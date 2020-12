Greg Norman, nuevamente internado por Covid 19

28 de diciembre de 2020 • 13:20

El golfista australiano Greg Norman se vio obligado a volver al hospital tras haber dado positivo de coronavirus y que sus síntomas se fueron acentuando.

Norman ya acudió hace dos días a hacerse la prueba, al tiempo que mostraba los primeros signos evidentes de que podía estar infectado de coronavirus.

El ex número 1 del mundo y dos veces campeón del Open Británico, que hace unos días jugaba el PNC Championship, arrojó un resultado negativo el pasado sábado en el test para detectar si el Covid-19 estaba ya en su cuerpo, por lo que fue dado de alta, pero ahora el virus afloró con fuerza, reporta el diario Marca.

Como los síntomas aumentaban, el australiano comunicó a través de sus redes sociales que volvió al Palm Beach Gardens Medical Center, donde le administraron "una infusión de anticuerpos".

En las próximas horas será dado de alta, ya que seguirá con la cuarentena aislado en la casa para invitados que posee dentro de su residencia habitual.

Norman recalcó en un mensaje que no se puede bajar la guardia frente al virus y contó cómo lo afectó: "Estoy en forma, soy fuerte y tengo una alta tolerancia al dolor, pero este virus me pateó fuerte como nada que haya experimentado antes. Dolores musculares y articulares a otro nivel. Dolores de cabeza que se sienten como un cincel que te atraviesa la cabeza y te la arranca a pedacitos. Fiebre, músculos que simplemente no querían trabajar como ayer cuando estaba paseando a mi perro Apolo; mis cuádriceps y flexores de cadera simplemente no querían trabajar debido a la fatiga. Entonces mi gusto falló donde la cerveza sabe mal y el vino igual. Y finalmente a veces me veo luchando con mi memoria para recordar nombres y cosas. Uno se acaba irritando, así que, por favor, cuídense".

'El tiburón', añadió en su texto: "Nuevamente, gracias a todos por sus preocupaciones, amor y apoyo, y por favor estén a salvo, manténganse saludables y sean inteligentes. Y pongamos este 2020 en nuestros espejos retrovisores y miremos hacia el 2021 y más allá, donde podremos volver a la vida en lo que sea que nos espera en la nueva normalidad. Dios los bendiga a todos".