Tres equipos que pelean por el primer puesto en el Metropolitano femenino antes de los playoffs

Ya llegó la recta final de los Torneos Metropolitanos. Ya es momento de definiciones en ambas ramas. Y si bien el panorama difiere entre las damas y los caballeros, cada partido cuenta. Para asegurarse el mejor lugar en la fase regular, para meterse en los playoffs o para alejarse del descenso. Es la hora crucial a nivel deportivo y numérico. Y por eso la emoción va en aumento.

En la pelea por quedar primero en la fase regular del torneo femenino, tres equipos no se dan tregua. Tres llegaron a la fecha sabatina en el primer lugar, igualados con 39 unidades aunque uno de ellos tiene un partido menos. Y al cabo de lo sucedido, uno quedó arriba con dos unidades de ventaja porque fue el único que ganó. Y goleó, además. Lomas no tuvo piedad con el cada vez más comprometido Ferro y lo vapuleó de visitante al vencerlo por 5 a 0. El campeón aprovechó los empates de Gimnasia y Esgrima y River y sacó una pequeña luz de ventaja aunque el primero debe un encuentro.

El dominio de Ciudad en el empate 1 a 1 con River G.Mabromata

En tanto, el duro Banco Provincia, de local y todavía soñando con los playoffs, le empató 0 a 0. Mientras, River igualó 1 a 1 con Ciudad, que ocupa el último lugar para llegar a la postemporada. Italiano derrotó en su cancha a Arquitectura por 1 a 0, San Lorenzo consiguió un valioso triunfo por 2 a 0 sobre Banco Nación en un partido de seis puntos (el ganador hoy jugaría el repechaje y el perdedor descendería), San Fernando venció como visitante a St. Catherine’s por 3 a 0 y el local Quilmes empató 0 a 0 con Santa Bárbara en un partido en el que ambos se fueron conformes con el punto obtenido.

Ciudad y River jugaron el partido más atractivo en la previa. El juego arrancó con el gol tempranero de River. Después de un push potente de Villar que ingresó al área por el sector derecho, la tucumana Paula Santamarina -acaba de volver a jugar después de una rotura de ligamentos-, con un enorme gesto técnico la empujó de primera en el segundo palo para abrir el marcador. Pero el resultado no duraría mucho porque cinco minutos después Brisa Bruggesser, en un gran movimiento, se sacó a dos adversarias de encima y definió con una pegada al primer palo y al techo del arco para el 1-1. A los 30 segundos del segundo cuarto fue Rebecchi quien tuvo la oportunidad de aumentar para Ciudad pero el travesaño le negó la chance.

El juego aéreo en Ciudad vs. River G.Mabromata

El partido, entonces, empezó a bajar su intensidad desde el inicio del complemento aunque terminó con un último cuarto interesante y al rojo vivo en cuanto al marcador final que, en definitiva, no se movió.

San Fernando A no se detiene

Entre los hombres hubo un nuevo triunfo de San Fernando A, el cómodo líder del torneo. De visitante el campeón superó al cada vez más complicado Banco Desarrollo por 3 a 1. La ventaja, ahora, es de siete puntos sobre Gimnasia y Esgrima que fue goleado en su visita a Banco Provincia por 4 a 2. En un partido pleno de goles, Universitario logró tres puntos importantes y complicó las aspiraciones de San Martín por llegar a los playoffs al imponerse como visitante por 4 a 3. Otra goleada fue la que consiguió Ducilo en su visita a Quilmes por 6 a 1 mientras Hurling le ganó como visitante a Lomas por 2 a 1 y en un duelo de necesitados, San Fernando B derrotó en su cancha al último, Banfield, por 3 a 1.

Ciudad y Mitre jugaron un partidazo. Dos equipos que sueñan con la postemporada buscaron la victoria desde el principio y así armaron un duelo de un gran nivel. Ciudad arrancó con ventaja pero el triunfo agónico de Mitre por 3 a 2 llegó a sólo 20 segundos de la chicharra final.

La lucha por la pelota en Ciudad y Mitre G.Mabromata

Bautista Capurro, en una jugada preparada de corner corto, la desvió en el segundo palo y abrió el marcador. No fue la única aparición del goleador en el primer cuarto porque cerca del final estuvo a punto de marcar el 2-0 pero tras una muy buena jugada personal la bocha salió desviada apenas por centímetros.

En el comienzo del tercer cuarto Bautista Capurro marcó pero la jugada fue anulada por la infracción de jugada peligrosa en el pase previo. De todos modos el doblete se cristalizaría cuando en otra jugada de laboratorio en el corto, una triangulación lo dejó de cara al arco y resolvió con un push alto imposible de atajar para Ruiz. Sin embargo, Mitre se recuperó cuando Agustín Bugallo sacó una arrastrada potente y con la ayuda de un desvío en el camino, logró descontar. Cuando el partido parecía que terminaría en el triunfo de Ciudad, Bautista Poletti, en sólo tres minutos, primer le dio el empate y luego el triunfo a Mitre: primero cambió por gol un penal y luego marcó el golazo decisivo para que su equipo quede tercero en la tabla y más cerca de la postemporada.