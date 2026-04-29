Rosario Central ganó en Venezuela con el primer gol de Ángel Di María en la Copa Libertadores

Un paso adelante, con el agregado emocional del primer gol de Ángel Di María en la historia de la Copa Libertadores. Luego de un viaje cansador, de unas 10 horas, Rosario Central mostró autoridad en Caracas. Se impuso por 3 a 0 sobre Universidad Central y se acomoda en el Grupo H, con 7 puntos, al igual que Independiente del Valle.

El pibe Ignacio Ovando, a la salida de un córner, Di María, con un penal que va a guardar en las retinas y Enzo Copetti, con un zurdazo cruzado, le dieron forma a una muy buena producción rosarina.

Universidad Central es un equipo en desarrollo. El crecimiento del fútbol venezolano alcanza casi todos los rubros, más allá de que aquel equipo conducido por el Bocha Batista se quedó en las puertas del Mundial. Hay proyecto, existe una ambición colectiva de crecimiento. Todos los jugadores del equipo titular eran venezolanos, con una excepción argentina: Francisco Solé, un mediocampista de 28 años, con una extensa trayectoria en los equipos de ascenso de nuestro medio.

Di María, puro corazón FEDERICO PARRA - AFP

A Ángel Di María, la figura, le costó acomodarse en el partido. Primero, sufrió una tarjeta amarilla, al tomar de la camiseta a un adversario que se iba derecho hacia el arco. Luego, capturó el balón, pero solo de a ratos. Más tarde, sufrió la violencia táctica de un equipo aguerrido, aunque con un reducido talento.

A veces, la pelota parada abre un cerrojo. Como le ocurrió a Central, que capturó un córner de la mejor manera. Le pegó con clase el Bicho Campaz, cabeceó (¿cabeceó?) Ovando. Pareció con el pecho en una de las imágenes, pareció hasta con la garganta en otra de las fotos.

Más tranquilo, más sereno, con el valor del triunfo temporal, Central avanzó con claridad y encontró un penal, por una infracción del arquero Giancarlo Schiavone por Alejo Véliz. Dí María, de penal, elevó la cuenta. Se trata de un momento imborrable, su primer grito en la historia de esta competencia. Eso sí: el conjunto local no se quedó de brazos cruzados: fue, buscó, tiene una noble entrega. Casi descuenta, con un tiro de Camilo Zapata, que se encontró con la resistencia de Jeremías Ledesma y el palo salvador.

Alejo Véliz provocó el penal, el del 2-0 Ariana Cubillos - AP

Un grupo de 400 hinchas acompañó al equipo rosarino en el estadio olímpico de la UCV que, con capacidad para 25.000 espectadores, sirve como sede al Deportivo La Guaira, Metropolitanos y, justamente, la Universidad Central.

No fue sencilla la travesía: muchas veces se dice en los sorteos de los grupos que son tan importantes el poderío de los rivales como los traslados.

El viaje, desde Rosario a Caracas, duró unas 10 horas, con una escala. La parada fue en Lima, para cargar combustible y el plantel llegó este lunes, a las 4.30 de la madrugada. La comitiva auriazul, integrada por dirigentes, 25 jugadores, cuerpo médico, video analistas, entrenador, ayudantes de campo y utileros, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar en plena soledad.

Entre enero y febrero pasado, volvieron los vuelos regulares a Venezuela. Tiempo después del cambio de gobierno y la normalización de las condiciones de seguridad aérea, varias importantes aerolíneas internacionales retomaron los tramos aéreos hacia Caracas. Esta situación empezó un mes después de la caída de Nicolás Maduro y el establecimiento de una nueva administración liderada por Delcy Rodríguez, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos.

El adversario, vestido con los colores de la bandera, la Universidad Central de Venezuela Fútbol Club (UCV FC), fundado el 1° de enero de 1950, es una de las instituciones históricas. Campeón amateur (1951, 1953) y pionero profesional a partir de los años 50, el club ucevista, conocido como el “Tricolor”, se consagró campeón de la Liga FUTVE en 2025, lo que le permitió clasificarse para la Libertadores.

Verdaderamente, hizo lo que pudo. Central al final, se lo llevó puesto. En el cierre, Copetti entró por Alejo Veliz y diez minutos después resolvió el triunfo, con un zurdazo demoledor.