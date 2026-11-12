Un jugador quedó inconsciente tras recibir un violento golpe en un partido de hockey sobre hielo en Canadá

Un partido de la National Hockey League (NHL) generó enorme preocupación en Canadá tras un violento golpe que jugador le propinó a su rival en el duelo entre los Ottawa Senators y los Washington Capitals. El impacto, que dejó a la victima inconsciente y por el que estará fuera una semana, fue declarado legal.

El encuentro se desarrolló el pasado 10 de noviembre en el Canadian Tire Centre, en Ottawa. El episodio ocurrió durante el final del tercer periodo, faltando solo tres minutos.

Nick Cousins, de los Ottawa Senators, se trasladaba por el costado de la pista cuando Jakob Chychrun de los Washington Capitals, lo empujó con su hombro izquierdo con una impactante fuerza.

Nick Cousins, de los Ottawa Senators (al centro), es ayudado a salir del hielo tras recibir un golpe de Jakob Chychrun Keito Newman/The Canadian Press vía AP - The Canadian Press

Cousins tenía su cabeza inclinada tras un pase y, ante el empujón, chocó contra el cristal que rodea a la pista y, luego, contra el hielo, donde quedó inconsciente. Ante su falta de reacción, personal médico ingresó para asistirlo. Cousins necesitó de su ayuda para retirarse. Tras ello, no pudo volver a ingresar.

En el momento, los árbitros Brandon Blandina y Beau Halkidis sancionaron a Chychrun con una penalización mayor de cinco minutos: creyeron que el golpe del jugador rival había impactado directamente contra la cabeza de Cousins. Sin embargo, tras revisar los videos de las repeticiones, determinaron que no fue así y anularon la penalización. Washington ganó el encuentro 3-2 en la prórroga.

Preocupación por el violento golpe que sufrió un jugador de la NHL

Luego, el Departamento de Seguridad del Jugador de la NHL, encargado de supervisar estas situaciones y así determinar si existen posibles medidas disciplinarias adicionales, investigó lo ocurrido y consideró -tal y como habían hecho previamente los árbitros del partido- que el golpe fue legal.

En su argumento, explicaron que Chychrun tomó un buen ángulo, se mantuvo agachado y golpeó el cuerpo sin extender el brazo hacia arriba ni hacia la cabeza, declaraciones que fueron replicadas por el sitio ESPN. Por estos motivos, el organismo no presentará ninguna sanción adicional contra el jugador.

Nick Cousins, de los Ottawa Senators, choca con Cole Hutson, de los Washington Capitals Keito Newman/The Canadian Press vía AP - The Canadian Press

El entrenador de los Senators, Travis Green, se opuso enormemente a esta decisión de la NHL y señaló que Cousins “no se encontraba bien”, pero que no fue trasladado a un hospital.

“Estoy un poco sorprendido. Pensé que era un golpe a la cabeza de un jugador que no estaba preparado. Supongo que ellos lo vieron de otra manera”, expresó.

Chychrun jugó una temporada completa y parte de otra con los Senators, de 2023 a 2024, antes de ser traspasado a Washington.

Con información de Associated Press