En su cuenta de X, el streamer Ibai Llanos puntualizó en su forma física. Apuntado por algunos usuarios por su sobrepeso, el español decidió armar un posteo en su perfil público para contar cómo es su tratamiento y qué factores están atentando contra su objetivo final.

“Cada día recibo cientos de mensajes sobre mi cambio físico. Muchos intentan hacerme daño, otros incluso me llegan a hacer gracia”, comenzó Llanos en X donde lo siguen 15 millones de seguidores y recibe cientos de respuestas ante cada publicación o mención que realiza.

"No me doy la suficiente prioridad", aseguró Ibai Llanos al contar sobre su estado físico

Al profundizar en el tema en cuestión, Ibai explicó que su problemática se basa en “no tenerse como prioridad” debido a los constantes compromisos laborales que asume. “El principal problema que tengo con mi cambio físico es que no me doy la suficiente prioridad a mí mismo. No me cuido. Ni física, ni mentalmente. O al menos no lo suficiente. Es un grave error. No lo hagas. Yo ya le estoy intentando poner remedio”, alertó el streamer quien empezó a hacerse reconocido por sus transmisiones donde incluyó a las figuras más relevantes del deporte como, por ejemplo, Sergio “Kun” Agüero y Gerard Piqué.

Durante el año 2023, Ibai mostró en reiteradas oportunidades sus rutinas físicas, acompañadas de una dieta otorgada por un profesional, que lo llevaron a bajar varios kilos. Sin embargo, no pudo mantener esa constancia en las últimas semanas y eso lo llevó a retroceder varios casilleros.

El descargo completo de Ibai Llanos

“Llegué a perder 17 kilos en mi mejor momento (hace unos 6-7 meses) pero me cuesta mantener la constancia porque estoy absolutamente desbordado de trabajo. Sé que se puede ver como una excusa. Lo puede ser. La realidad es que tengo que pensar mucho más en mí”, reflexionó Ibai, quien se atrevió a contar detalles de su vida íntima que pueden ser de suma utilidad para quien esté atravesando el mismo proceso.

En esa misma línea, sostuvo: “Considero que he hecho cosas más (o igual) de difíciles a nivel de disciplina y esfuerzo que mi cambio físico en mi propio trabajo. Llevo siendo absolutamente impecable (a nivel esfuerzo) diez años en mi trabajo”.

Ibai Llanos decidió exteriorizar su problemática y recibió mensajes de aliento de parte de sus seguidores

Por último, en un modo de autoconvencerse en sus redes sociales, Ibai manifestó que no bajará los brazos en pos de su objetivo de bajar de peso y así recuperar un ritmo de vida más saludable. “Conseguiré mi cambio físico. Estoy seguro. Nunca me lo saqué de la cabeza. No me cabe duda. Quiero ser un ejemplo para muchos de ustedes, y lo haré. 2024 será increíble. Cuídense mucho (en todos los aspectos). Es importante”, remarcó para cerrar su comunicado.

A raíz de este acto sincero de expresar su problema al público, Ibai recibió cientos de mensajes de aliento donde sus fanáticos le expresaron un apoyo incondicional. “Perder de peso es un proceso que cuesta mucho, muchas veces la mente autosabotea. Confiamos en que este año vas a cumplir tu propósito. Te acompañamos y te apoyamos”; “La intención es lo más importante, no hay duda que callarás bocas y demostrarás que puedes con todo esto” y “Te amo Ibai. Vamos por tu salud física y mental”, fueron las menciones más destacadas.