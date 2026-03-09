Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 10 del Torneo Apertura 2026

Los 15 partidos se programaron entre este martes y el próximo viernes; sobresalen Boca vs. San Lorenzo, Huracán vs. River y Estudiantes vs. Lanús
El fútbol argentino se reanuda esta semana con la décima fecha del Torneo Apertura 2026, tras la inactividad por el paro de cuatro días que llevaron a cabo la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los 30 clubes de la Liga Profesional (LPF) en repudio a la denuncia que se tramita en la Justicia contra el presidente y el tesorero de la institución, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, respectivamente, por evasión fiscal y retención de aportes; y por el que no se disputó la novena jornada del fixture.
Los 15 partidos se programaron entre el martes y viernes. Los dos encuentros que abrirán la jornada son Tigre vs. Vélez en Victoria con arbitraje de Leandro Rey Hilfer e Independiente vs. Unión de Santa Fe en Avellaneda con Andrés Merlos. Ese mismo día, pero a las 22, Sarmiento de Junín recibirá a Racing con Nazareno Arasa.
El miércoles habrá un cotejo estelar y será Boca vs. San Lorenzo en la Bombonera con Pablo Echavarría de juez. Además, Argentinos Juniors y Rosario Central se medirán en la Paternal con Facundo Tello. El jueves, en tanto, Huracán será local de River e impartirá justicia Nicolás Ramírez. La fecha se cerrará con Estudiantes de La Plata vs. Lanús, cotejo para el que fue designado Hernán Mastrángelo.
Cronograma de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026
Martes 10 de marzo
19.45 Tigre vs. Vélez (Interzonal) -ESPN Premium-
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- Árbitro asistente 1: Iván Núñez.
- Árbitro asistente 2: Federico Lapalma.
- Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca.
- VAR: Adrián Franklin.
- AVAR: Gisella Trucco.
19.45 Independiente vs. Unión (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Andrés Merlos.
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez.
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou.
- Cuarto árbitro: Guillermo González.
- VAR: Fabrizio Llobet.
- AVAR: Maximiliano Macheroni.
22.00 Sarmiento vs. Racing (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- Árbitro asistente 1: Julio Fernández.
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda.
- Cuarto árbitro: César Ceballo.
- VAR: Salomé Di Iorio.
- AVAR: Gastón Iglesias.
22.00 Newell’s vs. Platense (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- Árbitro asistente 1: José Castelli.
- Árbitro asistente 2: Belén Belivaqua.
- Cuarto árbitro: Joaquín Gil.
- VAR: Álvaro Carranza.
- AVAR: Bruno Amiconi.
Miércoles 11 de marzo
17.30 Banfield vs. Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri.
- Árbitro asistente 2: Diego Romero.
- Cuarto árbitro: Julián Beligoy.
- VAR: Laura Fortunato.
- AVAR: Juan Pablo Loustau.
17.30 Argentinos Juniors vs. Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Facundo Tello.
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.
- Árbitro asistente 2: Federico Cano.
- Cuarto árbitro: Matías Billone.
- VAR: Lucas Novelli.
- AVAR: Carlos Córdoba.
19.45 Boca vs. San Lorenzo (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Pablo Echavarría.
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso.
- Árbitro asistente 2: Pablo González.
- Cuarto árbitro: Julián Jerez.
- VAR: Silvio Trucco.
- AVAR: Mauro Ramos Errasti.
22.00 Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti.
- Árbitro asistente 2: Gabriel Chade.
- Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque.
- VAR: Héctor Paletta.
- AVAR: Javier Delbarba.
22.00 Atlético Tucumán vs. Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Felipe Viola.
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri.
- Árbitro asistente 2: Erik Grunmann.
- Cuarto árbitro: Jonathan Barrios.
- VAR: Yamil Possi.
- AVAR: Nahuel Viñas.
Jueves 12 de marzo
17.00 Deportivo Riestra vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Juan Pafundi.
- Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri.
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri.
- Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre.
- VAR: Sebastián Bresba.
- AVAR: Nicolás Mastroieni.
17.00 Defensa y Justicia vs. Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Bryan Ferreyra.
- Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra.
- Árbitro asistente 2: Carla López.
- Cuarto árbitro: Mariano Negrete.
- VAR: Gastón Monzón Brizuela.
- AVAR: Lucas Cavallero.
19.15 Talleres vs. Instituto (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Darío Herrera.
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli.
- Cuarto árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Jorge Baliño.
- AVAR: Lucas Comesaña.
19.15 Estudiantes de Río Cuarto vs. Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Fernando Espinoza.
- Árbitro asistente 1: Marcelo Bistoco.
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo.
- Cuarto árbitro: Jorge Etem.
- VAR: Germán Delfino.
- AVAR: Nelson Sosa.
21.30 Huracán vs. River (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa.
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez.
- Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira.
- VAR: Sebastián Habib.
- AVAR: Gerardo Lencina.
Viernes 13 de marzo
20.00 Estudiantes vs. Lanús (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Hernán Mastrángelo.
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo.
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo.
- Cuarto árbitro: Alejandro Porticella.
- VAR: José Carreras.
- AVAR: Juan Cruz Robledo.
