San Fernando A quedó a un paso de asegurarse el N°1 para los playoffs del Metropolitano masculino

Al Torneo Metropolitano masculino sólo le quedan tres fechas para terminar la fase regular. Apenas nueve puntos en disputa. Y esa cantidad de unidades es la que le sacó San Fernando A a Mitre en las posiciones. Sí, el campeón está a sólo un paso de asegurarse el N° 1 y, por supuesto, el pasaporte directo a las semifinales de los playoffs. San Fernando A tiene hasta ahora un rendimiento superlativo. Ganó 18 de los 23 partidos que jugó y, como local, consiguió esa 18° victoria al superar a San Martín por 3 a 1.

El triunfo prácticamente definió a los equipos que irán a la postemporada porque justamente el conjunto de Sáenz Peña quedó séptimo en las posiciones (entrarán los primeros seis) y aunque tiene un encuentro menos quedó a ocho puntos del último que hoy estaría consiguiendo el pasaje.

San Fernando A, demoledor en el área rival G.Mabromata

En la jornada dominical prevaleció la lógica. Así, Mitre superó como visitante a Universitario por 3 a 1 mientras Gimnasia y Esgrima goleó en su cancha al ya descendido Banfield por 6 a 2 y, como locales, también ganaron Ducilo (3 a 2 a Lomas), Ciudad (4 a 2 a Quilmes) y Banco Provincia (5 a 1 a Banco Desarrollo).

La sorpresa, quizá, se dio en el choque entre Hurling y San Fernando B. Fue un partido en el que se midieron un equipo (Hurling) que navega por la mitad de la tabla -aunque ahora no debe confiarse- y otro (San Fernando B) que necesita sumar para escaparle a la promoción. Y ganó el más necesitado, nomás.

Durante la primera parte Hurling tuvo un mayor control de la bocha y contó con un par de chances claras para romper el marcador. En una, Yanello despejó un desvío de Doherty y luego Pastor tuvo la más clara: luego del buen control y el centro de Camerlinckx, recibió en movimiento frente al arquero y, de push, le apuntó al segundo palo, pero la bocha se fue desviada por muy poco. Sin embargo, a los 21 minutos, Joaquín Pastor tuvo su revancha y acertó: la asistencia de Ryan lo encontró bien posicionado en el área para establecer el 1-0.

El duelo del fin de semana entre Hurling y San Fernando B G.Mabromata

El segundo tiempo comenzó con el empate de San Fernando B. A los 2 minutos Ignacio Garrigos, luego de un rebote, definió sin problemas. Enseguida el ganador tuvo su primer corner corto y con la arrastrada de Mauricio Tanzi, a los 6, dio vuelta la historia. El último cuarto obligó a Hurling a ir para adelante pero, a pesar de los numerosos ingresos al área, la defensa adversaria se mantuvo sólida. Yanello se lució al tapar una tremenda pegada de derecho de Milito tras un flick que cayó al área y luego intervino en una arrastrada de Doherty. Lestrade apareció con un desvío que no pudo impactar en el momento en que Hurling no dejó de ir hacia adelante para convertir al arquero en la gran figura del encuentro. A un minuto del cierre, y con su rival volcado en el ataque, Franco Rossemffet puso el 3 a 1 final y aseguró los tres puntos de un equipo que mostró argumentos firmes para quedarse en Primera.

En el torneo femenino Lomas sacó una buena diferencia de cinco puntos por virtudes propias y defectos de sus escoltas. Es que el campeón superó como visitante a Arquitectura por 3 a 1 mientras Gimnasia y Esgrima y River perdieron frente a dos conjuntos que luchan por mantener la categoría. GEBA fue derrotado en su cancha por Banco Nación (en posición de descenso directo) por 1 a 0 mientras el equipo de Núñez no pudo en su visita a San Lorenzo (salió de la zona roja), que le ganó por el mismo resultado. Los triunfos de San Lorenzo y Banco Nación perjudicaron a Quilmes, que fue goleado en su visita a San Fernando por 5 a 0 y hoy estaría perdiendo la categoría.

Lomas, autoridad en el Metropolitano femenino en juego y resultados G.Mabromata

Además, el local Santa Bárbara empató con el colista Ferro 1 a 1 mientras, en su cancha, Ciudad logró una victoria muy importante al derrotar a St. Catherine’s por 3 a 2 para sacarle una distancia de cinco puntos en la pelea entre ambos por llegar a los playoffs.

En la previa, un partido interesante era el que animarían Banco Provincia e Italiano; el primero necesitaba los tres puntos para escapar del fondo definitivamente y, a la vez, para apostar por conseguir un lugar entre los seis primeros, y el segundo, para afirmarse en los puestos de playoffs. Fue para Italiano -tuvo las ausencias importantes de Andrade, lesionada en el amistoso de las Leonas en Córdoba de la semana, y Díaz-, que mira con buenas expectativas lo que vendrá.

Italiano lo dio vuelta ante Banco Provincia G.Mabromata

El partido comenzó con mucho ritmo. El ganador tuvo un corner corto y la arrastrada de Férola impactó en el palo; casi de inmediato, la inglesa Owsley consiguió el primer fijo de Banco Provincia, pero no prosperó. En el segundo cuarto Lettieri consiguió otro corto y ésta vez la arrastrada de Julieta Arcidiácono, a los 21 minutos, rompió el cero y puso al perdedor arriba en el marcador. Cerca del cierre del primer tiempo, el 2-0 estuvo muy cerca ya que la arrastrada de Hoffman se fue a centímetros del palo izquierdo de Crevecouer.

Italiano, al que durante los primeros 30 minutos le costó mantener la posesión de la bocha, consiguió otro corto a los 9 minutos del complemento y Camila Ayastuy la empujó para el empate parcial. Con el gol, se agrandó Italiano, que no paró de buscar combinaciones entre sus volantes y delanteras y fue muy agresivo. Casas estuvo cerca tras una gran jugada individual pero una infracción en ataque permitió que Banco Provincia zafara del segundo. Los últimos 15 minutos mostraron a un Italiano cómodo con la igualdad y a su rival necesitado. Hasta que a los 22 minutos Valentina Férola lo dio vuelta para Italiano, que ganó por 2 a 1 y terminó celebrando. Por el triunfo en sí y por la casi segura clasificación.