El contundente mensaje del Dibu Martínez antes de subir al avión rumbo al Mundial: “Mi motor para lograr lo imposible”

La selección argentina partió rumbo a Kansas, Estados Unidos, para comenzar a vivir la experiencia de una Copa del Mundo. Con Lionel Scaloni a la cabeza, el combinado nacional se alojará en esta ciudad estadounidense para el debut contra Argelia, el próximo 16 de junio.

En una selecta lista de jugadores se encuentra Emiliano “Dibu” Martínez, el arquero que ya logró cuatro títulos con la selección. Con una actualidad soñada en el Aston Villa, donde ganó la Europa League, el marplatense se subió al avión con el sueño a cuestas y el respaldo de su familia.

El posteo del Dibu Martínez

“La familia es mi motor, mis ganas de seguir y mi motivación para lograr lo imposible”, detalló Martínez en un posteo de Instagram, donde incluyó una serie de fotos junto a su esposa Mandinha Martínez y sus dos hijos, Santi y Ava.

Dibu Martínez subió un posteo familiar previo a subirse al avión que lo llevará a los Estados Unidos

Apoyado en sus familiares y mascotas, quienes también brindan un apoyo emocional en este tipo de ocasiones, Dibu Martínez no se olvidó de su sostén por fuera del fútbol, quienes están con él incondicionalmente y fueron una parte importantísima en su desarrollo como jugador.

Dibu compartió fotos con sus hijos y sus mascotas en la previa al viaje al Mundial

Protagonista de una serie de Netflix llamada Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, escrita por Hernán Casciari y Dirigida por Gustavo Cova, el arquero vive una vida de ensueño al atravesar una serie de circunstancias que lo tuvieron a punto de abandonar la actividad profesional. En el film, se destaca la resiliencia y la compañía de sus familiares para darle un espaldarazo en momentos donde jugaba muy poco en sus clubes.

Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo, tráiler

Con una presentación exclusiva en Mar del Plata, de la cual formó parte él y Mandinha Martínez, su esposa portuguesa lanzó una frase amorosa para felicitar al arquero por su documental y su convocatoria al próximo Mundial.

“Te amo, mi amor”, escribió Mandinha, sobre la alegría que le genera todo este proceso que tiene al marplatense como protagonista y bandera de la ilusión de volver a alzar la Copa del Mundo.

El mensaje de Mandinha Martínez

La selección argentina hará base en el Origin Hotel Kansas City y se preparará para los dos amistosos previos al Mundial: el 6/6 contra Honduras y el 9/6 ante Islandia.

En ambos encuentros no estarán presentes Lionel Messi, Leandro Paredes y Cristian “Cuti” Romero, tres pilares del equipo que se encuentran lesionados y abocados a la puesta a punto para el Mundial.

Un rato después de ese posteo, Dibu Martínez compartió una última foto en el avión con Lisandro Martínez, en su viaje ya directo a Kansas para sumarse al equipo. Ahí también se pudo ver el vendaje que tiene el arquero en su mano lesionada durante la final de la Europa League.

Licha Martínez y Dibu, rumbo al Mundial 2026

Cuándo y dónde jugará Argentina sus partidos por la fase de grupos del Mundial 2026

Tras el sorteo de la Copa del Mundo en diciembre y según lo que dispone el fixture oficial publicado por la FIFA, estos son los rivales, fechas y sedes del equipo argentino:

Argentina vs. Argelia . Martes 16 de junio en el estadio de Kansas City, Kansas .

. Martes en el estadio de . Argentina vs. Austria . Lunes 22 de junio en el estadio de Dallas, Texas .

. Lunes en el estadio de . Argentina vs. Jordania. Sábado 27 de junio en el estadio de Dallas, Texas.

Lista completa de convocados

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina.

Mediocampistas: Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Valentín Barco.

Delanteros: Lionel Messi, Nicolás González, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez, Thiago Almada y Nico Paz.