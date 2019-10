Harvey Elliott con la camiseta de Liverpool. Recibió una multa de 14 días por burlarse del capitán del seleccionado inglés, Harry Kane, en un video difundido en redes sociales. Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de octubre de 2019 • 17:24

La asociación inglesa suspendió por 14 días a Harvey Elliott, un juvenil de 16 años que pertenece a Liverpool. Lo hizo luego de analizar las burlas de Elliott a Harry Kane, el capitán del seleccionado inglés, en un video doméstico que se difundió hace unos meses a través de la red social Snapchat.

En la filmación, Elliott (quien también integra el seleccionado Sub 17 de Inglaterra) imita a Kane en una reunión con sus amigos luego de que apareciera la imagen del goleador en la TV. Se mofa del delantero de Tottenham y lo trata de "maldito retardado". Después de que la filmación se viralizara, Elliott pidió disculpas públicas por el hecho. Sin embargo, un tribunal de la asociación inglesa actuó de oficio.

El veredicto, difundido hoy, confirma que el juvenil incumplió las reglas de comportamiento y usó palabras insultantes y lenguaje abusivo, un hecho "agravado por la referencia a una discapacidad".

El video en el que Elliott se burla de Kane

De acuerdo con el veredicto, Elliott fue imputado el 23 de agosto pasado, y admitió el cargo unos días después: el 2 de septiembre. No usó su derecho de defenderse en persona: mandó una carta personal pidiendo disculpas. "El video se tomó durante una reunión con amigos en un ambiente privado. No está dirigido a nadie. Pero entiendo que mis acciones fueron inmaduras y sin sentido. Quiero dejar en claro que el contenido del video no representa lo que soy como persona ni la manera en la que fui criado. De verdad, me arrepiento", escribió Elliott.

Harry Kane festeja su gol contra República Checa en el partido válido por las eliminatorias rumbo a la Eurocopa. Fuente: Reuters

Su club, Liverpool, también le envió un documento a la FA buscando atenuar el castigo para el juvenil. Los campeones de Europa recordaron que en sus instalaciones rige "tolerancia cero" contra cualquier forma de discriminación y que se comunicaron con Elliott ni bien el video salió a la luz. "Le explicamos el significado de las palabras que dijo, y cómo son vistas por el público", dice el texto que recibió la FA inglesa. Además, el capitán del equipo, Jordan Henderson, también habló con el juvenil involucrado sobre su conducta y acerca de cómo ese tipo de acciones "afectan a mucha más gente que a la directamente involucrada en la filmación".

Al final, Raj Parker (presidente del tribunal) y sus compañeros Stuart Ripley y Marvin Robinson decidieron la pena de dos semanas de suspensión. El castigo quedó atenuado en virtud de la edad de Elliott y de las enseñanzas que el caso debe haberle dejado. El futbolista deberá pagar 350 libras esterlinas. Y realizar un curso educativo en las instalaciones de la asociación inglesa.

A Kane, por lo pronto, la situación no lo alejó de su eje. Aunque su equipo, Tottenham, no tenga el mejor presente en la Liga Premier (viene de perder 3-0 con Brighton), el capitán del seleccionado inglés anotó de penal este viernes el gol de Inglaterra en la derrota por 2-1 frente a República Checa, en un partido válido por las eliminatorias rumbo a la próxima Eurocopa.