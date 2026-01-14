Tiger Woods habló sobre una mejora en su salud y se ilusiona con jugar el Masters de Augusta: “Los médicos ya me permiten golpear”

A casi tres meses de su operación en la zona lumbar, el golfista Tiger Woods se ilusiona con regresar al PGA tour después de confirmar que ya cuenta con la autorización de los médicos para volver a pegar golpes. No obstante, destacó que deberá ser más paciente con su cuerpo ya que tiene 50 años y un largo historial de intervenciones quirúrgicas.

“Los médicos me han dado permiso para golpear, básicamente pegar con hierros cortos y hierros medios. No he ido más allá de eso. Cuando llegue ese momento, cuando empiece a pegar drivers, a jugar en casa y a hacer todas las cosas diferentes, habré estado alejado del juego un año y medio, así que voy a estar bastante oxidado”, señaló en una entrevista con ESPN.

Woods se sometió a 11 cirugías ortopédicas a lo largo de su carrera y al menos siete fueron en la espalda David J. Phillip - AP

Cabe señalar que su último torneo fue el Open Championship, que se disputó en julio de 2024 en Reino Unido y donde falló el corte clasificatorio. Su estado físico fue el principal obstáculo para que el ganador de 15 majors vuelva a las pistas y en octubre de 2025 se realizó una cirugía de reemplazo de disco lumbar en la parte baja de la espalda tras sufrir dolor y falta de movilidad.

“Hay muchas cosas que entrarán en juego a partir de ese momento. Mi preparación va a tener que ser un poco diferente a la de otras intervenciones que he tenido en el pasado. He tenido que ser mucho más paciente conmigo mismo. Me duele antes, imagino que porque tengo 50 años. Eso pasa”, vaticinó sobre su estado físico.

En ese sentido, aumentan las posibilidades de que Woods regrese a la competencia en el Masters de Augusta que se disputará en abril, siempre y cuando no sufra un nuevo contratiempo físico. Tampoco está descartado que utilice alguno de los últimos partidos de la TGL para tomar contacto con la competición ya que la competencia se disputa en una modalidad de hoyos que en parte son virtuales y después se trasladan a una zona dedicada al juego corto.

Woods le dio una cálida bienvenida a Koepka

Además, Tiger celebró la reincorporación de su compatriota Brooks Koepka al PGA tour luego de jugar por más de tres años en el circuito LIV Golf, patrocinado por el gobierno de Arabia Saudita.

“Es increíble para el Tour y para todos los aficionados. Es lo que ellos querían. Quieren ver a los mejores jugar contra los mejores. Y que Brooks quiera volver un año antes, y que haya podido hacerlo, y que lo trabajáramos en Navidad con ambas juntas directivas, con todos los representantes de los jugadores, así como otros golfistas, para asegurarnos de que esto está bien”, destacó.

Tiger Woods chats with @NotthefakeSVP about the return of Brooks Koepka to the PGA TOUR 🗣️ pic.twitter.com/yKT1NrLX0C — PGA TOUR (@PGATOUR) January 14, 2026

Para reingresar al PGA tour, Koepka debió aceptar los términos del Programa de Miembros Regresados. En consecuencia, quedará excluido del programa de equidad para jugadores, lo que podría costarle más de 50 millones de dólares, dependiendo de sus resultados. Ademas, deberá realizar una donación benéfica de 5 millones de dólares.

“Sé que hay algunas penalizaciones ahí. Pero es una meritocracia. Eso es lo que hace que nuestro deporte sea tan grande. Koepka va a jugar torneos de field completo, pero tendrá la posibilidad de ganarse el acceso a los signature events. Si es bueno, es bueno. Si juega genial, juega genial. Si gana torneos, gana torneos. No hay ninguna razón para que debamos frenarlo”, explicó Woods.

Durante su etapa en el PGA tour, Koepka ganó cinco majors y ascendió al número uno en el Official World Golf Ranking (OWGR) por primera vez en octubre de 2018. Sin embargo, está lejos de alcanzar la marca de Woods (15), aunque le quedan 15 años más por jugar en el circuito dado que solamente tiene 35 y el límite de edad es de 50.