Metropolitanos de hockey: la hora de marcar tendencias definitivas a dos fechas de los playoffs

Otro fin de semana a puro hockey y otro fin de semana con novedades en el Torneo Metropolitano. Porque a sólo dos fechas del final de la fase regular son varios los equipos que buscan los puntos necesarios para meterse en los playoffs o para zafar del descenso o el repechaje. Hay muchos temas por resolverse, entonces. Y de esa manera, la emoción crece día a día.

Entre las mujeres, el triunfo de Lomas por 2 a 1 sobre Santa Bárbara como local le permitió al campeón prácticamente asegurarse el número 1 de la fase regular. Con seis puntos en disputa, los siete que les sacó a sus escoltas River y San Fernando no podrán ser descontados y el único que podría alcanzarlo es Gimnasia y Esgrima, que está cuarto y a ocho unidades pero con un partido menos que deberá jugar frente a San Lorenzo. La lucha por saber qué conjunto se quedará con el otro pasaje directo a las semifinales (Lomas ya tiene uno) es apasionante porque cuatro equipos están separados por apenas un punto.

La lucha por la bocha en Saint Catherine's-San Lorenzo; buscan alejarse de la zona de peligro G.Mabromata

River, que empató con Gimnasia y Esgrima en su cancha 1 a 1, y San Fernando, que igualó en su visita a Ferro 3 a 3, tienen 42 unidades mientras con una menos quedaron el propio GEBA e Italiano, que empató ante el local Banco Nación 0 a 0. También la pelea en la parte baja de la tabla resultará apasionante hasta el final. Nada menos que ocho equipos sufrirán en lo que resta del torneo. Los más comprometidos son Quilmes, que igualó 0 a 0 en su cancha con Ciudad, y Ferro. Pero todavía tampoco están salvados Santa Bárbara y Banco Provincia, que le ganó en su cancha al también complicado Arquitectura por 3 a 2.

Un partido clave en esa zona de las posiciones fue el que disputaron San Lorenzo y St. Catherine’s, que terminaron armando un encuentro fantástico que terminó en un empate 2 a 2. Con el resultado, San Lorenzo quedó en la zona del repechaje mientras St. Catherine’s es el que tiene la situación más cómoda, ya que un triunfo en los dos partidos que le restan le alcanzará para zafar de todo.

San Lorenzo quedó en la zona del repechaje mientras St. Catherine’s está más cómodo G.Mabromata

El primer cuarto fue de mucho estudio, con posesiones de la pelota para ambos equipos, pero con una sóla situación de peligro en esos 15 minutos (un corner corto sobre la chicharra). En el segundo, St. Catherine´s tomó un mayor protagonismo hasta que rompió el cero de la mano de Justina Strauss a los 26 minutos. Con su arrastrada en el corto y un desvío que ayudó, abrió el marcador.

Tras ser superado en la primera mitad, San Lorenzo mejoró en la segunda. Empató rápido cuando a los 2 minutos Luciana Argüello aprovechó un rebote en un fijo y, de push y desde abajo del arco, puso el empate parcial. A los 16, Valeria Ocampo recibió de espalda al círculo y sacó una pegada esquinada al palo derecho de Sibilia que hizo estallar a San Lorenzo al dar vuelta la historia. Sin embargo, St. Catherine’s no se fue con las manos vacías y a los 22 minutos Valentina Pietroni desvió la arrastrada de Strauss para el resultado definitivo.

Cayó San Fernando A

Entre los hombres lo más destacado fue el triunfo de Mitre como local frente a San Fernando A por 2 a 1. Quizá la derrota del campeón ante su escolta no altere nada ya que le lleva seis puntos y un empate en uno de los dos partidos que restan le dará el número 1 de la fase regular. Pero a tan poco de los playoffs el golpe anímico que significa un resultado semejante puede traer consecuencias importantes en un partido decisivo.

Lucha en las alturas en Hurling-Banfield G.Mabromata

El tercer puesto de la fase regular lo comparten tres equipos: Gimnasia y Esgrima, que empató en su visita al descendido Banco Desarrollo 2 a 2; Ducilo, que superó por 5 a 4 a San Fernando B también como visitante; y Banco Provincia, que le ganó al local San Martín por 4 a 3. Los tres quedaron a tres unidades de Mitre y aunque sueñan con las semifinales directas para difícil que puedan alcanzar el objetivo.

Más lejos quedó Ciudad, que es el último clasificado a los playoffs y que derrotó a Lomas como visitante por 3 a 1. Es interesante lo que ocurre en la zona de abajo. Ya decretados los descensos de Banco Desarrollo y Banfield (fue goleado por Hurling por 5 a 1), Lomas, Quilmes, San Fernando B y Universitario lucharán por no llegar al repechaje. Ya se dijo que Lomas y San Fernando B perdieron pero Quilmes y Universitario -por ahora, el que en peor posición está- empataron en la cancha del primero 4 a 4.