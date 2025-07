El salto de las chicas de GEBA y el paso fundamental de Ducilo en los Metropolitanos de hockey

En el historial de la rama femenina del Torneo Metropolitano, Gimnasia y Esgrima ocupa el tercer lugar en cantidad de títulos con nueve coronaciones, bastante lejos de Lomas y Quilmes que están primero y segundo en esa lista con 19 y 18, respectivamente. Y GEBA, además, no se consagra desde 2017. Ocho años pasaron de aquel último festejo y por Palermo saben que en esta temporada tienen equipo como para volver a pegar un grito fuerte. Que está contenido.

No parecía la primera fecha de las revanchas el momento indicado para dar el salto. No porque GEBA no tuviera un adversario que le permitiera sumar de a tres sino porque el puntero River, que le llevaba dos unidades antes del comienzo del sábado, debía visitar a Banco Nación, uno de los equipos comprometidos con la promoción. Lo cierto es que River perdió por 1 a 0 y esa derrota le dio a GEBA la posibilidad de subirse a la punta. El triunfo frente a Ferro por 2 a 1 le permite mirar desde arriba, soñar en grande, y pensar que es hora de cortar esa racha extensa sin alegrías fuertes.

La victora frente a Ferro por 2 a 1 le permite a GEBA treparse a la vanguardia G.Mabromata

El primer tiempo entre Ferro y GEBA resultó dividido, el ganador mantuvo durante un mayor tiempo el control de la bocha pero no llegó a concretar con efectividad los ingresos al área que consiguió. Ferro se sostuvo en su campo para evitar el crecimiento de su rival y, salvo una atajada de Converset, no sufrió la intensidad del adversario.

En el segundo tiempo, cuando faltaban apenas segundos para terminar el tercer cuarto, Catalina Alimenti al fin rompió el cero y puso en ventaja a GEBA. Pero poco le duró la alegría al equipo de Juan Pacheco porque apenas comenzado el último cuarto, a los 20 minutos, Eugenia López Gaudiero aprovechó la chance y de corner corto anotó para el conjunto de Roberto de Bianchetti. Pero GEBA no se quedó, afinó sus líneas de pases y con una bocha filtrada de Campi, a los 23 fue Abril Rayer quien logró desviarla, cantar el gol de una manera efusiva y treparse a la punta del torneo.

En la tercera posición se ubican Italiano y San Fernando que, como locales, vencieron a Quilmes por 2 a 1 y Arquitectura por 3 a 1, respectivamente. Pese a la derrota como visitante por 1 a 0 de San Lorenzo -otro de los que pelea por salir de la promoción junto a Quilmes-, el campeón Lomas se mantuvo en la zona de los playoffs junto al propio Arquitectura. Además, el local Ciudad empató 1 a 1 con Santa Bárbara y, de visitante, St. Catherine’s venció a Banco Provincia por 3 a 2.

Metropolitano de hockey G.Mabromata

Un paso fundamental

Así como hubo novedades importantes entre las mujeres, el torneo de caballeros tuvo triunfos de los tres mejores: el líder y campeón San Fernando A, de local, venció al comprometido San Fernando B por 2 a 1 mientras Mitre, su escolta, y Ciudad golearon. Como visitante, Mitre superó a San Martín por 4 a 2 y en cancha, Ciudad derrotó a Hurling por 5 a 2. La otra goleada del domingo fue la de Universitario en su cancha frente al cada vez más comprometido Banfield por 6 a 2 mientras Banco Provincia, como local, igualó con Lomas 1 a 1 y Quilmes, también como visitante, derrotó a Banco Desarrollo (está en la zona del descenso) por 4 a 1.

Ducilo dio un paso clave para meterse en los playoffs (está a un sólo punto de la zona) al vencer a Gimnasia y Esgrima por 3 a 2.

El primer cuarto comenzó con emociones, el duelo del medio estuvo dividido pero la efectividad cayó para el lado del perdedor. A los 12 minutos Tomás Suárez, desde el corto, sacó a relucir su especialidad y rompió la paridad a favor de GEBA. Durante el segundo cuarto el ritmó subió y Ducilo se hizo cargo de la verticalidad en los ataques. Primero fue Bautista Fortes, el jugador que disputó la Liga Italiana a principios de año, quien recibió la asistencia de Ibarra y no la desaprovechó a los 22. Minutos después, el mismo Ibarra sacó un corto a favor que, tras el rebote, Tobías Martins, a los 28, cambió por el gol.

Ducilo ganó y ya tienta la chance concreta de meterse en los playoffs del Metropolitano masculino G.Mabromata

Después el partido se hizo de ida y vuelta. Golpe por golpe. Tan así sucedió que comenzados los terceros 15 minutos, GEBA obtuvo un penal que Suárez erró. En la jugada siguiente Machelett sacó un flick que cruzó la cancha y, por no haberle dejado el lugar al receptor de Ducilo, la acción terminó en otro penal…Esta vez, a favor del equipo de Pablo Moreira. El goleador tomó la responsabilidad y Bruno Correa, a los 3 minutos del complemento, lo canjeó por el 3-1. Pero las emociones siguieron y en una buena jugada colectiva Mateo González Metilli recibió y clavó la bocha en el techo del arco para descontar y ponerle emoción al juego.

En el último cuarto jugó más el corazón que la cabeza. Ducilo intentó mantener la diferencia y el conjunto de Ignacio Bergner se la jugó el todo por el todo, pero el resultado no sufrió modificaciones.