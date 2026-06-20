Estas son las camisetas mundialistas más buscadas por los argentinos

El Mundial 2026 ya tiene varios días de rodaje y el fervor futbolístico acapara cada vez más espacios. El fanatismo se refleja, claro está, en las búsquedas en la web, como queda registrado en Google Trends. Esta plataforma muestra cuáles son los aspectos de la Copa del Mundo que generan más consultas.

Más allá de la agenda de partidos y las estrellas futbolísticas, se destacan las camisetas de los distintos seleccionados que, ya sea por su historia, estilo o curiosidades, llamaron la atención de la audiencia. A continuación, un listado con las casacas que generaron más búsquedas en Google en el último mes.

1) Camiseta de la Selección argentina

Como es de esperarse, dentro de la Argentina, la camiseta con mayor cantidad de búsquedas es la Selección. La edición para este Mundial, diseñada por Adidas, cuenta con algunas particularidades que la hacen única. La primera es el número que está en la parte superior del cuello: 1893, que generó muchas preguntas en la web, y que refiere a la fecha de la fundación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La camiseta argentina tiene numerosos detalles alusivos a loa triunfos de 1978, 1986 y 2022

Otro detalle es el degradado que tienen las franjas, los tres tonos de celeste hacen alusión a los títulos mundiales obtenidos en 1978, 1986 y 2022. Además, la casaca argentina es de las pocas privilegiadas que porta el “parche del campeón”, una insignia dorada en el centro de la camiseta que recuerda el triunfo en Qatar 2022.

2) Camiseta de la selección de Argelia

La remera del primer rival de la Argentina en el Mundial también destacó en la web. La versión de la selección argelina es blanca, con detalles en dorado y bordes verdes y rojos. Una particularidad es que, en vez de utilizar el escudo de la federación de fútbol, llevan su bandera en forma de círculo en el centro. En la parte posterior del cuello dice “Argelia” en árabe.

La camiseta argelina está inspirada en los colores de la bandera del país africano Adidas

Sin embargo, durante el partido contra la Scaloneta, utilizaron la versión de suplente en la que predomina el verde. En el centro tiene un patrón de rayas claro, mientras que en las mangas posee un tono más oscuro y el color rojo para los bordes.

3) Camiseta de la selección de Japón

La camiseta suplente de Japón fue muy popular en las búsquedas web Adidas

La camiseta suplente de los japoneses causó gran repercusión en Google. Su diseño retrata la unidad y el vínculo de la nación, ilustrado con un diseño de franjas con 12 colores diferentes. Cada una de las 11 líneas simboliza a un jugador del equipo, mientras que la franja roja central representa la unidad del fútbol japonés. Sus bordes son negros y lleva una tipografía estilo “retro” para los números. En la parte posterior del cuello se observa una pequeña bandera de Japón.

4) Camiseta de la selección de Curazao

La remera suplente de Curazao representa las fachadas de las viviendas en la capital de la isla Adidas

Al igual que la selección nipona, la versión auxiliar de Curazao fue muy bien recibida. Mientras que la titular está inspirada en los colores azules y amarillos vibrantes de la bandera, la suplente tiene como base un tono claro pastel. La singularidad está en las rayas de las mangas, que son rosa, naranja y turquesa. La web de Adidas la define como una “celebración de la colorida arquitectura de la isla”, ya que en la capital Willemstad se pueden encontrar numerosas casa coloniales de estos pigmentos.

5) Camiseta de la selección de Noruega

Diseñada por Nike, la casaca de Noruega es muy distinta a las versiones de años recientes. Está principalmente inspirada en la bandera del país europeo y es similar a la edición de 1997. Además, tiene un sutil patrón de nudos vikingo dentro de la cruz azul. La tipografía de los números y nombres de los jugadores también funciona como un homenaje a la cultura nórdica.

La casaca de Noruega está inspirada en la cultura nórdica Nike

Sin embargo, la versión suplente es la que más llama la atención: completamente negra, hasta el escudo. En los costados también tiene una sutil franja con el patrón de nudos, pero sin color. Esta versión estaría inspirada en los “berserkers”, guerreros vikingos que combatían cubiertos de pieles de animales y en un estado de trance y furia.

6) Camiseta de la selección de Haití

La versión original de la camiseta de Haití (izquierda) tenía una ilustración de la batalla de Vertières de 1803, sin embargo, la FIFA ordenó modificarla (derecha) Saeta

La camiseta de Haití para el Mundial 2026, diseñada por la marca colombiana Saeta, generó una controversia a días del inicio del certamen. El uniforme original tenía en su esquina inferior una ilustración en homenaje a la Batalla de Vertières de 1803. Este fue el último gran enfrentamiento de la Revolución Haitiana contra las tropas de Napoleón que logró su independencia. Sin embargo, la FIFA consideró que este dibujo era demasiado político, y obligó a la marca a sacarlo.