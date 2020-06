Guillermo Coppola y Diego Maradona, juntos en sus viejos tiempos. Fuente: Archivo

Guillermo Coppola , exrepresentante de Diego Armando Maradona , contó su versión de los hechos ocurridos a comienzos del año 2000 en Punta del Este, cuando El Diez estuvo muy cerca de perder la vida producto de sus excesos. Los hechos fueron reflejados en la serie "Sueño bendito" , cuyos primeros fragmentos se filtraron a la prensa en las últimas semanas.

Según el relato de la serie, en esos momentos críticos, Coppola especuló con la fortuna de Maradona (en connivencia con su exesposa, Claudia Villafañe ), y se mostraba preocupado por preservar su vida de lujo , mientras su amigo y confidente luchaba por no morir. "En la serie, soy el villano. Pero la realidad muestra otra cosa. Nosotros creíamos que del 1999 al 2000 cambiaba el mundo. Hicimos un Lollapalooza de tres días: descanso, almuerzos, fútbol ".

Y contó que inauguraron una cancha en La Boyita el primero de enero: "Perdíamos 3 a 1 con un equipo fashion : Alan Faena, Nicolás Repetto, Alejandro Gravier, después de haber pasado una noche larguísima. Diego terminó el primer tiempo y dice: No podemos perder con esta gente. Vos te quedas ahí parado . Me pegó tres pelotazos e hice dos goles de cabeza sin moverla. Ganamos 4 a 3".

Nicolás Goldschmidt, Nazareno Casero y Juan Palomino, los elegidos para interpretar a Maradona en la serie "Sueño bendito", de Amazon Prime Video Crédito: Amazon Prime Video

Luego, reveló: "El dueño del Exxel Group, (Juan) Navarro, nos llevó a un supermercado. Parecía una desesperación por llevarnos cosas. Diego compró ubres, las tetas de la vaca. Se comió dos kilos de ubres . Fue un exceso todo".

En ese sentido, el Coppola admitió que existió un "desarreglo" en la compostura de ambos. El punto más alto de ello fue cuando encontró a Maradona en "una situación dramática". "Lo veo sentado en la cama, apoyado contra el respaldo, y me asusto: corro a la casa, empiezo a buscar el teléfono con la chica que hacía las cosas para buscar al médico más cercano. Pero no llamé a uno: fueron dos o tres, y no querían venir porque yo les decía que Maradona no reaccionaba ".

Otro de los fragmentos mencionados de la historia tienen que ver con el doctor que atendió al exfutbolista argentino. Se trata de Jorge Romero , que estaba haciendo sus primeras armas en la profesión. "Era el primer paciente que tenía después de recibido y con Maradona casi muerto. Lo subimos a una camioneta. Si esperábamos la ambulancia, tenía que hacer todo el recorrido desde el sanatorio Cantegril hasta La Boya. No tenía nafta. Cuando paré en la estación de servicio, Diego no estaba ".

Por último, recordó la entrevista que Maradona brindó a Fox Sports tras recuperarse: "Con Fernando Pacini y Martín Liberman en el Sainte Claire, dice: Guillermo me salvó la vida . Se la salvaron los médicos. Yo lo monté en una camioneta para ganar tiempo. Ficción es ficción. La realidad, es otra ".

"No sé a quién le preguntaron"

Finalmente, arremetió contra "los guionistas" de la serie que produce Amazon Prime Video con la venia del astro: "Yo les hubiese contado, más en una serie autorizada por Diego. Dicen que yo tenía unas pantuflas y saltaba unos charcos. No tiene nada que ver . La segunda lectura es: no le importaba la vida de Diego, le importaba la pantufla . Daniel (Arcucci, participante del envío de Fox Sports) escribió el libro de Diego y sabe lo que vivimos, cómo me manejaba. No sé a quién le preguntaron".