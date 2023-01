Hicieron una gigantografía para homenajear a los rosarinos campeones del mundo y les faltó uno

escuchar

Los homenajes a los jugadores que integraron el plantel de la selección argentina en Qatar continúan su marcha. Algunos casos son más emblemáticos que otros y así fue como en Rosario recordaron a Lionel Messi y Ángel Di María, dos artífices fundamentales para la conquista de la Copa del Mundo. Para el caso, el gobierno de la ciudad santafesina armó una imagen de los dos y la misma fue ubicada en el vidrio trasero de una de las nuevas unidades de los colectivos urbanos.

Con el lema “Rosario, capital Mundial del Fútbol”, las autoridades presentaron estos ómnibus personalizados, pero omitieron la presencia de Ángel Correa, el mediocampista rosarino del Atlético de Madrid, quien también integró La Scaloneta durante la cita mundialista en Medio Oriente en lugar de Nicolás González, uno de los lesionados de la primera lista que presentó el entrenador.

Esta actitud y olvido por parte de las autoridades causó un profundo rechazo en el círculo íntimo de “Angelito”. Al ser consultado por el medio La Capital, César, el padrino de Correa, admitió el malestar que sintió la familia al no ser incluido: “No quiero hacer declaraciones. Sé que hay gente que no está bien por este tema. La empresa que maneja los derechos de imagen de Angelito sugirió que no haga declaraciones. Pero esto pasó siempre, aunque esta vez le dieron un poco más de lugar, no logro entenderlo. Ángel fue parte de los procesos de la Selección de (Lionel) Scaloni, de (Gerardo) Martino y de (Edgardo) Bauza”.

El ploteo del colectivo con la imagen de Ángel Di María y Lionel Messi

Y agregó: “Hay un poco de dolor, según escuché de los comentarios en el barrio, pero no queremos crear polémica. Él es un chico tímido, perfil bajo, no hace declaraciones. No está enterado de esto. Voy a hablar con él mañana (por hoy)”.

De esta forma, el oriundo de Las Flores no estuvo incluido y generó una polémica mayor de lo pensado debido a la repercusión que tomó esta medida. A pesar de esta iniciativa, se prevé que en los próximos días exista una nueva imagen con la inclusión de los tres jugadores que hicieron historia al obtener la tercera estrella en el escudo.

El descargo de la gobernación ante el olvido de Ángel Correa

Después de realizarse el acto en el Monumento Nacional a la Bandera, el cual estuvo encabezado por el intendente Pablo Javkin y la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, la polémica se instauró en el ambiente y se aguardó por una palabra oficial desde las autoridades gubernamentales a raíz de encontrar un motivo por el cual se ausentó el delantero del Atlético de Madrid en la foto.

“Era un ploteo para el primer colectivo, había que presentarlo en conferencia de prensa y no había una foto colectiva original de los tres jugadores rosarinos. La de Messi y Di María es una toma original”, consignaron desde la Municipalidad al diario La Capital.

Esta imagen que reforzó el ploteo de las líneas internas 153 y 103 se verá modificada en los próximos días, según atestiguaron desde el entorno del intendente Javkin: “Se verá de realizar una composición o montaje”.

LA NACION