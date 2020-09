Dustin Johnson, ganador de la FedEx Cup y de una fortuna: 15 millones de dólares Fuente: AFP

Dustin Johnson ganó los playoffs de la FedEx Cup para convertirse en el campeón del año por primera vez en su carrera. Conquistó el Tour Championship en la impoluta cancha de East Lake. Se llevó el tercer título del PGA Tour esta temporada y el 23º en su carrera. Mantuvo su condición de número 1 del mundo. Paga dos pesos por quedarse con el premio a Jugador del Año. Logros asombrosos que quedan reducidos a la anécdota al lado del premio que embolsó luego de cuatro días de acción: 15 millones de dólares.

En el Día del Trabajador en Estados Unidos, Dustin Johnson se quedó con uno de los mayores premios en el deporte individual. Para tener un parámetro, el certamen que más se le acerca es The Players, que este año iba a otorgarle 2,7 millones de dólares al ganador cuando se suspendió por la pandemia en pleno desarrollo.

De los cuatro majors, el que más se le acerca es el US Open, con 2,5 millones. En el tenis, el Grand Slam más oneroso es el US Open que se está disputando en estos momentos en Nueva York, con 3 millones para el campeón. El ganador del Tour de France "apenas" se lleva 500.000 por recorrer el país durante 23 días. Igualmente, la cifra queda muy lejos de los 180 millones de dólares que engrosaron la cuenta bancaria del boxeador Floyd Mayweather sólo por subirse al ring ante Manny Pacquiao en 2015.

"Recuerdo cuando pasé la escuela clasificatoria y recibí un cheque de 25.000 dólares. Pensaba que era rico porque no tenía más que unos cientos de dólares en mi cuenta", recordó Johnson. "Ahora obviamente estoy agradecido, pero no es la plata lo que me importa, sino ganar torneos".

El longilíneo norteamericano completó la faena que lo tenía como favorito desde el día 1. Líder del ranking de la FedEx Cup, comenzó el Tour Championship con -10, dos golpes de ventaja sobre el segundo (John Rahm) y 10 menos que el 30º y último clasificado en un sistema que no termina de convencer. Si bien de esta forma se garantiza que el campeón del certamen sea el campeón de los playoffs, puede terminar dándole un torneo a un jugador que no hizo el score neto más bajo en las cuatro vueltas. Es lo que ocurrió con Johnson. De haber empezado todos en igualdad de condiciones, Xander Schauffele, finalmente uno de los escoltas, habría terminado al frente por tres.

De todas formas, el título de campeón de la temporada para Dustin Johnson es indiscutido. Venía de ser segundo en el PGA Championship (el único major de los últimos 12 meses), campeón de la primera etapa de los playoffs en Boston y segundo en hoyo de desempate la semana pasada en el BMW Championship. Luego del parate de tres meses por la pandemia había ganado el Travelers Championship, en junio.

Johnson comenzó la última vuelta en la exigente cancha de East Lake, cerca del centro de la industrial Atlanta, con ventaja de cinco golpes sobre sus perseguidores Schauffele y Justin Thomas, el otro jugador que sumó tres títulos en la temporada; ellos se llevaron 4,5 millones. Tres birdies en los primeros seis hoyos parecieron sentenciar la historia, pero bogeys consecutivos en los hoyos 7 y 8 le pusieron emoción a la definición. No obstante, Johnson se mantuvo firme anotando pares y manteniendo a los perseguidores a no menos de dos golpes antes de sellar el título con un birdie en el 18.

Luego de haberse quedado varias veces en la puerta de ganar la FedEx Cup, el veterano de 36 años consigue un título que espera signifique un despegue para su carrera. De condiciones excelsas, es reconocido por rendir por debajo de sus posibilidades en los grandes momentos. El hecho de tener un título major (el US Open de 2016 en Oakmont) es considerado un honor demasiado exiguo para su categoría. Los 23 títulos que ostenta desde 2008 superan los 21 de Tiger Woods y los 18 de Rory McIlroy en el mismo lapso, por ejemplo. Y con 15 en el último lustro supera por dos a su perseguidor Justin Thomas.

El tímido festejo tras el birdie en el hoyo final reflejó la frialdad de este jugador, una condición que espera capitalizar a su favor en este contexto de pandemia, donde se anula el factor de la influencia del público. En dos semanas deberá ratificarlo en el segundo major del año, el US Open en Winged Foot GC. Mientras tanto, tiene 15 millones para gastar en festejos.