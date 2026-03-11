Champions League, en vivo: el minuto a minuto de los duelos de los octavos de final

PSG recibe a Chelsea en París y un duelo reciente entre estos equipos es la final del Mundial de Clubes 2025 que se jugó el 13 de julio del año pasado. Fue goleada 3 a 0 del equipo londinense, que fue campeón. Además, por Champions jugaron ocho partidos con tres victorias de los franceces, tres empates y dos victorias de los ingleses.

Para el duelo, PSG jugará con: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha y João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola.