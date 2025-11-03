Metropolitanos de hockey, a una fecha del final de la etapa regular para decidir los “mata-mata”

Un sólo fin de semana, el próximo, queda para completar la fase regular de los Torneos Metropolitanos. Falta muy poco para los playoffs que definirán a los campeones. Pero antes de llegar a los “mata-mata” todavía hay cuestiones para definir. Hay todavía incógnitas que deben resolverse. Entre las mujeres, qué equipo acompañará al campeón Lomas directamente a las semifinales y qué conjunto descenderá directamente y/o jugará el repechaje.

Entre los hombres el panorama es más o menos similar. Resta definir el equipo que irá directo a las semifinales junto a San Fernando A, el defensor del título, y el conjunto que deberá defender la categoría en el repechaje. Mucho por jugarse, entonces. Emociones sobrarán, en definitiva.

El cruce de palos en San Fernando vs. Lomas G.Mabromata

El torneo de damas tiene a Gimnasia y Esgrima con 47 puntos, San Fernando con 45 e Italiano con 44. GEBA tiene una buena diferencia y está más cerca de las semifinales pero no deberá descuidarse. En la zona de abajo, entre cuatro equipos habrá uno que descenderá, uno que irá al repechaje y dos que zafarán. San Lorenzo y Banco Nación llegarán al sábado con una ventaja de un punto sobre Arquitectura y Quilmes y habrá un partido tremendo entre Banco Nación y Arquitectura.

GEBA logró un valioso triunfo ante St. Catherine’s como local por 2 a 0 y todavía sueña con el número 1 de la fase regular. Italiano, en su cancha, consiguió una gran victoria sobre River por 3 a 1. Además, Ciudad empató como local con el descendido Ferro 2 a 2. En la zona del descenso, San Lorenzo igualó en su cancha contra Quilmes 1 a 1, y Banco Nación, como visitante, igualó con Banco Provincia 2 a 2. También Arquitectura perdió como local con Santa Bárbara por 1 a 0.

La salida de la jugadora de San Fernando ante Lomas G.Mabromata

En el partido más atractivo en la previa, San Fernando venció a Lomas por 2 a 0 y se jugará todo el sábado en su visita a Santa Bárbara a la espera de lo que ocurra con Quilmes-GEBA.

Fue un primer tiempo muy opaco, con pocas situaciones de peligro y muy disputado en la mitad de la cancha. Ambos, de todos modos, buscaron ser protagonistas en los dos primeros cuartos pero ninguno logró abrir el marcador hasta el cierre del tercero. De la mano de Lucía Sanguinetti, a los 15 minutos del complemento, y tras aprovechar un rebote de un corner corto y la definición de revés al segundo palo, San Fernando se puso en ventaja. Siete minutos más tarde Candela Esandi selló el resultado definitivo y el ganador se afirmó en el tercer puesto en soledad.

Cuatro que aspiran a semis

Los caballeros cuentan con cuatro equipos para llegar a las semifinales directamente. Mitre tiene 51 puntos, Gimnasia y Esgrima y Ducilo 50 y Banco Provincia 48. Para seguir con la ilusión de saltearse los cuartos de final, Mitre empató con Banco Provincia como visitante 1 a 1 y GEBA y Ducilo vencieron como locales a Hurling por 2 a 0 y al descendido Banfield por 8 a 3, respectivamente. Abajo puede suceder cualquier cosa porque Lomas, Universitario y Quilmes (con 26 puntos) y San Fernando B (25) buscarán evitar el repechaje. Un dato: San Fernando B recibirá el domingo a Universitario.

Cae Lucas Vila, de Banco Provincia, en el partido ante Mitre G.Mabromata

San Fernando A mantuvo su ritmo y en su cancha le ganó a Quilmes por 3 a 0. También como local Ciudad superó a San Fernando B por 1 a 0 mientras Universitario, en la misma condición, logró una valiosa victoria ante Lomas por 3 a 2. Además, San Martín venció como visitante al descendido Banco Desarrollo por 4 a 1.

Un partido muy atractivo lo disputaron Banco Provincia y Mitre, dos que buscarán el título en la postemporada. Fue un partido en el que se lucieron las defensas, principalmente la de Banco Provincia que tuvo un bloque muy firme encabezado por Minadeo.

La lucha por la pelota en Banco Provincia y Mitre G.Mabromata

El partido se abrió recién en el tercer cuarto cuando Bautista Poletti, al minuto del complemento, cambió el penal que había hecho el arquero Dubarry por el gol para Mitre. El 1-0 no duró demasiado porque apenas 180 segundos después el propio Iñaki Minadeo, una de las figuras de la cancha, empató el encuentro para el 1 a 1 final.