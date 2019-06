El festejo de la seleccón holandesa que es finalista de la Liga de las Naciones Crédito: Martin Meissner/AP

Con gran intesidad se jugó la segunda semifinal del Final Four de la Liga de las Naciones que se está jugando en Portugal. Holanda se llevó el pase a la final tras derrotar a Inglaterra por 3 a 1. No le faltaron emociones al buen partido que brindaron: muchísimas situaciones de gol, errores defensivos y la participación del VAR sobre el final del tiempo reglamentario.

El segundo gol del partido. Fuente: Reuters - Crédito: Susana Vera

Los minutos iniciales del primer tiempo ambos equipos se midieron, pero Inglaterra no demoró tanto en apurar a la defensa naranja. A los 32 minutos se iba a abrir el marcador. Tras un error defensivo de Matthijs de Ligt que no puedo controlar la pelota, Marcus Rashford le ganó en velocidad, ingresó al área y el marcador central lo derribó cometiéndole penal que luego, el mismo delantero, lo cambió por gol y convirtió el 1 a 0. Holanda salió rápidamente a buscar el empate, incluso hizo figura a Jordan Pickford, el arquero de Inglaterra, que no dejó pasar una y se llevó así a su equipo en ventaja al entretiempo.

El gol de Marcus Rashford de penal para poner el 1 a 0

Al comienzo del segundo tiempo, Holanda continuó con la misma tónica con la que lo hizo después de encontrarse en desventaja y se llevó por delante a Inglaterra, pero no tenía profundidad. Hasta que llegó un tiro desde la esquina desde la derecha y allí, el joven jugador de Ajax, De Ligt, tuvo revancha del error cometido en el primer tiempo a los 28 minutos, y con una gran potencia en su salto ganó de cabeza en el primer palo y estampó el 1 a 1.

Matthijs de Ligt estableció el 1 a 1

Minutos más tarde fue el momento en el que el VAR tuvo su protagonismo durante esa segunda etapa. En dos oportunidades y con una diferencia de dos minutos. Primero, tras un fino fuera de juego de Lingard cuando convertía el segundo gol de los ingleses a los 38 minutos y el segundo por una supuesta mano en el área del inglés Harry Maguire a los 40. Ambas situaciones fueron anuladas con el uso de la tecnología.

El fuera de juego que se corbó con el uso del VAR, dentro de las plémicas

Tras siete minutos de adición, los dos seleccionados tuvieron sus situaciones, pero finalmente el partido se fue al alargue. Cuando se jugaban los 6 minutos del primer tiempo suplementario un grave error defensivo de Jonh Stones dejó mano a mano a Memphis Depay, pero en primera instancia el arquero Jordan Pickford pudo evitar lo que iba a ser el gol, hasta que Quincy Promes entró a toda velocidad por el segundo palo junto para tocarla y que dé en la pierna del lateral inglés Kyle Walker para que el balón ingrese en su propia valla y que Holanda dé vuelta el partido.

El gol en contra de Kyle Walker para establecer el 2 a 1

El trámite intenso del partido iba a continuar. A los 9 minutos del segundo suplementario con un Inglaterra desesperado y queriendo salir desde el fondo, una vez más cometió otro grosero error en la zaga. Jonh Stones dio un pase hacia adentro y fue Ross Barkley que recibió de primera, pero en ves de dársela a su arquero, lo habilitó a Depay que vio cómo ingrasaba Promes por el medio para que de manera solitaria empuje el balón a la red para convertir el 3 a 1 que iba a ser definitivo. Al partido no le quedaba más tiempo, los últimos minutos fueron muy cortados hasta que el árbitro francés Clément Turpin decretó el final de un partidazo que dejó a Holanda como finalista.

El gol de Quincy Promes para poner el 3 a 1 final

La final de la Liga A de la Liga de las Naciones entre el país anfitrión, Portugal, y Holanda se jugará el domingo 9 de junio en el Estadio Dragao, en Porto, a las 15.45, hora de nuestro país. El ganador se clasificará de manera automática a la Eurocopa 2020.

Promes estableció el 3 a 1 final Fuente: AFP - Crédito: Miguel Riopa