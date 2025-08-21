Independiente vs. U de Chile, paso a paso: los heridos, la decisión de la Conmebol y cómo escaló la violencia

El partido entre Independiente y el visitante Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana fue suspendido el miércoles al comienzo del segundo tiempo en el marco de un caótico y violento encontronazo entre hinchas en las gradas del estadio del club argentino.

Los simpatizantes chilenos, que cubrían toda una bandeja en una cabecera del estadio, comenzaron a arrojar pedazos de mampostería, escobas y partes de sanitarios hacia las tribunas debajo de ellos. Allí estaban los hinchas de Independiente, sin contención. La situación fue agravándose, los espectadores de la popular baja se abrieron y el hueco fue agrandándose y el caos se desató.

Desnudos, ensangrentados y pidiendo perdón: el video de los hinchas chilenos grabado por la barra de Independiente

Los gravisimos incidentes en el partido entre Independiente y la U. de Chile

En medio del caos, sin que asomaran las fuerzas de seguridad, los hinchas del rojo escalaron a la tribuna alta, agredieron a los chilenos y despojaron de sus ropas a seguidores de la U. Imágenes en las redes sociales mostraban a otros golpeándose con palos o bastones.

El árbitro uruguayo Gustavo Tejera ordenó entonces detener el partido.

Con el marcador igualado 1-1 (resultado que favorecía al cuadro chileno, que había ganado 1-0 en la ida en Santiago, para avanzar a los cuartos de cuartos de final), la Conmebol comunicó en las redes sociales del torneo que el partido se había cancelado.

Partido cancelado entre Independiente y Universidad de Chile. pic.twitter.com/hXB1PCPuoe — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 21, 2025

La batalla campal dejó como saldo más de un centenar de detenidos y al menos 23 personas heridas y atendidas en centros de salud bonaerenses. Dos de ellas, ambos simpatizantes de Universidad de Chile, permanecen internados en grave estado de salud en el Hospital Fiorito tras ser intervenidos quirúrgicamente durante la madrugada de este jueves.

Según informaron fuentes con acceso a la investigación ante la consulta de LA NACION, esas personas ingresaron al centro de salud con traumatismos craneoencefálicos graves, con fracturas y hundimiento, e incluso una de ellas presentaba tres cortes en la cabeza.

“Un comportamiento realmente repudiable por parte de los simpatizantes de la U. Nos destrozaron los baños. Tomaban los artefactos de los baños y lo tiraban por la tribuna”, dijo a TyC Sports Néstor Grindetti, presidente de Independiente.

Acusaciones cruzadas

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, responsabilizó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por los incidentes en el partido. "Lo de ayer en Independiente fue una tragedia", planteó y dijo que la gestión bonaerense “dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía para recuperar el orden”.

Lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía bonaerense para recuperar el orden. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de… https://t.co/1nxRb5vwKb — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 21, 2025

Las acusaciones siguieron, con denuncias de connivencia entre el gobierno local y los barras. “El inútil de Kicillof se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente”, apuntó la ministra mileísta.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, le respondió de forma dura minutos después. “Bullrich siempre miente. Nuevamente, en modo campaña, la ministra y candidata miente. Conmebol y FIFA determinan desde hace años los partidos con hinchadas visitantes. Desconoce la aplicación de cualquier tipo de reglamento“, afirmó Alonso este jueves en su cuenta de la red social X.

El posteo de Alonso. X

El ministro bonaerense detalló que la seguridad dentro de los estadios depende “solamente del organizador del partido”, por lo que responsabilizó directamente al Club Independiente y a la Conmebol. Alonso cerró el mensaje con una ironía: “Tantos años cerca de su amigo Mauricio Macri (autoridad de FIFA) la autorizan para consultarle sobre protocolos y medidas que evidentemente desconoce”.

Los incidentes en el partido de este miércoles por la noche. ALEJANDRO PAGNI - AFP

El mensaje de Boric

“Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización”, cuestionó el presidente chileno, Gabriel Boric, en un mensaje en la red social X.

“La justicia deberá determinar los responsables”, agregó el mandatario.

Dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al Ministro del Interior Álvaro Elizalde que viaje a Buenos Aires para, junto con el

Embajador, acompañar personalmente a los heridos y… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 21, 2025

Instruyó además, en la mañana del jueves, al ministro del Interior chileno, Álvaro Elizalde, a que viaje a Buenos Aires para acompañar a los hinchas chilenos heridos durante el partido. “Dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al Ministro del Interior Álvaro Elizalde que viaje a Buenos Aires para, junto con el Embajador, acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos”, anunció en su cuenta de X.

El funcionario chileno, informó el ministerio de Seguridad de la Nación, será recibido por Bullrich -acompañada por el Director de Seguridad en Eventos Deportivos, Franco Berlin- para dialogar y analizar los actos violentos.