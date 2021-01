El llamativo apodo que Gustavo López le puso a Sebastián Beccacece

Gustavo López comparó a Sebastián Beccacece con Zulma Lobato Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de enero de 2021 • 15:17

El conductor de Un Buen Momento, Gustavo López, asemejó al ahora exentrenador de Racing Club, Sebastián Beccacece, con la mediática Zulma Lobato.

En su análisis sobre el desempeño de Becca al frente de La Academia, López recordó también su paso por Independiente, y lo llamó "Lobato": "Ganó 5 partidos de 22, Lobato", señaló el periodista deportivo.

Tras hacer el comentario casi al pasar, sus compañeros de programa le preguntaron al animador radial a quién se refería, y enigmático, contestó: "Lobato me manda el mensaje. Gracias, Zulma. Abrazo".

Por otra parte, López relativizó el éxito del DT rosarino en Racing y su sonado triunfo en el clásico de Avellaneda: "Es un milagro. Yo le doy el mérito a él cuando va 11 contra 11, ahí jugó mejor que Independiente. Ahora, cuando te quedas con 9 y vos le decís al 5 no pase más al ataque, y el 5 pasa y hace el gol, el mérito no es de Beccacece, el mérito es del tipo que no le dio bola", evocó López.

Además, el conductor televisivo desmenuzó la carrera de Sebastián Beccacece como entrenador y ayudante de campo, y destacó que "lo único bueno que hizo" fue dirigir a Defensa y Justicia: "En la U. de Chile fue muy malo, en la Selección Argentina, fue muy malo; en Independiente, deprimió a todos los jugadores. Vos veías a los equipos y no generaban nada, y Racing lo mismo. Estuvo a un gol de la semifinal, pero fue impresentable", opinó.

Sebastián Beccacece dejó el banco de Racing Fuente: Archivo

Finalmente, denunció que el técnico dio entrevistas individuales en su despedida de Racing "para blanquearse un poco", pero que su rendimiento como DT del La Academia "fue muy pobre": "Me gustaría tener la moral que tiene él. Cree que es un fenómeno. Habla como si fuese un fenómeno. Yo sé que tiene un representante ahí que trata de darle manija para ver si puede llevarlo a otro lado. Pero no te salió, Braga. Llevatelo allá a Elche en lugar de (Jorge) Almirón. Llevatelo lejos".