Tiger Woods Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de febrero de 2021 • 20:00

En la última aparición televisiva, el reciente fin de semana, en la cadena CBS, Tiger Woods dejó un espacio para retomar la competencia y el Masters, en el Augusta National Golf Club, que se jugará entre el 5 y el 11 de abril era la meta. El accidente que protagonizó en Los Ángeles provocó estupor, las primeras imágenes del auto volcado generaron asombro y las reacciones del planeta golf no se hicieron esperar. Desde el emblemático Jack Nicklaus, máximo ganador del Masters, a Justin Thomas, pasando por los ex boxeadores Mike Tyson y Sugar Ray Leonard, y el ex presidente Donald Trump, expresaron su apoyo a Tiger.

"Bárbara y yo acabamos de enterarnos del accidente de Tiger y, como todos los demás, estamos profundamente preocupados. Queremos ofrecerle nuestro más sincero apoyo y nuestras oraciones en este momento difícil. Únanse a nosotros para desearle a Tiger una cirugía exitosa y todo lo mejor para una recuperación completa", expresó Nicklaus en las redes sociales.

También Greg Norman lanzó un pedido para que los aficionados tengan presente a Woods en este momento de dificultad. "Él Tiene una fuerza mental más fuerte que la mayoría y ha peleado muchas batallas y ganado muchas de ellas. Su fuerza mental ganará esta batalla. Oraciones y pensamientos para Tiger Woods y su familia", resaltó el australiano, de 66 años, dos veces ganador del Masters, en 1986 y 1993.

"Él es nuestro héroe. Crees que tipos como Tiger y Kobe Bryant son intocables, pero no lo son. Solo espero que esté bien", comentó Adam Scott, según informa la página web del PGA Tour. También Justin Thomas envió un mensaje a Woods: "Duele ver a uno de mis amigos más cercanos tener un accidente. Solo espero que esté bien. Estoy preocupado por sus hijos, seguro de que están luchando", manifestó, sobre las novedades del estado de salud que llegaban, mientras el cinco veces ganador del Masters era operado de las múltiples lesiones que sufrió en las piernas.

"Realmente preocupante ver el accidente que involucra a Tiger Woods. Somos amigos desde hace mucho tiempo, obviamente me preocupa su bienestar. Siempre ha sido un luchador y espero que se recupere por completo muy pronto", se manifestó el sudafricano Ernie Els, que fue dos veces ganador del Abierto de los Estados Unidos y dos veces vencedor del Abierto Británico.

"Todas las personas con las que hable están de un humor extraño debido a la noticia. Estaba hablando con mi caddie sobre el impacto tiene en el deporte, porque no es bueno para nosotros y no es bueno para el golf. Debemos esperar que esté bien y que se recupere rápidamente", dijo Xander Schauffele. También el inglés Ian Poulter, a través de las redes sociales, expresó su preocupación: "Los pensamientos están con Tiger Woods y otros involucrados, deseando una pronta recuperación y espero que las lesiones no sean malas".

El comisionado del PGA TOUR, Jay Monahan, dijo que toda la comunidad del Tour pensaba en el bienestar de Woods. "Nos han informado del accidente automovilístico de Tiger Woods. Estamos esperando más información, una vez que atraviese la cirugía. En nombre del PGA Tour y de nuestros jugadores, Tiger está en nuestras oraciones y tendrá todo nuestro apoyo mientras se recupera", dijo Monahan en un comunicado.

El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es conocido por su pasión por el golf y emitió un comunicado en el que le desea una pronta mejoría a Woods, luego del accidente automovilístico que dejó hospitalizado al golfista, con lesiones moderadas a graves. "Recupérate pronto, Tiger. Eres un verdadero campeón", dijo Trump, cuyo mensaje fue compartido por Jasson Miller, uno de sus asesores de campaña, en Twitter.

El ex campeón mundial de los pesados, Mike Tyson, escribió: "Pelea, Tiger Woods, como el luchador que eres, por tus niños y por el mundo. (Todo mi) Cariño y plegarias". Otra leyenda del boxeo, Ray Sugar Leonard, expresó: "Rezo por Tiger. Mis pensamientos están con vos, campeón".

Conforme a los criterios de Más información