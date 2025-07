GEBA aprovechó las oportunidades y venció a Lomas en el Metropolitano femenino de hockey sobre césped

Pocos partidos en el Torneo Metropolitano de hockey sobre césped femenino pueden despertar tanta expectativa como un Gimnasia y Esgrima-Lomas. Es simple: se trata de dos de los tres clubes con mayor cantidad de títulos y sólo Quilmes está metido en el medio de ambos en el historial. Pero además, ambos llegaron a una nueva fecha del campeonato con muy buenas sensaciones: GEBA porque era el puntero con apenas una unidad de ventaja sobre River y el campeón Lomas porque una victoria lo dejaba a sólo cuatro de su adversario. Había ilusión de un muy buen partido. Y lo fue en el 50 por ciento de su desarrollo nomás.

¿Por qué? Sucedió que el primer tiempo estuvo repleto de impresiones entre dos conjuntos que salieron a jugar con la misión de cuidar su arco sin pensar demasiado en el de enfrente. Para colmo, las pocas llegadas que se dieron mostraron una falta absoluta de efectividad.

GEBA vs. Lomas, por el Metropolitano de hockey femenino G.Mabromata

Entonces hubo que esperar al complemento para que los dos se soltaran. Arrancó mejor esa segunda mitad el equipo de Lucas Vila, pero aquella falta de contundencia continuó y no logró concretar las acciones de riesgo creadas. En cambio, GEBA aprovechó las que tuvo. Con inteligencia y voracidad ofensiva, Rayer inició el camino con un quite cerca del área, abrió la bocha para Campi y el pase filtrado encontró a la goleadora Catalina Alimenti que a los 14 minutos no perdonó y puso al conjunto de Juan Pacheco en ventaja. En el último cuarto el ganador fue por más, se hizo aún más sólido en su sistema defensivo y resultó muy vertical. Todo eso le permitió aumentar la diferencia. Rodríguez Giesso cortó un ataque de Lomas, ganó metros en el campo y colocó un pase milimétrico para que Abril Rayer marcara un golazo y estableciera el 2 a 0 definitivo.

La victoria le permitió a GEBA mantener la diferencia mínima sobre River, que no tuvo piedad y goleó a un desdibujado Arquitectura por 4 a 1 como visitante. La sorpresa de la fecha fue el empate 1 a 1 de Italiano, tercero en las posiciones, en su visita al colista Ferro. Además, Santa Bárbara logró una valiosa goleada sobre San Lorenzo como local por 4 a 1 que le permitió sumar tres puntos muy importantes en su lucha por evitar el descenso (3°) con Ferro (14°) y Banco Provincia se metió en la zona de los playoffs al vencer como visitante a Quilmes por 2 a 1. Por último, la jornada se completó con dos empates: 1 a 1 entre el local St. Catherine’s y Banco Nación y 0 a 0 entre el local San Fernando (el otro tercero) y Ciudad.

GEBA vs. Lomas, dos de los clubes más ganadores en mujeres G.Mabromata

La lucha que hay por la punta del torneo femenino no existe en el masculino. Porque San Fernando A, el campeón, es una máquina de ganar y además aprovecha la irregularidad de los que lo siguen en la tabla. El líder no tuvo problemas en su visita a Banfield, último en las posiciones, y lo aplastó por 6 a 2. El único escolta, Mitre, fue derrotado en visita a Gimnasia y Esgrima por 3 a 1 y eso le permitió al puntero sacar una diferencia de seis unidades sobre el equipo de Miguelete y Ciudad. La de San Fernando A no fue la única goleada de la fecha. Otra resultó de un visitante porque Universitario consiguió una gran victoria ante Hurling por 4 a 1 y otras dos terminaron siendo de los locales: Lomas venció al comprometido Banco Desarrollo por 5 a 3 y Quilmes derrotó a San Martín por 5 a 1. Como local, Ducilo empató con Ciudad 1 a 1 y el punto le permitió al conjunto de Berazategui alcanzar la línea de San Martín y quedar mano a mano en el último puesto de la clasificación a los playoffs.

Banco Provincia vs. San Fernando B, por el repechaje del Metropolitano masculino de hockey sobre césped G.Mabromata

El que se afirmó en la tabla (está cuarto a nueve puntos del tope) fue Banco Provincia, que debió esforzarse para vencer a San Fernando B -hoy en zona de repechaje- por 2 a 1.

El primer tiempo no brindó muchas acciones de riesgo, pero cuando parecía que el descanso largo llegaría sin que se rompiera el cero, San Fernando B se puso arriba en el marcador: la construyó Magaldi, limpió Tanzi, rompió Somma y Lucas Giusti, a sólo tres segundos de la chicharra y a pura habilidad sobre Fernández, puso arriba al conjunto de Pablo Perfetti.

La segunda mitad comenzó con la misma intensidad del final de la primera y tras un corner corto llegó el penal de Banco Provincia que Fernández ejecutó a la izquierda de Yanello pero el arquero, en una formidable respuesta con su pierna, evitó el empate. De todos modos el conjunto de Juan Martín López siguió yendo hacia adelante y en dos jugadas de corto casi iguales, el goleando Gonzalo Merino dio vuelta la historia. En apenas seis minutos, a los 12 y a los 18, su arrastrada al ángulo esta vez no pudo ser defendida por el bueno de Yanello. Así llegó el triunfo de un equipo que sueña con más.