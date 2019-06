Escobio trata de escapar de la marca de Pirán; luego, ambos tendrían un fuerte choque entre sí Crédito: Mauro Alfieri

Gonzalo Capozzolo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de junio de 2019 • 23:59

Por el presente y el pasado reciente este era el partido de la fecha. El SIC , de local y puntero, contra Hindú , subcampeón y tercero del Top 12 de la URBA . Además, desde que Hindú ganó su primer título en 1996 y se adueñó del rugby de Buenos Aires el SIC fue el único que pudo hacerle fuerza. Diez campeonatos para los de Torcuato y siete para los de Boulogne de los últimos veintitrés jugados. Las condiciones estaban dadas para que se diera un partidazo y ambos estuvieron a la altura. No tanto por el desarrollo en sí, que pudo haber sido más vistoso, teniendo en cuenta la calidad de los equipos y el juego que suelen desplegar, pero sí desde lo emotivo.

Fue un partido cerrado, de esos que se juegan con dientes apretados y donde cada metro vale oro. Pudo haber sido para el SIC, que comenzó arrollando a un Hindú que parecía desorientado y no lograba detener ninguno de los ataques de su rival. Pero el SIC comenzó a cometer errores y no aprovechó ese arranque arrollador para tomar una ventaja sustanciosa. Hindú se acercó en el marcador, ajustó su juego y en el momento de mayor tensión aprovechó los errores de su rival para llevarse el partido por 31-27. La historia pesó más que el presente e Hindú estiró su récord a diez ganados de los últimos once jugados frente al SIC.

Los primeros veinte minutos del local pudieron haber sido los mejores de todo el campeonato. Agresivo y preciso, el SIC desequilibró a su rival en todos los aspectos. Repercutió con los delanteros y lo liquidó con los backs. Así llegaron los tries de Joaquín Lamas y Mateo Madero, a los 3 y 8 minutos. Hindú volvió a fallar en la parte disciplinaria y a los 15 fue amonestado su capitán, Santiago Fernández . De la jugada siguiente llegó el tercer try del SIC, a través de un line y maul, que concretó Panzarini. Se había jugado apenas medio tiempo y el SIC ya tomaba una considerable ventaja. "Pareció que entramos dormidos. Ya habíamos visto que si los dejábamos jugar lo hacen muy bien y que con espacios son peligrosos. Dijimos de salir a presionar pero no pudimos hacerlo y nos salió caro", analizó el entrenador Lucas Ostiglia.

Pero Lamas desperdició dos conversiones y un penal y con uno menos llegaría la remontada del visitante. "Mi amarilla nos hizo reaccionar", reflexionó tras el partido Fernández. Hindú se acomodó y descontó dos veces, primero con Capurro y después a través del propio Fernández. Lo que arrancó como una posible goleada terminó con un parcial de apenas 17-12 a favor del local.

El complemento ya mostró dos equipos jugando de igual a igual, sin un claro favorito. La pareja de medios del SIC, que a pesar de su juventud ya se consolidó como una de las mejores del torneo ya no se mostraba tan precisa. Del otro lado, Fernández lograba poner adelante a su equipo mediante el buen uso de su pie. Y si en el primer tiempo fue el SIC el que lastimó con los delanteros y definió por afuera en el segundo se dio la inversa. A los 7 minutos Federico Graglia apiló tres defensores para que Tomás Resnick definiera en la bandera y a los 23 el propio Graglia apoyó en esa misma punta después de una jugada de varias fases.

Fue en el momento de mayor tensión, cuando faltaban menos de 10 minutos e Hindú ganaba por cuatro que demostró por qué es siempre el favorito. Fernández puso una patada en el fondo, Panzarini quiso jugar rápido un line en extrema defensa y se la dio a Lamas, que recibió bajó presión y perdió la pelota en el ruck. El propio Fernández abrió rápido a la punta para que Agustín Fusoni liquidara el partido. El try de Rocha sobre el final le sirvió al SIC para sacar un punto bonus con sabor a poco. Que el partido terminara con un knock on de Lamas, tras un pase de Soares Gache, fue un reflejo del segundo tiempo del SIC. El final se demoró por la lesión de Severiano Escobio, que perdió el conocimiento tras un choque en la sien con Carlos Pirán aunque afortunadamente se lo vio recuperado en el vestuario. El centro seguramente se pierda algunos partidos por precaución lo que representa un golpe más para un equipo que suele ir perdiendo a sus figuras a lo largo del año por las convocatorias a los diferentes seleccionados.

Más allá de la derrota, el SIC termina la primera rueda como único puntero, con nueva victorias y apenas dos derrotas. Hindú, por su parte, sigue tercero, pero ahora a solo cinco puntos del SIC.ß