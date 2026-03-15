The Players: público retenido por un tiroteo, debacle de Cameron Young y resignación de Scottie Scheffler

El ingreso del público a la tercera ronda del torneo The Players de golf debió esperar. La PGA postergó unos 45 minutos la entrada de los espectadores a los links del TPC Sawgrass, de Florida, Estados Unidos, debido a un tiroteo acontecido en el estacionamiento de una farmacia cercana en la noche anterior. El hecho dejó dos muertes y el sospechoso intentó ingresar a la cancha. Solamente una vez que las autoridades confirmaron su detención se permitió el ingreso de la concurrencia.

Superado el trance –la farmacia está a menos de dos kilómetros de la cancha de golf–. el protagonista más saliente del sábado fue el estadounidense Cameron Young. Al llegar al último hoyo estaba -2 y peleaba por el segundo puesto. Después de un birdie en el 17 con un tiro que, para muchos, fue el mejor del certamen hasta entonces, se desbarrancó en el 18: pegó en el tee y la pelota terminó en el agua. Y el jugador cerró la vuelta con un doble bogey que lo retrasó hasta el tercer lugar en el tablero. De bajar un golpe a subir dos en apenas dos hoyos.

The closing holes at @THEPLAYERS always brings drama.



Cameron Young just went through a roller-coaster.



17th hole: Shot of the day, birdie



18th hole: Water ball, double bogey



📺 NBC pic.twitter.com/LUTnzpZtra — PGA TOUR (@PGATOUR) March 14, 2026

“Siento que luché bastante bien, pero no jugué fantástico”, dijo Young. Y agregó, sobre el fatídico hoyo 18: “Estar -2 con un hoyo por terminar era muy bueno. Honestamente, creo que el tiro de salida no fue malo. Casi me agaché para recoger el tee una vez que pegué. Pero hay mucho viento ahí arriba y la bola no paraba de girar y girar... Se me fue por un pie”, contó, refiriendo a la medida que equivale a 30 centímetros, sobre el tiro que envió la pelota al agua y que sepultó sus posibilidades de tener un buen desempeño en ese último hoyo.

“Si hacés un mal golpe, cometés un doble bogey”, sostuvo Young después de su experiencia en el hoyo 18. “Hay que estar concentrado todo el día. Y seguir acertando”, se esperanzó ante la cuarta vuelta, que afrontará este domingo, del torneo que entregará 25 millones de dólares en premios. Al cabo de los tres días presenta un -9 que lo sitúa 3º a 4 golpes de la vanguardia. “Sí, por supuesto”, continuó frente a una consulta sobre si podía quedarse con el trofeo en una competencia considerada la más importante por fuera de los cuatro majors. Algo así como el Indian Wells del golf. “Los números están ahí, y no hay razón por la que no pueda ser yo quien los consiga”, retrucó.

Eagle on 11. Four clear of the field.



Ludvig Åberg is heating up @THEPLAYERS.



📺 NBC pic.twitter.com/18n8pMz8mT — PGA TOUR (@PGATOUR) March 14, 2026

El número 1 del mundo, el también estadounidense Scottie Scheffler, no es tan optimista como Young. Si bien resucitó en el tablero gracias a una vuelta de -5 este sábado, ocupa el puesto 26 junto a otros seis golfistas. Acumula -4 en las tres vueltas, a 9 tiros del líder, el sueco Ludvig Åberg; a 6 de su escolta, el estadounidense Michael Thorbjornsen, y a 7 de Young. Pese a una tercera vuelta que no tuvo ni un solo bogey, Scheffler -vencedor del certamen en 2023 y 2024 y único jugador consecutivamente bicampeón de The Players en los últimos 50 años– piensa que esta vez está todo perdido: “Sólo si por la tarde empieza a soplar un viento de 50 kilómetros por hora”, dijo sobre sus chances de terminar levantando el trofeo.

Citado por Golf Channel, Scheffler añadió: “Hoy estuve un poco más concentrado que en los dos primeros días. Sentí que mi swing mejoraba en cada día del torneo. Hoy acerté más fairways y tuve más oportunidades de birdie”, comentó. “¿Si encontré algo? Creo que eso implicaría que estaba perdido, lo cual no es el caso. No. Siempre intento sentir cómo van las cosas, y a veces un poco de práctica ayuda, y a veces un poco de descanso, también”, añadió.

Scottie Scheffler has one of the rounds of the day going @THEPLAYERS.



-4 thru 12 and from T51 to T24.



📺 PGA TOUR LIVE on ESPN+ pic.twitter.com/bcUYqZxbPg — PGA TOUR (@PGATOUR) March 14, 2026

El mejor del mundo continuó: “Creo que, con la forma en que pegué en los primeros días, con la actitud y la garra que tuve... Cuando pienso en los torneos no pienso en ganar, sino en afrontar las cosas de la manera correcta. Hice todo lo posible por mantenerme concentrado y creo que hice un buen trabajo manteniendo la actitud correcta y la cabeza fría para superar un par de rondas difíciles”.

Scheffler estuvo en peligro de una eliminación prematura: habría sido la primera vez desde 2022 que el estadounidense no habría pasado un corte. Bogeys en los hoyos 14 y 16 en la segunda vuelta lo dejaron +2 y al borde del nocaut. Pero un birdie en el 18 lo mantuvo en carrera para el fin de semana. El mismo hoyo donde Young falló este sábado. Ambos tendrán una nueva chance este domingo, en un The Players que quiere que los tiros sean solamente de pelotas de golf, y no de balas.