Jockey Club, con un lote de seis punteros: cuatro norteamericanos (Mason Andersen -el campeón de 2024-, Carson Bacha, Hunter Eichhorn y Alistair Docherty), un canadiense (Matthew Anderson) y hasta un chino (Carl Yuan), todos con un formidable score de 63 (-7).

En realidad, una competitividad foránea nada novedosa, si se considera la jerarquía del Korn Ferry, el circuito que cobija a la máxima cita local y que al final de la temporada repartirá 20 cupos para el PGA Tour. En este contexto, a los once argentinos les costó abrirse paso en la cancha Colorada, aunque hay dos que están a tiro de la punta y se inspiraron desde la mañana. Tanto Martín Contini como Tommy Cocha, dos duros batalladores, firmaron 66 golpes (-4), figuran en el 21° puesto y se ilusionan.

Tommy Cocha evalúa en el tee de salida; arrancó con -4 total

“De todo vas aprendiendo”, señaló el tucumano Contini, recordando la experiencia que capitalizó cuando formaba parte del Korn Ferry, en las temporadas 2022 y 2023. Con la membresía perdida, ingresó al Abierto a través de la clasificación de los lunes por tercer año consecutivo y se permite soñar no solo con levantar la copa el domingo, sino también con llevarse el premio extra de la clasificación para el British Open de este año. Su recorrido solo se vio empañado con el doble bogey en el hoyo 17, pero hizo nada menos que ocho birdies en la vuelta. “Es bueno saber que los birdies están, después vemos cómo vamos esquivando los bogeys”, evaluó.

Al igual que el tucumano de la sonrisa impregnada en su rostro, Tommy Cocha sacó provecho de las muy buenas condiciones de la mañana: un día soleado sin demasiado calor y poco viento. “Uno sabe que se puede jugar bien, mal y hasta se puede ganar, básicamente es eso: tratar de dar lo mejor y tener una buena semana”, contó el salteño, que se sintió cómodo cada vez que el Abierto pasó por San Isidro. Cocha, igual, lidia con una presión: tiene estatus condicional en el KFT y necesita un buen resultado para escalar en el ranking de prioridad que define el acceso a los torneos después del Astara Chile Classic.

Jorge Fernández Valdés, campeón de 2021, firmó una tarjeta de -3 y quiere repetir el título

Jorge Fernández Valdés, orgulloso campeón del Abierto en 2021, es otro de los que se entusiasma con la idea de festejar en casa. El cordobés anotó -3 en sus primeros seis hoyos, con birdies al 10, 13 y 15. En adelante anotó dos birdies y dos bogeys para una tarjeta de tres bajo el par (67), que lo ubican en un empate en el puesto 39.

Pero el gran protagonista del día fue Mason Andersen, que la última vez que pisó suelo argentino se llevó el título y un boleto para jugar en la cita de Royal Troon, aquel 2024. Fue una victoria que lo catapultó hacia el ascenso al PGA Tour en 2025, pero cuando se encontró con los mejores no pudo lucirse en su condición de novato y se vio relegado de vuelta al Korn Ferry Tour.

“Le pegué muy derecho a la pelota y acerté muchos greens con mis hierros. Aquí es súper importante alcanzar los greens en regulación, porque chipear es probablemente lo más difícil que tiene este campo. Además, emboqué unos cuantos putts de entre tres y cuatro metros”, dijo, sobre su actuación de este día. Para ganar su primer Abierto en 2024, Andersen encendió el turbo: llegó a enhebrar nueve birdies en los últimos nueve hoyos del torneo y luego superó al noruego Kris Ventura en un desempate. Este jueves arrancó con un ritmo parecido, con seis birdies en los primeros 10 hoyos.

Mason Andersen habla con su caddie; es uno de los seis punteros

Aquella vez, Andersen ganó en Olivos; ahora disfruta del mítico campo del Jockey Club que diseñó Alister MacKenzie en 1930. “Es increíble. Se puede sentir que es un sitio histórico cuando caminas por el club y recorres la cancha. Es un gran campo de golf y estoy muy feliz de estar aquí”, mencionó.

“Estoy seguro de que todos en este field están pensando en la oportunidad de jugar el Open, porque es un evento histórico”, recordó Andersen, al reflexionar sobre el premio adicional que se llevará el campeón de esta semana. “Jugar The Open fue lindo, pero fue duro. Estaba lloviendo de lado cuando salí a jugar la segunda ronda, a las 4 de la tarde, pero fue la experiencia completa de este major. La gente realmente tiene un profundo aprecio por el golf por allá”.