Tres grandes animadores en el Metropolitano de hockey masculino: Mitre, Ciudad y el campeón San Fernando

Tres líderes entre los hombres; un sólo puntero entre las mujeres, aunque podrían ser dos.... Ese es el saldo que dejó en las tablas de posiciones una nueva fecha del Torneo Metropolitano de hockey. Por un lado, Mitre, Ciudad A y el campeón San Fernando mandan con el puntaje perfecto entre los caballeros: tres jugados, tres ganados y 9 puntos para mirar a todos desde lo más arriba de la tabla y para que los tres se perfilen definitivamente como animadores de la temporada; por el otro, River es el único que ganó todo lo que jugó aunque Belgrano podría hacer lo mismo si este martes supera a St. Catherine’s en el partido que se suspendió el sábado y que se recuperará 72 horas después, en el feriado.

Jugando como visitante aunque en su propia cancha, los varones de Ciudad A marcaron las diferencias con Ciudad B y se impusieron por 6 a 0, mientras San Fernando logró la victoria por 2 a 0 en su viaje a Lomas. El único escolta de los punteros es Banco Provincia, que también como visitante se impuso por 3 a 1 sobre Universitario mientras Hurling logró su primer éxito de la temporada al superar a Gimnasia y Esgrima (perdió los tres partidos que jugó) por 3 a 2 como visitante al tiempo que SAG de Los Polvorines y Quilmes igualaron 1 a 1 y Santa Bárbara y Ducilo empataron 4 a 4 en un encuentro cargado de emociones.

La otra goleada del domingo fue la que Mitre le impuso a San Martín por 4 a 2.

La celebración de Mitre, uno de los tres punteros del Metro

El duelo comenzó a puro ritmo, sin respiros para ambas defensas pero desde el arranque el ganador impuso su mayor jerarquía individual y colectiva. Se sucedieron los ingresos al área de San Martín aunque el arquero Díaz se encargó una y otra vez de rechazar el peligro. Sin embargo, la resistencia duró 13 minutos cuando tras una arrastrada de Bugallo llegó el penal que Matías Fernández cambió por el gol. En el segundo cuarto mejoró el perdedor, cambió la actitud, fue más ofensivo, juntó pases entre volantes y delanteros y avisó con el gol anulado a Fernández por pelota peligrosa. Pero San Martín no se dio por vencido, siguió yendo al frente y eso le dio resultado. A los 28 minutos marcó Agustín Nacach, de corto, y puso el empate parcial.

En el inicio del complemento Mitre fue decidido a buscar la victoria. Y enseguida golpeó y definió las acciones en un suspiro. A los 3 minutos apenas Francisco Ruiz tomó un rebote de un corto para el 2-1, cinco minutos más tarde Lucio Sierra marcó el tercero y sólo 60 segundos después Gian Polverigiani aumentó la distancia en el marcador con un golazo de revés al primer palo que dejó parado a Díaz. San Martín, golpeado, de todos modos reaccionó.

El grito de gol de uno de los artilleros de Mitre ante San Martín

A los 12 minutos su capitán Campana protagonizó una brillante jugada personal por la derecha, dejó varios adversarios en el camino y asistió a Santiago Fernández que sólo debió empujar la pelota adentro del arco para acortar la diferencia. Con la ventaja de dos goles Mitre bajó el ritmo en el último período. Y aunque su rival le dejó espacios para el contragolpe en su afán por descontar, supo que con lo hecho en esa ráfaga de seis minutos del arranque del segundo tiempo le había alcanzado para celebrar. Y así lo hizo.

Las Millonarias, con una campaña impecable

Las mujeres de River tuvieron un arranque ideal del torneo y como locales superaron a Ciudad por 2 a 1. También en su cancha se impuso Gimnasia y Esgrima, el escolta, por 2 a 0 sobre el campeón San Fernando, que de esa manera perdió el invicto. La goleada de la fecha estuvo a cargo del local Banco Nación: fue 4 a 1 sobre Olivos, que perdió todo lo que jugó. Y hubo dos empates: Lomas 1-Banco Provincia 1 y San Lorenzo 2-Italiano 2.

Santa Bárbara, que venía como líder, tropezó ante Arquitectura, que logró su primer triunfo del año al vencer por 2 a 1.

Santa Bárbara, que venía como líder, tropezó ante Arquitectura

El primer cuarto fue a pura imprecisión y ninguno de los dos logró darle claridad a sus ataques. Así, no hubo riesgos en las áreas en ese cuarto inicial. En el segundo hubo algo más de emoción, pero el déficit fue el de la contundencia: hubo ingresos al área pero anemia ofensiva. Santa Bárbara consiguió dos cortos, pero no pudo ejecutarlos con precisión mientras Arquitectura se concentró más en ser ordenado en su sistema defensivo que en tener efectividad arriba.

Tras el pálido 0-0 el partido “arrancó” en el segundo tiempo porque los dos tuvieron un mayor ímpetu y fluidez para atacar. Fue Arquitectura el que logró romper la paridad cuando su capitana Sanzo, a puro coraje, recuperó gracias a una presión alta y Paloma Juledewski, a los 12 minutos, abrió el marcador tras definir magistralmente sobre el cuerpo de Cecchi.

En el último cuarto el ganado buscó manejar el ritmo del partido jugando con la desesperación de Santa Bárbara y dejando correr el reloj. Arquitectura tuvo una chance muy clara cuando en una jugada calcada a la del gol, Sanzo recuperó la bocha pero esta vez la juvenil no pudo definir. Sin embargo, enseguida, Josefina Canone tomó un rebote defectuoso tras un fijo y puso el 2-0. Faltaban nueve minutos para el cierre y todo parecía seguro para Arquitectura.

El festejo de las chicas de Arquitectura

Sin embargo la incansable Nogueira realizó una gran acción individual y abrió la pelota para Esnaola, cuyo centro fue aprovechado por Julieta Bueloni para, tras un amague, descontar a los 28. En esos 120 segundos finales Arquitectura se cerró aún más y pudo mantener la diferencia para celebrar.