Así quedó la tabla de posiciones de la FIH Pro League 2025-2026, tras la presentación de las Leonas en Hobart

El seleccionado argentino cosechó puntaje perfecto en la penúltima gira y está en la pelea del certamen que tiene una particularidad: constante la disparidad de juegos
Las Leonas cumplimentaron este sábado una gira perfecta por Hobart, Australia, la penúltima correspondiente a la FIH Pro League 2025-2026, con cuatro triufos sobre cuatro presentaciones y están terceras en las posiciones del torneo interanual de selecciones que casi siempre tiene un despropósito: el juego a destiempo entre todos los equipos. Con siete fechas disputadas, el equipo albiceleste, persigue a Países Bajos, líder y a Bélgica, escolta con un encuentro más al cierre de la participación argentina en esta gira.
En este contexto, las dirigidas por Fernando Ferrara se impusieron a Irlanda por 5 a 0 y 2 a 1 y a Australia, local y siempre complicada, por 1 a 0 y 3 a 0. De esta manera, las Leonas vuelven al país con sensaciones más que positivas en un año con objetivo claro: el Mundial que se llevará a cabo entre agosto y septiembre en Bélgica y Países Bajos.
Posiciones en la FIH Pro League
Con los resultados de esta gira el equipo argentino suma 17 unidades, tras siete presentaciones (y un cruce pendiente frente a Países Bajos que se suspendió en Santiago del Estero por una fuerte tormenta eléctrica que no permitió ni jugarlo con horas de delay), con un balance de cinco victorias, un empate con bonus y una sola caída.
La próxima cita será la doble ventana de junio. Allí las Leonas se medirán con China y Bélgica en Wavre y luego con España e Inglaterra en Londres. Serán dos partidos ante cada rival.
La única vez que las Leonas se consagraron en la FIH Pro League fue en 2021-2022, justamente en la antesala del Mundial de ese año que se desarrolló en las sedes de Países Bajos-España y en el que el seleccionado argentino fue subcampeón tras caer ante las neerlandesas en la definición. El equipo Naranja es, desde hace años, el mejor del planeta del palo y la bocha, condición que su escolta en el ranking, el conjunto albiceleste, pretende destronar.
La goleadora de las Leonas en lo que va del certamen es Agustina Gorzelany, la defensora especialista en córner corto que ya anotó en cinco ocasiones; la persigue en ese goleo una de las capitanas, María José Granatto, con dos.
La máxima artillera del torneo es la neerlandesa Yibbi Jansen, la mejor jugadora del mundo de la actualidad, con ocho festejos.
Próximos partidos de las Leonas
Va. China: Sábado 13 de junio en Wavre, Bélgica, a las 8.
Vs. Bélgica: Domingo 14 de junio en Wavre, Bélgica, a las 8.
Vs. Bélgica: Sábado 20 de junio en Wavre, Bélgica, a las 8.
Vs. China: Domingo 21 de junio en Wavre, Bélgica, a las 6.30.
Vs. España: Martes 23 de junio en Londres, Reino Unido, a las 8.
Vs. Inglaterra: Jueves 25 de junio en Londres, Reino Unido, a las 13.
Vs. España: Viernes 26 de junio en Londres, Reino Unido, a las 11.30.
Vs. Inglaterra: Domingo 28 de junio en Londres, Reiono Unido, a las 9.30.
- Todos los horarios corresponden a la Argentina.
