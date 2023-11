escuchar

SANTIAGO DE CHILE.- Las Leonas levantaron las persianas de sus habitaciones en la Villa Panamericana con alegría. Se despertaron este sábado sabiendo que tienen el desafío que más les gusta: una final, un partido decisivo con algo importante en juego. Están acostumbradas a los compromisos a todo o nada en grandes citas, y en este caso les toca asegurarse el pasaje para los Juegos Olímpicos de París 2024, en el encuentro ante los Estados Unidos desde las 19.45, por el oro de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Hay un buen antecedente y demasiado cercano: en el encuentro de la primera rueda, el equipo de Fernando Ferrara goleó al mismo rival por 5 a 1. Aunque nunca hay que fiarse de las norteamericanas, que se impusieron en las finales panamericanas de Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

Y en el medio del reto deportivo suceden gestos extraordinarios, como el que protagonizó María José Granatto, la delantera que en su momento fue distinguida como Mejor Jugadora Junior, Mejor Jugadora del Mundial 2022 y candidata a la mejor del mundo en la temporada 2021/22. Tras el duelo ante la selección de Chile, se conoció una historia mínima que provocó emoción: a la jugadora cubana Sunayli Nikle se le quebró su palo y la Federación Panamericana realizó una publicación en pos de juntar 10 mil “Me gusta” en Instagram para entregarle uno nuevo. Sin embargo, allí apareció la hábil atacante platense para ofrecer su ayuda.

“Estábamos cenando, agarré el celular y vi que la Federación Panamericana había publicado una foto de que a una cubana se le había roto el palo. Y automáticamente respondí a esa publicación y escribí: ‘Yo le doy uno’. Después me comuniqué directo con la entrenadora de Cuba, Mileysi Argentel, y le pedí que me contactara directamente con la chica”, le contó a La NACION la N° 10.

-¿Cómo te surgió?

-Yo lo siento así, en mi casa me enseñaron que si tengo dos y el otro no tiene, está mal. Y si tengo uno, lo parto al medio. Esos valores se traen desde siempre y nada… era una colega que no tenía palo. Me parecía inaudito e insólito que yo tuviera dos palos en la funda y ella ninguno. Hasta me hacía sentir un poco mal ¿viste? Entonces la contacté y le dije: “tomá”. Le di el palo nuevo, no le iba a dar el usado. Así que espero que el mío aguante durante la final.

-¿Qué opinión te merecen los desiguales recursos que se ven en las selecciones femeninas de hockey en estos Panamericanos, como Cuba o Trinidad y Tobago?

-Es doloroso, porque la verdad es que hacen el mismo esfuerzo que nosotras y te hace valorar mucho lo que tenemos en nuestro país. Muchas veces se escucha desvalorizar a la Argentina como país; se dice que estamos mal y mucho más. Pero como Leona y jugadora de la selección estoy muy agradecida por estar acá, por contar con un sponsor, por tener palos… No hay que olvidarse tampoco de dónde viene una. Cuando era más chica me costaba compartir los palos con mis tres hermanas en Santa Bárbara y ahora lo valoro mucho más. Por otro lado: ver a estos países que van creciendo, por más de que tengan falencias, es muy lindo.

Majo Granatto, una delantera chispeante que quiere darle este sábado un cierre a los Juegos Panamericanos en lo más alto del podio FELIPE POGA/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

-¿Cuál es el sentimiento antes de otra definición por el oro panamericano?

-Estoy muy contenta de poder estar de nuevo en una final. Lo valoro y lo disfruto mucho. En las semifinales ante Canadá hicimos un partidazo, tuvimos paciencia, sabíamos que iba a ser duro y ellas son muy físicas. Ahora intentaremos llevarnos la medalla dorada ante Estados Unidos, pero siempre muy enfocadas en lo que nuestro, porque lo estamos haciendo muy bien. El equipo está muy sólido, con mucha confianza y eso se nota. Queremos seguir así para dar este último paso.

-¿Y vos cómo estás?

-En un momento en el que le quiero brindar todo lo mío al equipo a rajatablas. Estoy ya bastante más grande, con más experiencia. Fueron seis meses de mucho entrenamiento, de pulir muchos detalles. Construimos realmente una selección muy unida y eso se puede ver. Estamos casi en nuestro ciento por ciento.

-Cuando se piensa en Las Leonas aparece esa idea de que falta un último salto para la gloria, como ocurrió recientemente en Tokio 2020 y el Mundial 2022.

-Está recontrapresente eso de que falta para poder gritar dale campeón en unos Juegos Olímpicos y Mundiales. Está ahí siempre pendiente, tanto en lo personal como en el equipo. Pero el intento de llegar a esa medalla de oro en los grandes certámenes arrancó ahora mismo, en estos Panamericanos, buscando la clasificación para renovar sueños y objetivos en París 2024. Queremos dar un salto de calidad para llegar a aquello de lo que estuvimos tan cerca en los últimos años.

Granatto festeja un gol en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 John Minchillo - AP

-¿Cómo asimilaste esas finales perdidas?

-En el momento tuve que digerir esos subcampeonatos en Tokio 2020 y en el Mundial 2022 con bronca y tristeza, porque una llega queriendo llevárselo todo. Pero también me ha tocado estar en otros Juegos Olímpicos en donde ni siquiera llegamos a jugar una semifinal, como ocurrió en Río 2016. Así que valoro el lugar adonde pudimos poner a las Leonas estos últimos años con todo el equipo. Y sabiendo que lo vamos a conseguir si seguimos por este camino, que es muy positivo.

-¿Hay algo que te genere presión en la búsqueda de estos objetivos?

-Las presiones y esas cuestiones que pueden sonar negativas se las pone una misma. Cuando las cosas no salen, la cabeza de un deportista funciona un poco así. Pero hay que sacarse esos pensamientos de encima. Hoy, con 28 años, entiendo que puedo separar las cosas y eso es muy importante. Lo que hago es retroalimentarme con todo lo bueno del equipo. Eso me sirve mucho, me apoyo en ellas. E intentar contagiar mi actitud, que está muy bueno.

-Antes de que la selección de fútbol ganara todo entre 2021 y 2022, Messi repetía que cambiaría todas sus distinciones individuales por títulos. ¿Vos?

-Obviamente que también las cambiaría: una alegría con el equipo no se compara nada. Por lo pronto, ahora busco dar la mejor versión de mí para el equipo y de qué manera puedo explotar para ir hacia adelante con las Leonas.

