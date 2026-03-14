Agenda de TV y streaming del domingo: River, Boca, Pumas 7s, Colapinto, Indian Wells y TC2000
Fútbol local y exterior, golf y básquetbol completan la propuesta deportiva en el cierre del fin de semana en las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 15 de marzo de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 15.15 Tigre vs. ArgentinosJuniors. ESPN Premium
- 15.15 Gimnasia La Plata vs. Independiente Rivadavia. TNT Sports
- 17.30 Belgrano vs. Talleres. TNT Sports
- 19.45 River Plate vs. Sarmiento. ESPN Premium
- 22 Unión vs. Boca Juniors. TNT Sports
Premier League
- 11 Manchester United vs. Aston Villa. ESPN y Disney+
- 11 Nottingham Forest vs. Fulham. Disney+
- 11 Crystal Palace vs. Leeds. Disney+
Liga de España
- 10 Mallorca vs. Espanyol. ESPN 2 y Disney+
- 12.15 Barcelona vs. Sevilla. ESPN 2 y Disney+
- 14.30 Betis vs. Celta. DSports
- 17 Real Sociedad vs. Osasuna. DSports
Serie A
- 8.30 Hellas Verona vs. Genoa. ESPN y Disney+
- 14 Como vs. Roma. ESPN 4 y Disney+
- 16.45 Lazio vs. Milan. ESPN y Disney+
Ligue 1
- 11 Racing (Estrasburgo) vs. Paris FC. ESPN 4 y Disney+
- 13.15 Le Havre vs. Lyon. Disney+
- 13.15 Metz vs. Toulouse. Disney+
TENIS
Indian Wells
- 15 La final femenina. Disney+
- 18 La final masculina. ESPN 3 y Disney+
RUGBY
Seven de Nueva York
- 13.30 Australia vs. Fiji y Argentina vs. Sudáfrica, las semifinales masculinas. Fox Sports y Disney+
- 17 El partido masculino por el tercer puesto y las finales femenina y masculina. Fox Sports y Disney+
AUTOMOVILISMO
- 10 TC2000. La carrera en el circuito callejero de Buenos Aires. TyC Sports
Fórmula 1
- 4 Gran Premio de China. La carrera. Fox Sports y Disney+
BÁSQUETBOL
NBA
- 14 Minnesota Timberwolves vs. Oklahoma City Thunder. ESPN 3
Liga ACB
- 15 Joventut vs. Barcelona. Fox Sports 2
GOLF
- 14 The Players Championship. La cuarta vuelta. ESPN 2
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming. Juega Messi, fútbol local y de Europa, se define el Seis Naciones, arranca la URBA y Fórmula 1 de madrugada
TV y streaming del viernes. La carrera sprint de la Fórmula 1, el torneo Apertura, las ligas de Europa, Indian Wells y rugby
TV y streaming del jueves. River enfrenta a Huracán, ensayos de la Fórmula 1 en Shanghái, la Europa League e Indian Wells
Más leídas de Fútbol
- 1
La primera noche de Eduardo Coudet al frente de River: las señales que el sucesor de Gallardo dio ante Huracán
- 2
Así están Boca y River en el Torneo Apertura: punteros inesperados y gigantes en duda
- 3
River vs. Sarmiento, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 4
El Mundial roto: Trump prohíbe y expulsa, pero Infantino finge demencia y sigue riendo