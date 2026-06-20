De no ser convocado para el Mundial a las calles de Nueva York: el impensado nuevo trabajo de Harry Maguire
El defensor inglés fue marginado de la convocatoria de Thomas Tuchel para la Copa del Mundo 2026; sin embargo, su presencia en Estados Unidos generó un impacto inesperado al involucrarse en una acción promocional con los fanáticos
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La ausencia de Harry Maguire en la lista definitiva de Inglaterra para la Copa del Mundo 2026 sorprendió al ámbito futbolístico internacional. Pese a haber completado una buena temporada con Manchester United, donde disputó 23 partidos de Premier League y consolidó su protagonismo bajo la dirección de Michael Carrick, el defensor quedó fuera de la nómina de 26 jugadores elegida por Thomas Tuchel. Lejos de retirarse a un segundo plano, el futbolista fue visto en el Rockefeller Centre de Nueva York en una dinámica promocional de Panini, la firma oficial de coleccionables del torneo.
En un giro inesperado para su carrera, Maguire fue fotografiado mientras repartía sobres y álbumes de figuritas a los transeúntes desde una camioneta identificada con la marca. El evento, que atrajo a numerosos seguidores, permitió al jugador mantener un contacto distendido con el público en plena efervescencia mundialista.
El defensor se mostró de buen humor mientras posaba para fotografías y charlaba con los presentes. Además, el futbolista compartió un encuentro en un bar cercano a Times Square con hinchas del club inglés y reafirmó su vínculo con los simpatizantes a pesar de su inactividad en la competencia oficial.
Cómo quedó Maguire afuera de la lista
La determinación del seleccionador alemán de prescindir de Maguire fue comunicada mediante una videollamada, proceso que el futbolista calificó como complejo. En el pódcast The Rest is Football, Maguire explicó ante las consultas de Gary Lineker, Alan Shearer y Joe Cole: “Es una forma bastante singular de hacerlo; probablemente lo hace más difícil para él mismo al ver nuestras reacciones”. El jugador reconoció que la conversación fue incómoda y reveló que el técnico optó por un contacto directo mediante FaceTime, tras haberle enviado previamente un aviso con el horario de la comunicación.
Tras haber sido pieza clave en Rusia 2018 y Qatar 2022, la salida de Maguire se suma a otras ausencias notables como las de Phil Foden, Trent Alexander-Arnold y Cole Palmer. Tuchel, por su parte, decidió apostar por una línea defensiva integrada por Marc Guéhi, Jarrel Quansah, Ezri Konsa y Dan Burn, además de John Stones. Maguire, quien había regresado a la selección en la primavera previa, intentó canalizar su frustración personal con esta actividad comercial, la cual documentó en sus redes sociales con el mensaje: “Siempre es un placer ver a los aficionados de todo el mundo”.
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