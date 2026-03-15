Cameron Young, campeón en The Players: su mejor victoria y un ascenso al top 5 del golf mundial
Se impuso a Fitzpatrick con una arremetida incontenible en la última jornada
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El estadounidense Cameron Young consiguió un gran título para acompañar su enorme talento el domingo, al ejecutar el mejor golpe de su carrera y dejar la bola a 10 pies en el green de la isla azotado por el viento para birdie, y ganar el Campeonato de The Players cuando Matt Fitzpatrick falló un putt de par de 8 pies en el hoyo final.
Young, de 28 años, jugó sin bogeys en los últimos nueve hoyos, donde tantas ilusiones se desvanecieron, y conectó un drive de 375 yardas -el más largo registrado en el 18 en el TPC Sawgrass- que le preparó un par y una tarjeta de 68 golpes, 4 bajo par.
Fue apenas su segunda victoria en el PGA Tour. Había igualado el récord del circuito con siete segundos puestos antes de imponerse por fin a finales del verano boreal pasado en Wyndham. Pero esta es la joya de la corona del PGA Tour, conocida de manera informal como el “quinto major”, y la presión fue sencillamente intensa en el final.
El sueco Ludvig Aberg, que tenía una ventaja de tres golpes al comenzar la ronda final, se derrumbó en los últimos nueve hoyos con tiros al agua en hoyos consecutivos. Firmó 40 en los últimos nueve para un 76 y empató en el quinto puesto.
Fitzpatrick fue el primero en aprovechar el colapso de Aberg, al pegar un wedge a distancia de dejarla dada para birdie en el 12 y un golpe de salida a cuatro pies para birdie en el 13.
Young se mantuvo a su lado y lo alcanzó con el birdie decisivo en el par 3 del 17. El sábado, Young había encontrado el agua en el 18 y tuvo que resignarse para un doble bogey. Esta vez, clavó su tiro de salida y pegó un lob wedge desde 98 yardas hasta el borde posterior del green.
Fitzpatrick se fue demasiado a la derecha y tuvo que sacar la bola con un golpe de escape que se quedó apenas corto del green; luego ejecutó un buen chip para dejarla a 8 pies. Cuando Fitzpatrick falló el putt que habría forzado un desempate, a Young le quedó un par prácticamente dado para terminar con 13 bajo par, un total de 275 golpes, y cobrar el premio de 4,5 millones de dólares. Así, el estadounidense sube al número cuatro del mundo.
The winning moment for Cameron Young.#THEPLAYERSpic.twitter.com/Wc9ItXA2qv— THE PLAYERS (@THEPLAYERS) March 15, 2026
Las principales posiciones
|Cameron Young
|68-67-72-68-275
|-13
Matt Fitzpatrick
70-69-69-68-276
-12
Xander Schauffele
69-65-74-69-277
-11
Robert MacIntyre
72-72-65-69-278
-10
Ludvig Aberg
69-63-71-76-279
-9
Jacob Bridgeman
70-68-71-70-279
-9
Sudarshan Yellamaraju
73-72-66-68-279
-9
Tommy Fleetwood
69-70-73-68-280
-8
Sepp Straka
67-70-72-71-280
-8
Justin Thomas
68-68-72-72-280
-8
Brian Harman
75-64-69-73-281
-7
Patrick Rodgers
70-70-71-70-281
-7
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