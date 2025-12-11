Inter Miami hace uso de la opción de compra del pase de Rodrigo De Paul y le extiende el contrato hasta 2029

Inter Miami anunció este jueves que, entre varias decisiones que tomó con respecto a su plantel, hará uso de la opción de compra de Rodrigo De Paul (31 años), que hasta ahora estuvo jugando con calidad de préstamo procedente de Atlético de Madrid. Entre los varios anuncios, entre ellos que sigue negociando con el uruguayo Luis Suárez para ver si extienden el vínculo, apareció la leyenda "Opciones de contrato ejercidas" pegado al nombre de Rodrigo De Paul.

Miami también intentará retener a Tadeo Allende, delantero argentino que marcó un récord de goles en la MLS en una sola postemporada (nueve) y estaba a préstamo cedido por el Celta de Vigo de La Liga de España.

Según informan fuentes cercanas al club, Iter Miami pagará un importe cercano a los 17.000.000 de dólares por la compra definitiva de De Paul, y será un jugador designado, ocupando uno de los dos puestos vacantes de DP dejados por Sergio Busquets y Jordi Alba, que se retiraron como futbolistas profesionales luego de la consagración del sábado pasado en la MLS. Al mismo tiempo, le extenderán el contrato al futbolista de la selección argentina hasta 2029. "DP" significa “Designated Player” (Jugador Designado), también conocido como Jugador Franquicia, una norma que permite a los clubes fichar hasta tres estrellas cuyos salarios (o una parte) no cuentan completamente dentro del tope salarial de la liga.

🗞️ Get all the details on our year-end roster decisions here: https://t.co/Ff78e1BHWc pic.twitter.com/fsVbPqA7LZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 11, 2025

El 31 de julio pasado, Rodrigo De Paul hacía su debut con la camiseta rosa. Su estreno, de local y ante Atlas de México, por la Leagues Cup, había sido completo: jugó los 90 minutos, se destacó, al final del partido tuvo un cruce caliente, todo antes de darse un sentido abrazo con Lionel Messi. Fue un reencuentro entre socios y amigos, una complicidad que va más allá del campo de juego. Y que continuará con la mira puesta en el próximo Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En ese debut en Inter Miami, De Paul había tenido un par de entrenamientos apenas no bien llegado desde España, y los números estadísticos lo acompañaron: además de completar los 90 minutos, había tenido ocho recuperaciones, completó 54 de 58 pases y había ganado la mitad de las pelotas divididas (3 de 6).

“Me siento cómodo, estoy muy feliz. Vengo a ayudar”, había dicho el volante, quien valoró el estilo de juego que proponía Javier Mascherano, su nuevo entrenador: “Masche quiere que juguemos, que salgamos con la pelota de abajo. Le tengo mucha fe a este equipo”. Fue el principio de una aventura que en pocos meses terminó con su primer título a nivel clubes, ya que antes no había salido campeón en Racing, Udinese y Atlético de Madrid. Se desquitó en Miami.

Rodrigo De Paul celebra el título de la MLS conquistado con Inter Miami tras vencer a Vancouver por 3-1 en la final MADDIE MEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“A Messi hay que disfrutarlo y ayudarlo a ganar títulos, eso es lo más importante. Es el más grande de todos.Tengo la suerte de jugar con él en la selección, es un orgullo compartir también el club”, había declarado con quien tiene una relación de amistad que traspasa ahora su vínculo con Inter Miami y la selección argentina. Está claro que, sin Messi, difícilmente De Paul hubiera tomado la decisión de dejar una de las principales ligas de Europa y con la participación frecuente en la Champions League para irse a la MLS. Por eso no es un detalle menor el 10 argentino en toda esta historia. Por eso no sorprendió que Leo lo reciba con el siguiente elogio: “Ya nos conocemos hace tiempo. Nos da un salto de calidad. Vino con muchas ganas y hoy se corrió todo, con la humedad y el calor que hacía”.

El comunicado que difundió este jueves Inter Miami en su cuenta de X lo primero que afirma es lo siguiente: "El Inter Miami CF anunció hoy las decisiones sobre su plantilla tras la conclusión de su campaña 2025 en la Major League Soccer (MLS). Jugadores con contratos garantizados (ya bajo contrato) para 2026: Noah Allen, Tomás Avilés, Israel Boatwright, Yannick Bright, Maximiliano Falcón, Ian Fray, Tyler Hall, Gonzalo Luján, Lionel Messi, Santiago Morales, David Ruiz, Mateo Silvetti, Telasco Segovia y Óscar Ustari". En el mismo informe explica que Marcelo Weigandt, lateral derecho formado en Boca, “regresa a la Argentina por la finalización de su préstamo”.