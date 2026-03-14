LA NACION

Agenda de TV y streaming del domingo: River, Boca, Pumas 7s, Colapinto, Indian Wells y TC2000

Fútbol local y exterior, golf y básquetbol completan la propuesta deportiva en el cierre del fin de semana en las pantallas

LA NACION
Miguel Merentiel domina la pelota; el uruguayo es subcapitán de Boca, que visitará a Unión en el torneo Apertura.
Miguel Merentiel domina la pelota; el uruguayo es subcapitán de Boca, que visitará a Unión en el torneo Apertura.Manuel Cortina

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 15 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 15.15 Tigre vs. ArgentinosJuniors. ESPN Premium
  • 15.15 Gimnasia La Plata vs. Independiente Rivadavia. TNT Sports
  • 17.30 Belgrano vs. Talleres. TNT Sports
  • 19.45 River Plate vs. Sarmiento. ESPN Premium
  • 22 Unión vs. Boca Juniors. TNT Sports
Después del 2-1 en la cancha de Huracán, Eduardo Coudet afrontará su partido en el Monumental como director técnico de River Plate, que recibirá a Sarmiento en el Apertura.
Después del 2-1 en la cancha de Huracán, Eduardo Coudet afrontará su partido en el Monumental como director técnico de River Plate, que recibirá a Sarmiento en el Apertura.Gonzalo Colini - La Nación

Premier League

  • 11 Manchester United vs. Aston Villa. ESPN y Disney+
  • 11 Nottingham Forest vs. Fulham. Disney+
  • 11 Crystal Palace vs. Leeds. Disney+

Liga de España

  • 10 Mallorca vs. Espanyol. ESPN 2 y Disney+
  • 12.15 Barcelona vs. Sevilla. ESPN 2 y Disney+
  • 14.30 Betis vs. Celta. DSports
  • 17 Real Sociedad vs. Osasuna. DSports
Barcelona será local frente a Sevilla en la liga española.
Barcelona será local frente a Sevilla en la liga española.JOSEP LAGO - AFP

Serie A

  • 8.30 Hellas Verona vs. Genoa. ESPN y Disney+
  • 14 Como vs. Roma. ESPN 4 y Disney+
  • 16.45 Lazio vs. Milan. ESPN y Disney+

Ligue 1

  • 11 Racing (Estrasburgo) vs. Paris FC. ESPN 4 y Disney+
  • 13.15 Le Havre vs. Lyon. Disney+
  • 13.15 Metz vs. Toulouse. Disney+

TENIS

Indian Wells

  • 15 La final femenina. Disney+
  • 18 La final masculina. ESPN 3 y Disney+

RUGBY

Seven de Nueva York

  • 13.30 Australia vs. Fiji y Argentina vs. Sudáfrica, las semifinales masculinas. Fox Sports y Disney+
  • 17 El partido masculino por el tercer puesto y las finales femenina y masculina. Fox Sports y Disney+

AUTOMOVILISMO

  • 10 TC2000. La carrera en el circuito callejero de Buenos Aires. TyC Sports
El circuito callejero de Buenos Aires acogerá la carrera de TC2000.
El circuito callejero de Buenos Aires acogerá la carrera de TC2000.IGNACIO ARNEDO

Fórmula 1

  • 4 Gran Premio de China. La carrera. Fox Sports y Disney+

BÁSQUETBOL

NBA

  • 14 Minnesota Timberwolves vs. Oklahoma City Thunder. ESPN 3

Liga ACB

  • 15 Joventut vs. Barcelona. Fox Sports 2

GOLF

  • 14 The Players Championship. La cuarta vuelta. ESPN 2
