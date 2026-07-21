Habló la hermana de Scaloni y el DT dejó una divertida frase sobre su llegada a Pujato: “Se me va a llenar el pueblo de gente”

Corina Scaloni, la hermana del DT de la selección argentina, compartió este martes un emotivo posteo junto a una foto. A su vez, el entrenador, en su salida de Ezeiza, afirmó que ya está en viaje rumbo a Pujato donde pasará unos días en familia. “Intentaré estar con ellos, que tengo ganas de verlos”, resaltó. Y dejó una divertida frase cuando le preguntaron si estaba en este momento rumbo a Santa Fe: “Si contesto eso, se me va a llenar el pueblo de gente”.

La foto que compartió Corina junto a Scaloni

Corina compartió una foto en el Instagram de su emprendimiento, Scala Bakery, que creció exponencialmente desde que su hermano le dio publicidad. “Eso que va más allá del resultado... la identidad y el sentido de pertenencia”, escribió junto a la imagen en donde abraza al técnico de la selección, aún vestido con la ropa de la Argentina. “Orgullosamente argentinos”, agregó debajo con una bandera albiceleste y un corazón.

Tras la final perdida contra España, también compartió una foto de Messi en un abrazo con Scaloni y escribió: “Gracias, ¡aguante Argentina!“.

Corina apoyó a su hermano y a la selección argentina desde Pujato, donde tiene su pastelería

La hermana del DT, de 31 años, apoyó a la selección desde Pujato, donde está su pastelería, y se sumó al fervor por la Scaloneta con promesas y rituales, como todos los hinchas. “Nos volvimos a ilusionar”, escribió en el Instagram tras el triunfo histórico de la Argentina ante Inglaterra en la semifinal. Y explicó: “Nuestra promesa. Durante el Mundial, comprando tres porciones, la cuarta va por nuestra cuenta”. Una divertida promoción en clara alusión al sueño de todos que era ganar la cuarta estrella.

Scaloni y su hermana Corina, en la pastelería de la que es dueña. Instagram: @scalabkry

Tras la llegada del equipo con el DT a la cabeza este lunes por la noche, donde disfrutaron de una impactante fiesta popular pese a la derrota ante España, ahora Scaloni descansará y compartirá unos días con su hermana y toda su familia en Pujato antes de retomar sus actividades y compromisos profesionales.

Lionel Scaloni durante el recibimiento a la selección tras el Mundial

Por su parte, el capitán Lionel Messi, también llegó a su casa y descansará unos días en Rosario antes de reincorporarse al Inter Miami.

Scaloni evitó definir su futuro en la selección argentina

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, habló este martes al salir del predio de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza para dirigirse a su pueblo natal, Pujato, en Santa Fe. Mientras estaba en su auto, fue abordado por los medios, que le preguntaron sobre su futuro como líder del cuerpo técnico de la albiceleste. “Lo más importante es la conexión del equipo”, destacó en diálogo con LN+.

Scaloni durante la final de Argentina vs. España en el Mundial. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

“Estoy bien. Tengo claro que el equipo ha dado todo hasta el final. Sin dudas es lo mejor que nos llevamos”, expresó a dos días de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026.

Sobre su continuidad frente a la albiceleste -tiene contrato hasta diciembre- agregó: “Yo creo que son cosas que después de un torneo así son normales. Uno lo puede decir, se replantea. Hasta diciembre estamos acá. Creo que lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo. Lo más importante es la selección, no quién se haga cargo, que esté yo o no. Lo más importante es esta unión, esta conexión del equipo que nunca perdimos”.