Metropolitanos de hockey: el ritmo imparable de San Fernando A en varones y show de empates entre las mujeres

Dos torneos, dos historias. Un equipo de caballeros que ganó y que sigue firme en el primer puesto; uno de damas que empató y mantuvo la diferencia con sus escoltas que no supieron y no pudieron aprovechar la situación. Los Torneos Metropolitanos de hockey tuvieron una nueva fecha con el frío como gran protagonista, sobre todo el domingo. Y ambas jornadas arrojaron, en general, resultados que no cambiaron demasiado la ecuación.

San Fernando A es el campeón entre los hombres y mantiene su ritmo ganador. Suma nueve victorias en 12 partidos y afirma su juego con el objetivo de repetir el título. La visita a Quilmes era de riesgo porque el local necesita sumar por dos razones: escapar de la zona del descenso y tratar de acercarse a los puestos de los playoffs. Y San Fernando A no falló: ganó por 2 a 1 y continúa arriba. Su nuevo escolta es Mitre, a tres unidades. El duelo de local frente a Banco Provincia era interesante porque los dos pelean arriba. Pero la victoria por 1 a 0 fue para Mitre que, de paso, dejó sin invictos al torneo. Es que Banco Provincia era el único equipo que no había perdido. La derrota, además, lo dejó en el último lugar entre los que están en posición de playoffs.

El triunfo de Lomas vs. Universitario de La Plata G.Mabromata

Ciudad visitó a San Fernando B y quien seguía a San Fernando A en la tabla resignó dos puntos por el empate 1 a 1: por eso bajó al tercer puesto. San Martín es el otro conjunto que está en la zona de los que hoy entrarían en la postemporada y fue el único que goleó tras superar como local a Banco Desarrollo por 5 a 2. Gimnasia y Esgrima, por su parte, también se ilusiona con los playoffs y más después de haber conseguido una importante victoria por 1 a 0 como visitante de Hurling. Banfield no puede salir del fondo, pero al menos sumó con el 1 a 1 en su cancha frente a Ducilo. Por último, Lomas dio un buen salto en la tabla al superar al comprometido Universitario por 3 a 1.

Paridad al por mayor

Entre las mujeres sucedió algo curioso. Al menos desde el punto de vista de los resultados. Los cinco primeros equipos del torneo empataron. Cuatro lo hicieron entre sí y el restante, frente a un adversario que navega por la mitad de la tabla. River sigue arriba tras el 1 a 1 ante Italiano, que no pudo descontar los cinco puntos que le lleva, y el local y defensor del título Lomas y San Fernando empataron 0 a 0 y se mantienen entre los mejores. El que perdió una buena oportunidad fue Gimnasia y Esgrima porque igualó en su visita a St. Catherine’s 1 a 1.

Cuádruple marca: la curiosa escena de juego en la igualdad entre River e Italiano G.Mabromata

El que se sumó a las posiciones de los playoffs fue Banco Provincia, tras su triunfo como visitante ante Banco Nación por 1 a 0. Ciudad, en cambio, que estaba en situación de postemporada antes de comenzar la fecha, tropezó mal en su visita a Ferro: el triunfo del local por 2 a 1 sorprendió además porque se trató también de su primera victoria en la temporada. El otro equipo en situación de descenso es Santa Bárbara, que logró una buena victoria en su cancha ante Arquitectura por 1 a 0. San Lorenzo, como visitante, también logró un importante triunfo ante Quilmes por 1 a 0 y aunque los tres puntos le sirven todavía está en un lugar comprometido en la tabla.