Dominio total del Club San Fernando en hockey: ganó en hombres y mujeres, y se consagró campeón del Metropolitano

El hockey vivió una verdadera fiesta. Entre hinchas, amigos, familiares y ex jugadores, el Parque Roca se inundó de fanáticos que viajaron hasta allí para ver a sus equipos disputar las instancias finales. Como sucedió en las semifinales, la cancha principal -la que vio a las Leoncitas consagrarse en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018- fue el escenario de los partidos consagratorios. Y fue, la locación perfecta para coronar al Club San Fernando. Sí, en mujeres y hombres, el club náutico festejó por duplicado. Dominio total como sucedió en la temporada 1982 .

Primero fue el turno de las mujeres. En el partido final, el equipo que dirige Juan Martín López, le ganó a River por penales australianos. Fue un partido parejo, estudiado por ambas partes, que no lograron quebrar el arco en cero y así los penales tuvieron que cobrar protagonismo. El resultado -tras el 0-0- fue 3-2 para las jugadoras de San Fernando. La encargada de anotar ese último penal fue la juvenil Valentina Bartoli, quien juega en la quinta división, y si bien no ingresó durante el partido, no le tembló el pulso y tiró ese último penal con la tranquilidad de una experimentada.

Para el equipo tricolor, este último partido -el que por última vez habían ganado en 2002- significó la despedida del deporte de Sofía Maccari. La jugadora de 37 años, anunció que al final de la temporada dejaba de jugar. La posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos Tokio en julio y la clasificación a los Playoff del Metropolitano, extendieron su adiós. Y, este domingo, fue el cierre perfecto. Maccari, jugadora desde las categorías infantiles del club, fue una líder nata en este equipo campeón. Es querida, imitada y referente. Impulsa y motiva a quién tiene a su alrededor. Por eso este adiós era especial y tenía que terminar de la mejor manera. Así fue, y así lo expresó tras levantar la copa y ser elegida la Mejor Jugadora del Partido. “Estaba escrito, ya me puedo morir”, expresó.

“No lo puedo creer, es un sueño que tengo desde chiquita. Siempre que me acostaba e imaginaba este día, y hoy se dio, todavía no caigo. Es algo que queríamos mucho con mis compañeras, además despedirla a Maccari así. No caigo. Creo que cuando nos tiremos al río esta noche en San Fernando, capaz, ahí caiga y tome conciencia”, describió Eugenia Trinchinetti, tras la consagración.

Un par de horas más tarde el cierre de la temporada lo tuvo a San Fernando campeón masculino . Frente a GEBA, el conjunto tricolor dio vuelta el resultado parcial y festejó tras un 4-3 electrizante. Sumado, los entrenadores del equipo de Leoncitos campeones del mundo en India, fueron este domingo, los DT en los equipos finalistas. Lucas Rey, estuvo en el banco de San Fernando, mientras que Lucas Cammareri, lo hizo en el de GEBA. Además, también tuvo la despedida de otro jugador referente, Pedro Ibarra.

Fue un partido intenso, de ida y vuelta, vertiginoso. Comenzó con un equipo de GEBA dominante, donde de manera prolija y en bloque construyó sus jugadas y concretó las oportunidades que tuvo para ponerse 2-0. San Fernando veía todo eso suceder y no lograba enhebrar sus jugadas. Fallas en la defensa y desconexiones en ataque dejaban al tricolor lejos de achicar la diferencia en el marcador.

Pero, siguió intentando, buscando y le fue fiel a su identidad. No bajó los brazos, y de la mano de Maico Casella, Matías Rey (MVP y el estratega del equipo) y los hermanos Merlini, se fueron combinando en ataque y por pequeños detalles vencieron la valla y así lograron igualar el tanteador.

San Fernando campeón del Metropolitano de hockey.

Esa batalla, se fue inclinando para el lado de San Fernando, quienes en dos jugadas finales dieron vuelta el resultado y gritaron campeón. La combinación, precisa, entre Rey, Casella y la definición de Guido Barreiros sentenciaron el duelo. Un 4-3 para la historia, un resultado que refleja su esfuerzo, el estudio y la carga emocional del partido. Ambos lo deseaban, tras un 2020 sin una temporada completa de hockey, este título es la renovación, las ganas de que el deporte crezca. Ese sentido de pertenencia, el amor por el club, el hambre de gloria.

Hoy, San Fernando se vistió de campeón total del hockey Metropolitano. Hoy, como ocurrió en 1982, cuando ambos equipos festejaron el campeonato, el club tricolor está de fiesta. Un club con historia de barrio, de familia, de amor al deporte y los amigos. Un club donde se respira hockey. Toda su gente estuvo presente en el Parque Olímpico para alentar a sus planteles. Ahora, toda su gente acompaña en caravana a sus jugadores campeones hacia el club, en donde -se imagina- será una fiesta total.

En la antesala a los partidos finales, se disputaron los partidos por el tercer puesto. Por el lado femenino, Lomas venció a GEBA por 2-0 en los penales australianos. En tanto, Mitre se impuso por 3-2 ante Banco Provincia.