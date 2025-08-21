El comunicado de Conmebol tras los gravísimos incidentes en Independiente vs. Universidad de Chile

Más de una hora después de que se anunciara la suspensión del partido entre Independiente y Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, la Conmebol publicó un escueto comunicado oficial en su página web, que replicó en sus redes sociales.

En él anuncia la cancelación del encuentro de este miércoles y anticipa que “el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones“. Es decir, el partido no se reanudará y quedará esperar las eventuales sanciones para, presumiblemente, ambos clubes.

En el estadio de Independiente, donde el local recibía a la Universidad de Chile, en el partido de vuelta de una de las llaves de los octavos de final de la Copa Sudamericana, se vivió una noche dramática y muy violenta.

Luego del 1 a 0 en suelo trasandino, el Rojo debía ganar por un gol para llegar a los penales y por más diferencia para avanzar a cuartos. Sin embargo, a los 2 minutos del segundo tiempo y con el encuentro 1 a 1 (resultado que favorecía a la Universidad de Chile), un grupo de violentos del equipo chileno comenzó a arrojar monedas, piedras, restos de mampostería, palos de escoba, bombas de estruendo y todo tipo de proyectiles hacia la gente de Independiente, que se ubicaba debajo y a un costado de ese sector.

Ante la inacción policial y de los responsables del operativo de seguridad, la barra del Rojo optó por aplicar justicia por mano propia. Entonces, acorralaron a los chilenos, les pegaron e incluso desnudaron a varios. Otros eligieron trepar la pequeña pared y saltar al vacío en imágenes estremecedoras que la emisión oficial optó por no transmitir en directo y, rápidamente, se viralizaron a través de las redes sociales. Hasta el momento se desconoce cuál es el estado de salud de esas personas.

Después de 20 minutos en los que los futbolistas y la terna arbitral fueron enviados al vestuario para aguardar que la situación se calmara e intentar seguir jugando al fútbol, finalmente, el partido fue suspendido.

El comunicado de Conmebol

El comunicado completo:

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado.

Así mismo, agregó que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones. Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol.