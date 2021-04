Huracán-Boca. Cristian Pavón aclaró por qué usa la camiseta 31 y no la 7: “Es la que me tocó”

Desde 1997, los jugadores de la Primera División del fútbol argentino tienen la posibilidad de elegir un número de camiseta que los identificará durante toda la temporada. Cristian Pavón, en su regreso a Boca, luce el 31, cuando ningún otro usa el 7, dorsal que lo caracterizó durante su etapa anterior.

Al trascender que Pavón usaría ese dorsal, como le llaman en Europa, tras su regreso de la Major League Soccer, en las redes sociales, los hinchas de River lo asociaron con el resultado de la final de la Copa Libertadores 2018, que se definió en Madrid con el recordado 3 a 1.

El motivo de las bromas estuvo asociado también a una vieja declaración en la que el delantero confesaba ser hincha de River, sin embargo, el ex Galaxy, aclaró tiempo más tarde que se siente “un hincha más” del Xeneize.

Pavón volvió a ponerse oficialmente la camiseta de Boca éste sábado, al reemplazar a Sebastián Vila en el segundo tiempo del triunfo 2 a 0 sobre Huracán por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

En la entrevista post partido, el periodista de la señal TNT Sports Juan Pablo Varsky le preguntó sobre la camiseta 31 que lució y Pavón respondió: “Es la que me tocó”.

#CopaDeLaLigaxTNTsports | Cristian Pavón volvió a jugar con la camiseta de Boca: "Todavía me falta un poco de ritmo, pero eso lo voy agarrando a medida que voy jugando y entrenando."

“La 7 no la tiene nadie, pero este es el número que me tocó. No me pongo a pensar en el número, sino que me pongo a pensar en jugar que es lo que más quiero”.

