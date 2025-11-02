Newman, un campeón que le dio al SIC de su propia medicina: dureza física y defensa impenetrable

El día llegó. Vaya si se hizo esperar para un club que tuvo que atravesar un camino espinoso, que pasó suplicios, pero nunca tomó atajos y alcanzó su premio. Una coronación construida por muchas generaciones, culminada por Lucas Marguery, su capitán, levantando el primer trofeo de Newman en su historia. Detrás, un grupo de jugadores destinados a quedar en las páginas doradas del Cardenal, que superó a SIC por 15-3 en la final del Top 12 de URBA, en la cancha de CASI.

La maldición se rompió por insistencia. Por no claudicar y seguir una misma línea. Por levantarse de sus peores pesadillas y entender cada tropiezo como parte del camino. Por caudillos que no abandonaron la batalla: todavía está ahí Gonzalo Gutiérrez Taboada, emocionado, con 38 años y su repertorio de talento y jerarquía. También está Marcelo Brandi, un estoico en la primera línea, escudado por un grupo de jugadores jóvenes (y otros no tanto) que se acostumbró a jugar estas instancias y algún día la moneda iba a caer de su lado.

El capitán Marguery levanta la copa al campeón del Top 12 de la URBA Hernán Zenteno - LA NACION

Newman jugó las instancias finales como jugó en todo el año. Y hasta mejor. Una deuda que tenía pendiente en las diez semifinales previas que no pudo doblegar a sus rivales, pero en este 2025 la saldó con creces: aprendió, se soltó y optimizó mejor sus momentos. Supo reponerse a los golpes, con la templanza de los grandes equipos. Y superó a dos grandes rivales; a Belgrano lo aniquiló con un segundo tiempo brillante y al SIC lo dominó en un duelo físico, en el que salió airoso gracias a una defensa impenetrable y un buen juego territorial.

En una tarde calurosa que la gente de Newman nunca olvidará, el destino de la final pudo haber sido otro. La tarjeta roja a Faustino Santarelli de 20 minutos evocó fantasmas, pero no terminó de agrandar al SIC ni achicar a un campeón que supo acomodarse ante un rival que no salió de su molde: siguió atado a su plan, no se reveló ni se lanzó a jugar con la superioridad numérica. Newman fortaleció su espíritu competitivo y en ese lapso de inferioridad numérica lo jugó de igual a igual. Santiago Pavlovsky abrió la cuenta con un penal, pero Gonzalo Gutiérrez Taboada igualó las acciones con un kick de larga distancia. Cuando Jerónimo Ureta reemplazó al jugador expulsado, el Cardenal golpeó: un maul apoyado por Marcelo Brandi empezó a enderezar el rumbo, con una ventaja 8-3 al entretiempo.

El festejo de los jugadores tras apoyar un try Hernán Zenteno

La segunda mitad Newman la jugó a su antojo, como un equipo experimentado que sabe de estas instancias. Los receptores descargaron cada pelota aérea que propuso el SIC, con Rodrigo Díaz de Vivar y los dos wingers impecables en esa faceta. Errático a los palos, Gutiérrez Taboada fue notable a la hora de arrinconar a su rival con kicks estratégicos y los forwards se agrandaron; avanzaron con el juego agrupado y se impusieron en el contacto. El try de Bautista Bosch fue el golpe de knock-out: todavía faltaban por jugar 20 minutos, pero el SIC no reaccionó. Cuando abrió la pelota careció de volumen de juego y cuando fue frontal se topó con una pared bordó. Podían jugar un tiempo extra y posiblemente el muro no se iba a quebrar.

Hay que remontarse a 1996 para encontrar a un nuevo campeón en el rugby de Buenos Aires, cuando Hindú (igualado con Atlético del Rosario) se coronó por primera vez y arrancó una era dorada, con 11 títulos en la URBA. En el medio celebraron SIC, Atlético del Rosario, Alumni, CASI, CUBA y Belgrano y ahora es el turno de Newman, en un año especial: el 2 de diciembre se cumplirán 50 años de la aprobación del estatuto de su fundación. En los festejos del medio centenar, seguramente estará la copa.

De figura histórica a estrella actual: Manuel Contepomi lleva en andas a Gonzalo Gutiérrez Taboada; enfrente, Lucas Marguery.

La base del plantel superior es una de las claves del Newman campeón: la intermedia y la pre-intermedia A se coronaron en el 2024 y el próximo sábado ambos jugarán las finales de la categoría. La primera es el equipo del Top 12 que más jugadores utilizó durante el 2025, con 48. Los grandes campeones no tienen figuras indispensables y saben acoplarse a los cambios.

Fue un Newman que corrió de atrás y no brilló como en años anteriores. Arrancó con cuatro derrotas en las primeras cinco fechas y le costó la ausencia de sus pilares Miguel Prince y Bautista Bosch durante el Super Rugby Américas. Pero se fue acomodando con las fechas, fue de menor a mayor. El triunfo ante el CASI en la 10ª jornada, como local, fue un click para enderezar el rumbo.

Tremenda alegria! Un día histórico para Newman!! pic.twitter.com/xa2uZdrJkh — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 1, 2025

Las lágrimas de Gonzalo Gutiérrez Taboada pintan de lleno una tarde que será inolvidable para Newman. El llanto de uno de los mejores jugadores de los últimos 20 años del rugby local, que merecía como pocos esta celebración, por su calidad de jugador y por ser un caballero del rugby. A los festejos de los jugadores se sumó el Canario Gosio, un prócer de Newman, que se retiró en el 2024, pero ha sido una inspiración para muchos de los jugadores que lo vieron crecer. Al ex wing de los Pumas lo levantaron en andas con la copa en la mano y también lloró.

Lo más destacado de Newman 15 vs. SIC 3

El SIC, un digno rival, le hizo un pasillo y aplaudió al campeón. Después del papelón de las piñas entre hinchas post clásico, la imagen fue otra. En el día en el que el Papa León XIV proclamó a John Henry Newman con Doctor de la Iglesias, Newman se proclamó como el mejor de Buenos Aires. Lo que peleó tantos años y lo coronó en una tarde que quedará marcada a fuego. Ahora tendrá una final del Nacional de Clubes para sumar una Copa más. Pero es tiempo de celebrar.

Síntesis de Newman 15 vs. SIC 3