Horarios de los ensayos y carrera del GP de China de la Fórmula 1

Mientras la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) se debate si realizará los GP de Bahréin y Arabia Saudita de la Fórmula 1 a mediados de abril por el conflicto bélico en Medio Oriente, el próximo fin de semana se desarrollará la segunda fecha del calendario en China, en el circuito de Shanghái.

La jornada se extenderá entre el viernes 13 y domingo 15 de marzo. En nuestro país, por la diferencia horaria (+11 en la ciudad asiática), la actividad será en horas de la madrugada. Como habrá carrera sprint, las escuderías y los pilotos solo contarán con un entrenamiento para ajustar el funcionamiento de sus monoplazas.

George Russell se quedó con la victoria en el Gran Premio de Australia Scott Barbour� - AP�

En ese contexto, el primer día la única práctica será a las 0.30 (hora argentina) y a continuación, a las 4.30, tendrá lugar la clasificación para la carrera sprint del sábado a las 00.00. Posteriormente, a las 4, será la clasificación para la final del domingo a las 4.

Todas las instancias del GP de China se transmitirán en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Cronograma del GP de Shanghái

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 13 de marzo

0.30: Práctica 1.

4.30: Clasificación para la carrera sprint.

Sábado 14 de marzo

00.00: Carrera sprint.

4.00: Clasificación.

Domingo 15 de marzo

4: Carrera.

IT'S RACE WEEK AGAIN! 💪



We'll be racing in Shanghai, China for our first #F1Sprint weekend of the season 🤩#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/hAihvUB0fx — Formula 1 (@F1) March 9, 2026

Completado el primero de los 24 GP del certamen que fue el de Australia en Melbourne, en la tabla de posiciones de pilotos domina George Russell con 25 puntos seguido de su compañero de equipo, Kimi Antonelli, quien lo secundó en el circuito Albert Park, con 18. Gracias a la performance de ambos, Mercedes lidera el certamen de constructores con 43 unidades. Por detrás de ellos están las Ferrari de Charles Leclerc, tercero en Oceanía, y Lewis Hamilton. En conjunto, le dieron 27 tantos a su escudería.

El tetracampeón Max Verstappen (Red Bull) dio la nota en Melbourne porque inició 20° y se las ingenió para ser sexto. Fue quien más ubicaciones se adelantó en la primera fecha de la temporada que se inauguró con 22 autos en la pista por la participación de Cadillac con Sergio ‘Checo’ Pérez 16° y Valtteri Bottas, 19°.

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026 Opta

Franco Colapinto, por su parte, empezó 14° y llegó en la misma ubicación en una prueba con muchos vaivenes para él, aunque lejos de las expectativas iniciales que generó el andar del A526. También de su compañero Pierre Gasly, quien le dio el primer punto del año al equipo francés con su décimo lugar.

Cronograma y ganadores de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.