Champions League, en vivo: el minuto a minuto de los duelos de los octavos de final
Se disputan los cuatro partidos restantes de la ida de la competencia continental
Otro duelo atrapante con equipos confirmados
PSG recibe a Chelsea en París y un duelo reciente entre estos equipos es la final del Mundial de Clubes 2025 que se jugó el 13 de julio del año pasado. Fue goleada 3 a 0 del equipo londinense, que fue campeón. Además, por Champions jugaron ocho partidos con tres victorias de los franceces, tres empates y dos victorias de los ingleses.
Para el duelo, PSG jugará con: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha y João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola.
Chelsea, que tendrá a Enzo Fernández como titular, jugará de la siguiente manera: Filip Jorgensen; Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah y Marc Cucurella; Reece James, Moisés Caicedo, Cole Palmer, Enzo Fernández y Pedro Neto; João Pedro. Alejandro Garnacho es suplente.
Real Madrid - Manchester City: historial y formaciones confirmadas
Con un historial absolutamente parejo, el Merengue y los Citizens se miden en el Santiago Bernabéu. Ambos disputaron 15 partidos con cinco victoria por cada lado y cinco igualdades. Las últimas veces que se midieron fue en el playoffs de la Champions League que se disputó la temporada pasada. Fue con dos triunfos del equipo español: ganó 3 a 2 en Inglaterra y 3 a 1 en el mismo escenario que jugarán este martes.
Los madrileños van con: Courtois; Trent, Rudiger, Huijsen y Mendy; Valverde, Thcouameni, Thiago; Brahím, Guller y Vinicius. Franco Mastantuono va al banco.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 11, 2026
🆚 @ManCityES pic.twitter.com/gnHgywq11X
Los ingleses formarán con: Donnarumma; Khusanov, Dias y Guéhi y O’Reilly; Rodri y Bernardo; Savinho, Semenyo y Doku; Haaland.
Así sale el equipo ante Real Madrid 🚨 pic.twitter.com/3TwDKSTr2t— Manchester City (@ManCityES) March 11, 2026
Gol de pelota parada, pero de Bayer Leverkusen
Los alemanes abrieron el marcador a menos de un minuti de iniciado el segundo tiempo. Córner desde la derecha y el capitán Robert Andrich, de cabeza, puso el 1 a 0.
¡¡BAYER LEVERKUSEN SORPENDIÓ EN EL ARRANQUE DEL ST!! Andrich apareció por el segundo palo para anotar el 1-0 vs. Arsenal.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/LjBxN3V4Av
Se juega la segunda parte
Bayer Leverkusen juegan los segundos 45 minutos de la ida de los octavos de la Champions. El desquite de este cruce será el próximo martes en Londres.
Final de la primera parte
Bayer Leverkusen y Arsenal empatan 0 a 0 en el estadio BayArena. Una de las situaciones más claras la tuvo el equipo visitante. El brasileño Gabriel Martinelli estrelló el palo con un disparo de zurda.
SE MOVIÓ TODO EL ARCO DEL LEVERKUSEN: Martinelli estrelló su definición en el travesaño.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/QOZkVCyzh8
Los resultados del martes
Ayer se disputaron los primeros cuatro partidos con los siguientes resultados. Vale destacar que el desquite de las series que se jugaron este martes se disputarán el próximo miércoles con localías invertidas.
- Galatasaray 1 - 0 Liverpool.
- Atalanta 1 - 6 Bayern Múnich.
- Atlético de Madrid 5 - 2 Tottenham.
- Newcastle 1 - 1 Barcelona.
Se disputa el duelo del primer turno
Bayer Leverkusen recibe a Arsenal en el primero de los cuatro duelos de este miércoles. Los alemanes cuentan con presencia de dos futbolistas argentinos: Exequiel Palacios es titular y Ezequiel Fernández está entre los suplentes.
Cómo ver online los partidos
Los partidos pueden seguirse por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGo. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
- 14.45 Bayer Leverkusen vs. Arsenal. Los octavos de final, partido de ida. ESPN
- 17 Bodo/Glimt vs. Sporting Lisboa. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports 2
- 17 PSG vs. Chelsea. Los octavos de final, partido de ida. ESPN
- 17 Real Madrid vs. Manchester City. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports
Bienvenidos a la cobertura al instante de los 8vos de final
Comenzamos el seguimiento de los segundos cuatro encuentros de ida de los octavos de final de la Champions League Los desquites de estos cruces se disputarán el próximo martes.
Seguí leyendo
A 300 km/h por las calles. A pedido de Trump: peleas de UFC en la Casa Blanca y una carrera de Indy Car en Washington DC
"Se sintieron cómodos". Kansas City, la ciudad de los búnkers más poderosos del Mundial 2026: Argentina, Países Bajos e Inglaterra
Chance de que venga a Argentina. WEC: qué brecha de velocidad hay entre la Fórmula 1 y los autos de Le Mans en los mismos circuitos
- 1
La ampliación de la Bombonera: Boca prepara el anuncio de una obra para llevar el estadio a 80.000 espectadores
- 2
Antonio Rosl, el gallego de Los Matadores: “Había gente de otros equipos que iba a ver a San Lorenzo”
- 3
Horario de Boca vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026
- 4
Jugadores de la selección argentina para el Mundial 2026: así estaría hoy la lista de convocados