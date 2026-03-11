LA NACION
en vivo

Champions League, en vivo: el minuto a minuto de los duelos de los octavos de final

Se disputan los cuatro partidos restantes de la ida de la competencia continental

Bayer Leverkusen recibe a Arsenal en la ida de los octavos
Bayer Leverkusen recibe a Arsenal en la ida de los octavosUWE KRAFT - AFP

Otro duelo atrapante con equipos confirmados

PSG recibe a Chelsea en París y un duelo reciente entre estos equipos es la final del Mundial de Clubes 2025 que se jugó el 13 de julio del año pasado. Fue goleada 3 a 0 del equipo londinense, que fue campeón. Además, por Champions jugaron ocho partidos con tres victorias de los franceces, tres empates y dos victorias de los ingleses.

Para el duelo, PSG jugará con: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha y João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola.

Real Madrid - Manchester City: historial y formaciones confirmadas

Con un historial absolutamente parejo, el Merengue y los Citizens se miden en el Santiago Bernabéu. Ambos disputaron 15 partidos con cinco victoria por cada lado y cinco igualdades. Las últimas veces que se midieron fue en el playoffs de la Champions League que se disputó la temporada pasada. Fue con dos triunfos del equipo español: ganó 3 a 2 en Inglaterra y 3 a 1 en el mismo escenario que jugarán este martes.

Los madrileños van con: Courtois; Trent, Rudiger, Huijsen y Mendy; Valverde, Thcouameni, Thiago; Brahím, Guller y Vinicius. Franco Mastantuono va al banco.

Gol de pelota parada, pero de Bayer Leverkusen

Los alemanes abrieron el marcador a menos de un minuti de iniciado el segundo tiempo. Córner desde la derecha y el capitán Robert Andrich, de cabeza, puso el 1 a 0.

Se juega la segunda parte

Bayer Leverkusen juegan los segundos 45 minutos de la ida de los octavos de la Champions. El desquite de este cruce será el próximo martes en Londres.

Final de la primera parte

Bayer Leverkusen y Arsenal empatan 0 a 0 en el estadio BayArena. Una de las situaciones más claras la tuvo el equipo visitante. El brasileño Gabriel Martinelli estrelló el palo con un disparo de zurda.

Los resultados del martes

Ayer se disputaron los primeros cuatro partidos con los siguientes resultados. Vale destacar que el desquite de las series que se jugaron este martes se disputarán el próximo miércoles con localías invertidas.

  • Galatasaray 1 - 0 Liverpool.
  • Atalanta 1 - 6 Bayern Múnich.
  • Atlético de Madrid 5 - 2 Tottenham.
  • Newcastle 1 - 1 Barcelona.
Julian Alvarez marcó por duplicado para Atlético de Madrid, que goleó a Tottenham
Julian Alvarez marcó por duplicado para Atlético de Madrid, que goleó a TottenhamJose Breton - AP

Se disputa el duelo del primer turno

Bayer Leverkusen recibe a Arsenal en el primero de los cuatro duelos de este miércoles. Los alemanes cuentan con presencia de dos futbolistas argentinos: Exequiel Palacios es titular y Ezequiel Fernández está entre los suplentes.

Arsenal y Bayer Leverkusen juegan en Alemania
Arsenal y Bayer Leverkusen juegan en AlemaniaINA FASSBENDER - AFP

Cómo ver online los partidos

Los partidos pueden seguirse por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGo. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

  • 14.45 Bayer Leverkusen vs. Arsenal. Los octavos de final, partido de ida. ESPN
  • 17 Bodo/Glimt vs. Sporting Lisboa. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports 2
  • 17 PSG vs. Chelsea. Los octavos de final, partido de ida. ESPN
  • 17 Real Madrid vs. Manchester City. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports

Bienvenidos a la cobertura al instante de los 8vos de final

Comenzamos el seguimiento de los segundos cuatro encuentros de ida de los octavos de final de la Champions League Los desquites de estos cruces se disputarán el próximo martes.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Cambios en la Bombonera: cómo es el plan para ampliar la cancha de Boca y llevarla a 80.000 espectadores
    1

    La ampliación de la Bombonera: Boca prepara el anuncio de una obra para llevar el estadio a 80.000 espectadores

  2. Fue capitán y emblema de una época dorada de San Lorenzo y se le plantó a Toto Lorenzo porque lo dejó sin Mundial
    2

    Antonio Rosl, el gallego de Los Matadores: “Había gente de otros equipos que iba a ver a San Lorenzo”

  3. Horario de Boca vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026
    3

    Horario de Boca vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026

  4. Jugadores de la selección argentina para el Mundial 2026: así estaría hoy la lista de convocados
    4

    Jugadores de la selección argentina para el Mundial 2026: así estaría hoy la lista de convocados