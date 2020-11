Gonzalo Bonadeo y su indignación por la presencia de barras en el velorio de Diego Maradona Crédito: Instagram @gonbonadeo1963

El periodista deportivo Gonzalo Bonadeo manifestó su indignación por la presencia de los barras bravas en el velorio íntimo de Diego Maradona, que tuvo lugar en Casa de Gobierno durante la madrugada del miércoles.

"Si no pudimos jugar la final más importante de la historia de la Argentina, y lo tuvimos que jugar en España, ¿por qué íbamos a organizar uno de los velorios más grandes de la historia? Subestimamos todo el tiempo no solamente el poder de convocatoria, sino también la capacidad de daño que tienen algunas personas", señaló Bonadeo en una entrevista con Mitre Live.

Luego, el conductor de TyC Sports recordó que "antes de la pandemia, llevábamos una década sin público visitante. Quiere decir que tenemos libertad para cualquier cosa menos para ir a la cancha. ¿Por culpa de quién? De los violentos. Que estuvieron en la Casa Rosada e inclusive antes de los incidentes, mucho antes de los incidentes marcando territorio. Ellos hacen eso".

En ese sentido, Bonadeo graficó que los integrantes de las barras bravas se encuentran "en un tiempo de lucro cesante, ya que no hay lugar en las canchas", y que su aparición en la despedida de Maradona, es para decir "acá estamos nosotros, nosotros mandamos". "¿A alguien le parece sensato que no haya habido una consecuencia?", agregó.

Sobre las características del velorio masivo de Maradona, el periodista que trabaja en Radio Club 947, señaló que lo vivido en la jornada del jueves responde a "esa cosa caótica que generaba" Maradona, y a la "desmesura en el buen sentido de la palabra" que producía Diego "como jugador, como protagonista, como personaje. (...) Diego cada vez que pisaba la calle, generaba una revolución en cualquier lugar del mundo".

"Si había discusiones sobre si Gardel nació en Francia, Uruguay o la Argentina, o sobre si la mejor carne es la uruguaya, la argentina o la australiana, acá, con Diego, desde los All Blacks hasta Emanuel Macron, nos demostraron que efectivamente estábamos en lo cierto, y que teníamos al más grande", agregó.

En cuanto a los homenajes que se le hicieron a Maradona en diversos eventos deportivos del mundo, Bonadeo puntualizó en el "erróneo" homenaje que hicieron Los Pumas: "Me dejó desacomodado. Me sorprendió, sobre todo, cuando vi lo que hizo el capitán All Black, cuando dije: mirá lo que hicieron estos flacos, qué lejos quedamos nosotros. Conozco al staff técnico de Los Pumas. Sé que son adoradores profundos de Diego. Diego fue un cholulo tremendo de Los Pumas. Yo tiendo a creer que hubo algo que se escapó ahí".

Nicolás Fernández Miranda retira la camiseta que los All Blacks le ofrendaron a la Argentina Fuente: AFP

Finalmente, Bonadeo recordó la ocasión en la que Maradona visitó el vestuario de Las Leonas tras perder en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, y recibir la visita del exfutbolista quien les dio sus palabras de aliento. "Les cambió el aire en segundos. Y esto ha pasado muchas veces con Diego. Lo vi en la Davis en la última vez que lo entrevisté", concluyó.