Con Lucha Aymar y Mechi Margalot a la cabeza, hubo reencuentro de Las Leonas y mostraron que su química sigue intacta

Si para algo sirve el deporte más allá del ejercicio físico y fomentar el espítiru competitivo es para hacer amigos. Así lo demostraron las ex Leonas, Lucha Aymar, Mechi Margalot y Magui Aicega, compañeras históricas de la selección nacional de hockey sobre césped, que volvieron a juntarse y demostraron que la química entre ellas sigue intacta. “Nos amo”, comentó la relatora de ESPN al compartir toda la intimidad de la jornada en sus redes sociales.

El reencuentro emocionó a todos en las redes sociales

Las jugadoras fueron las referentes de una de las etapas más gloriosas de Las Leonas, donde compartieron equipo desde el 2000 hasta el 2008. En su haber consiguieron la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008. Además, lograron el oro en los Champios de 2001 y 2008 y el Mundial de Perth 2002. Lucha Aymar además ganó el Mundial de Rosario 2010, donde logró consagrarse en su propia casa.

Ahora años más tarde volvieron a reunirse para pasar un almuerzo distendido en un restaurante junto a otras compañeras de la camada de Beijing 2008, aquel recordado equipo dirigido por Gabriel Minadeo. Paola Vukojicic, Maripi Hernández, Mariana González Oliva (junto a su bebé) y Giselle Kañevsky también fueron de la partida en este reencuentro.

Aymar, Aicega y Margalot, entre Las Leonas históricas que volvieron a juntarse

Margalot fue la encargada de mostrar toda la intimidad de este feliz encuentro que compartieron la ex Leonas. Fiel a su estilo, publicó los videos con una gran cuota de humor y con su voz característica, reconcible por todos. “Vino Lucy y para variar Maguita llegó tarde”, destacó Mechi en sus historias de Instagram mientras Aymar se reía de los comentarios de su amiga. A la espera de la defensora, una de las presentes lanzó: “Che, ¿pidamos no?”, haciendo alusión a la impuntualidad de Aicega.

Cuando finalmente llegó Aicega fue todo risas. “Una hora tarde”, le espetó Mechi, mientras la nutricionista saludaba a Lucha. “Bueno es que estoy trabajando”, se excusó rápidamente y, para seguir con la humorada, la relatora le inquirió: “¿Qué hiciste?“. “No importa, no importa”, dijo entre risas Magui para cerrar ese momento de relax y diversión.

Las jugadoras marcaron una época de gloria de la selección argentina (Foto: X)

Entre 2000 y 2008, Las Leonas no solo ganaron títulos sino que construyeron una identidad que transformó para siempre el hockey sobre césped argentino. Ese período quedó grabado como una era dorada por resultados, figuras emblemáticas y un impacto cultural que trascendió el deporte. El punto de partida fue la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, donde nació el apodo “Las Leonas”. A partir de allí, el equipo se mantuvo en la élite mundial y logró posicionarse como uno de los “pesos pesados” del deporte.

La presencia de Luciana Aymar fue determinante. Es considerada por muchos como la mejor jugadora de la historia, por su talento, velocidad y creatividad, que le dieron al equipo un sello distintivo. Fue elegida múltiples veces como la mejor del mundo y se convirtió en símbolo de una generación, y logró subirse al estrado de los grandes deportistas argentinos como Diego Maradona, Lionel Messi, Manuel Fangio, Guillermo Vilas o Manu Ginóbili.

Con este nuevo reencuentro en 2026, la nostalgia por esos momentos vividos es inevitable pero también es la muestra de que estas deportistas siguen mejor que nunca y que disfrutan de una amistad que atraviesa los años. Su legado será eterno así que ahora pueden dedicarse a disfrutar una tarde de risas y comida.