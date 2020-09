Los ingleses Phil Foden y Mason Greenwood: los dos fueron expulsados de la selección de Inglaterra Fuente: Archivo - Crédito: Reuters / Carl Recine

El anuncio que el lunes hizo el DT de la selección inglesa Gareth Southgate fue tajante: el lunes excluyó al mediocampista ofensivo Phil Foden y al delantero Mason Greenwood para el partido de hoy ante Dinamarca, por la UEFA Nations League, debido a que ambos violaron las medidas contra el coronavirus. Pero todo el episodio estuvo rodeado por el escándalo.

"Desafortunadamente me enteré de que dos chicos han violado las directrices de la burbuja (destinada a aislar el grupo como protección contra el COVID-19)", explicó Southgate en una rueda de prensa sobre Foden y Greenwood, que debutaron con la selección mayor inglesa el sábado. "Rápidamente hemos decidido que no podían tener contacto con el resto del grupo, que no irían al entrenamiento y que tenían que volver a Inglaterra de manera separada", añadió.

Según la prensa islandesa, tras el partido ganado por Inglaterra (1-0) el sábado en Reykjavík, los dos jugadores de Manchester, Foden (City) y Greenwood (United), recibieron la visita de dos modelos islandesas en el hotel del equipo. Incluso, las imágenes de los dos jugadores, tomadas por Lara Clausen y Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir, circularon por las redes sociales. Además, otros medios filtraron las conversaciones entre las chicas y los futbolistas.

En esta línea, Southgate agregó que el encuentro entre las chicas y sus jugadores, de 18 y 20 años, tuvo lugar fuera de la zona del hotel y que "nadie tuvo contacto con los futbolistas, ni en el desayuno ni en el entrenamiento".

"Soy padre de jóvenes y sé que a veces cometen errores. Admitieron su responsabilidad y pidieron disculpas", añadió Southgate.

Ahora, Foden rompió el silencio a través de un comunicado en su perfil de Twitter para pedirles disculpas tanto a su entrenador Gareth Southgate, como a sus compañeros, los aficionados, el Manchester City y su familia.

"Cuando fui convocado por Southgate para estos partidos, mi primera reacción fue de un inmenso orgullo. Ponerme esta camiseta en mi debut con la selección absoluta de Inglaterra fue un auténtico privilegio. Soy un joven jugador con mucho por aprender, pero soy consciente de la gran responsabilidad que tengo de representar a este nivel al Manchester City y a Inglaterra", se lamentó.

"En esta ocasión tomé una mala decisión y mi comportamiento no se corresponde con las expectativas que hay sobre mí. Violé el protocolo sobre el COVID-19 que está para protegerme a mí y a mis compañeros. Por ello, ahora perderé la oportunidad de viajar a Dinamarca con mis compañeros, y eso me duele", explicó el joven futbolista de 20 años.

"Aprenderé una debida lección tras este error y deseo a Gareth y mis compañeros buena suerte esta semana, concluyó el mediocampista, que fue desvinculado del equipo que hoy se enfrentará a Dinamarca por la segunda fecha del Grupo B de la Nations League, zona que comparten con Islandia y Bélgica.

Previamente, había sido una de las implicadas la que había salido a hablar para dar detalles de lo ocurrido en esa habitación: "Fue una buena noche la que tuvimos, por supuesto. Los cuatro estábamos pasando tiempo juntos y conociéndonos. Fueron buenos chicos. Realmente muy agradables", aseguró Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir a Daily Mail.

Los dos futbolistas ingleses tuvieron que pagar una multa de 250.000 coronas islandesas (cerca de 1.500 euros/1.770 dólares), según hizo saber este lunes por la noche a la AFP la policía islandesa, encargada del caso. Ambos también fueron reprendidos por sus clubes.

Los diarios ingleses, durísimos

Los medios gráficos de Inglaterra fueron durísimos con la falta que cometieron Foden y Greenwood. "Ustedes, chicos estúpidos", señaló el Daily Mirror. "Tonto y retonto", tituló Star Sport. "Ustedes, idiotas", marcó el Daily Express.

Reacciones de los dos clubes de Manchester

El Manchester United y el City (club propietarios de sus pases) se expresaron en sintonía para repudiar lo hecho por los jugadores de su institución. "El Manchester United está en contacto con la FA (Federación Inglesa) y está decepcionado con el comportamiento de Mason Greenwood", advirtieron los Red Devils sobre el jugador que se unió a las categorías juveniles de esa entidad con seis años.

Foden, que está en los Ciudadanos desde los ocho años, también recibió una reprimenda pública: "Es evidente que el comportamiento de Phil es totalmente inadecuado. Su actitud es contraria no solo a las directrices estrictas en relación con el Covid-19, está en las antípodas de lo que se espera de un jugador del City o del equipo de Inglaterra", señaló el club sobre este mediocampista de 20 años que apenas tuvo su debut ante Islandia con la camiseta del equipo nacional, al igual que su compañero Greenwood.