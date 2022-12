Zack Fischer ganó el 116° VISA Open de Argentina y les robó la ilusión a los argentinos

escuchar

Los argentinos nunca pudieron ingresar de lleno en la pelea por el título. A falta de protagonismo de los que conocían mejor el campo y tenían el respaldo del público, Zack Fischer se quedó con el 116° VISA Open de Argentina, que se realizó en Nordelta Golf Club. El estadounidense anotó una vuelta final de 68 golpes (-4) y totalizó 270 (-18). Con este triunfo, el golfista de 33 años consiguió una invitación para participar en el Open Británico, que tendrá lugar en Royal Liverpool en julio de 2023.

“Siempre es sensacional ganar, es un sentimiento increíble y todavía no puedo creerlo. Fue un final emocionante, Linus (Lilliedahl) jugó un muy buen golf, me presionó en todo momento y fue muy divertido el enfrentamiento con él”, comentó Fischer, oriundo de Texas. “Lo único que desearía es que mi familia estuviera aquí conmigo para disfrutarlo con ellos. No puedo describir lo que siento de que voy a jugar The Open el año que viene”, remarcó el profesional miembro del Korn Ferry Tour, que jugará el año que viene el segundo Major de su carrera gracias a la invitación que ofrece The R&A al ganador de este campeonato.

La familia ante todo. ♥️@ZackFisch3 llamó a su familia a minutos de ganar el #VISAOpenbyMacro. pic.twitter.com/2gcjaRoPy0 — PGATOURLA (@PGATOURLA) December 4, 2022

Fischer había arrancado el día con tres golpes de ventaja sobre Lilliedahl, con quien jugaba en el último grupo. Con la diferencia reducida a dos golpes al cabo de nueve hoyos, el sueco apretó el paso haciendo birdies consecutivos en los hoyos 10 y 11 para empatar en 16 bajo par. Ambos hicieron birdie al 13 y el empate se rompió con el birdie de Fisher en el 14. En el resto del camino ambos hicieron pares y terminaron separados por apenas un golpe.

Ni bien concretó la victoria, Fischer necesitó escuchar una voz familiar y llamó por teléfono a su mujer, con quien compartió la victoria en Nordelta mientras lo transportaban en el carrito rumbo a la cabina de control. “Gracias, cariño. Fue una locura. Tengo que ir a firmar mi tarjeta pero quería llamarte”, le decía emocionado. Un momento inolvidable para él que quedó retratado en uno de los videos oficiales del PGA Tour Latinoamérica, que inició la temporada con este certamen.

El momento de la victoria. 💪 pic.twitter.com/OuQ5GYzF6W — PGATOURLA (@PGATOURLA) December 4, 2022

Linus Lilliedahl, que había sido el líder en las dos primeras vueltas, finalizó a un golpe con un acumulado de 271 golpes (-17). Recién en el tercer puesto aparece el primer argentino: se trata de Santiago Bauni, que se ubicó a seis golpes del campeón e igualó en el leaderboard con el canadiense Myles Creighton, quien con 65 golpes (-7) anotó el mejor score del campeonato, con un total de 276 golpes (-12).

Los espectadores tenía las fichas puestas en dos figuras locales, Augusto Núñez y Alejandro Tosti, que terminaron en el quinto puesto con 277 (-11). El tucumano Núñez había quedado expectante después de dos primeras sólidas vueltas de 68 golpes (-4). Sin embargo, al momento de acelerar el fin de semana, el miembro del PGA Tour no pudo dar suficiente pelea y se quedó en intenciones. De todas maneras, en el repaso del año, Núñez puede tener la certeza de que fue el mejor golfista argentino de 2022, gracias su salto al máximo circuito.

¡Camino a @TheOpen!



Con su victoria en el #VisaOpenbyMacro, @ZackFisch3 jugará el próximo año en el Royal Liverpool Golf Course. pic.twitter.com/9Me3A0ObrA — PGATOURLA (@PGATOURLA) December 4, 2022

Otro de los que declinó el sábado y el domingo fue Lilliedahl, que se lamentó por no haber podido mantener el nivel de los primeros dos días. “Me queda una sensación agridulce. Jugué muy bien hoy, Zack también lo hizo fenomenal el fin de semana, yo hice lo mejor que pude, pero me quedé corto. De todas maneras, me voy contento con mi nivel en este torneo”, comentó el jugador sueco de 28 años.

En tanto Bauni, el más destacado dentro de la legión nacional, remarcó: “Estoy tranquilo, en ningún momento sentí la presión del último día, disfruté de poder jugar así en el Abierto con toda la gente y es algo que me voy a acordar para siempre”.

El PGA Tour Latinoamérica permanecerá una semana más en Argentina para disputar el Neuquén Argentina Classic. El torneo comenzará este jueves en Chapelco Golf & Resort en San Martín de los Andes.

