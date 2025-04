A qué hora juega Universitario vs. River Plate, por la Copa Libertadores 2025

Llegó el día. Este miércoles River Plate pone primera en la Copa Libertadores 2025 con su visita a Universitario de Perú en el encuentro correspondiente a la fecha inaugural del Grupo B que se disputa en el Monumental de Lima con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera.

El partido está programado para las 21.30 (hora argentina) y se transmite en vivo por Fox Sports, Telefé y las plataformas digitales Disney+ Premium y Pluto TV. Los canales también se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La fixture de la zona tuvo su primer encuentro este martes con triunfo de Barcelona sobre Independiente del Valle 1 a 0 en el cara a cara de clubes ecuatorianos.

La previa del partido

La Crema es dirigida por el argentino Fabián Bustos y tiene en su plantel a sus coterráneos Matías Di Benedetto -lesionado-, Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra y Diego Churín. Es el actual bicampeón de la Liga 1 de Perú y en el torneo marcha tercero con 13 puntos en cinco partidos producto de cuatro triunfos y un empate, por lo que está invicto. Más allá de ese gran presente, en los últimos años no trascendió a nivel internacional y lejos está de su época dorada de principios de la década del ‘70 cuando fue subcampeón de América (1972).

El Millonario, por su parte, es el principal favorito a liderar la zona y llega a su debut internacional en la temporada con muchas dudas en el andamiaje que, de hecho, quedaron a la vista en el empate del sábado pasado vs. Rosario Central 2 a 2 por el Torneo Apertura 2025. El entrenador Marcelo Gallardo está bajo presión y no tan cómodo a raíz de los reclamos de los hinchas porque el equipo todavía no funciona como se pretende aún cuando la Comisión Directiva invirtió muchos millones de dólares en refuerzos.

Kevin Castaño debutó contra Rosario Central y se perfila para ser titular en River vs. Universitario LA NACION/Manuel Cortina

El DT tiene a disposición a Facundo Colidio y la duda es si lo ubica de titular o apuesta por el joven Ian Subiabre, autor de un tanto vs. el Canalla. Además, el acompañante Paulo Díaz en la zaga central no está definidio (Lucas Martínez Quarta o Germán Pezzella) y Kevin Castaño se perfila para tener su primera vez desde el arranque junto a Enzo Pérez. Están descartados para el debut en la Copa Libertadores Gonzalo Martinez, Matías Kranevitter, Gonzalo Montiel y Giuliano Galoppo, quien jugó el fin de semana pasado y se resintió de su lesión muscular.

Posibles formaciones

Universitario: Sebastián Britos; Williams Riveros, Aldo Corzo, Gustavo Dulanto o César Inga, Andy Polo, Jorge Murrugarra, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, José Carabalí; Alex Valera y Edison Flores. DT: Fabián Bustos.

Sebastián Britos; Williams Riveros, Aldo Corzo, Gustavo Dulanto o César Inga, Andy Polo, Jorge Murrugarra, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, José Carabalí; Alex Valera y Edison Flores. DT: Fabián Bustos. River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta o Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño; Maximiliano Meza, Franco Mastantuono; Ian Subiabre o Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.05 contra 5.00 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.39.

River ostenta cuatro títulos en la Copa Libertadores: 1986, 1996, 2015 y 2018, cuando venció en la hístorica final en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid a Boca Juniors. Su anhelo es lograr la quinta estrella que se le negó en 2019 -perdió la final con Flamengo en el mismo escenario donde debutará en la edición 2025- y de la que estuvo cerca la temporada pasada porque accedió hasta las semifinales y cayó ante Atlético Mineiro por un global de 3 a 0.

