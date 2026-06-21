Heredó la número 10 de Messi en Barcelona y ahora se lanza como cantante

El mundo del fútbol da muchas vueltas y sorprende a los aficionados de todo el mundo. Uno de esos casos es el de Ansu Fati. El joven delantero del Barcelona, que supo heredar la camiseta número 10 de Lionel Messi y que actualmente está cedido al Mónaco, emprende una faceta inédita en su carrera profesional: se lanzó como cantante.

Ansu Fati se lanzó como cantante y sorprendió a todos

El jugador, quien se destacó esta última temporada en la liga francesa como el futbolista español con mejor promedio de goles por minuto en las cinco grandes ligas europeas, presentó su primer sencillo musical titulado Sea como sea. El tema llegó a todas las plataformas digitales el 19 de junio de 2026, mientras sus compañeros en selección española disputan Mundial que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México.

El joven de 23 años llevará su carrera musical en paralelo a la futbolística (Foto: @ansufati)

“Mucha gente cree que conoce mi historia porque vio mis goles; lo que escucharán en esta música es la otra mitad”, expresó Ansu Fati al referirse al contenido musical de su debut. Con este estreno se convirtió en el primer jugador del Barcelona en lanzar oficialmente una carrera musical como artista independiente.

Ansu Fati, lejos del fútbol y cerca de la música

El origen del proyecto ocurrió lejos de los planes de marketing. Todo nació en el recorrido entre Stade Louis II y Niza, donde Ansu Fati asistía al estudio del productor Gambinoalaprod tras concluir sus entrenamientos en el Mónaco. En ese espacio, el jugador compartió jornadas creativas con Paul Pogba, el mediocampista francés campéon del mundo que jugaba con él en el club del principado.

Pogba compartió el tema de Ansu en sus redes sociales junto a Travis Scott

Ambos futbolistas, inmersos en procesos personales de alta exigencia, fama y reconstrucción física, encontraron en la música una vía para procesar vivencias que el fútbol omite. “Me gusta expresar lo que vivo”, afirmó el delantero en declaraciones recientes. Esta propuesta sonora fusiona tres identidades: el Afrobeats vinculado a su Guinea-Bisáu natal, el Reggaeton marcado por su crianza en la sierra sur sevillana y el Amapiano sudafricano que define el pulso actual de la música global.

Este novedoso tema musical surge en un momento decisivo para el deportista. Mientras el Mónaco mantiene sobre la mesa su opción de compra, el estribillo de la canción reza “la voy a conseguir, sea como sea”. Muchos analizan que se trata de la búsqueda de logros deportivos, tras seis años marcados por múltiples lesiones que lo alejaron de los grandes escenarios del fútbol mundial.

Así, el Barcelona observa ahora cómo uno de sus talentos se integra al mundo musical desde una óptica creativa personal. Cuando surgió en La Masía, Ansu estaba destinado a ser el heredero de Messi e incluso se quedó con la camiseta 10 luego de que el astro argentino dejó el club en 2021. Las lesiones y el bajo nivel mostrado terminaron haciendo que deba buscar otro rumbo.

Ansu iba en camino a ser el heredero de Messi en Barcelona (Foto: X)

La campaña promocional del sencillo integra a otros futbolistas amigos del jugador y busca consolidar esta nueva faceta mediática mientras el jugador cierra una campaña exitosa en Francia, donde sumó once goles en veinticinco partidos.

La narrativa del artista busca trascender la imagen del niño prodigio que debutó a los dieciséis años en el conjunto blaugrana para mostrar la complejidad de un deportista que hoy redefine su camino en el ámbito profesional y personal.

El lanzamiento ocurre bajo el sello Music Brokers y cuenta con la distribución global de The Orchard. Además, la canción cuenta con la producción técnica de Federico Scialabba en Nueva York y Adrián Ayerbe en Madrid, con el trabajo de Gambinoalaprod.