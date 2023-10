escuchar

Hace casi cuatro años, cuando Inés Arrondo asumió como secretaria de Deportes de la Nación, fue quizás una de las grandes sorpresas en el gabinete que conformó Alberto Fernández. Tenía por delante desafíos de todo tipo, pero uno de los principales fue el de erigirse como la primera mujer al frente de la cartera deportiva. Dos años después le tocó la misma situación, pero como presidenta del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) cuya gestión alterna cada dos años entre la secretaría de Deportes de la Nación y la presidencia del Comité Olímpico Argentino (COA), en ese momento, comandado aún por Gerardo Werthein.

Tuvo momentos de calma y otro de muchas olas, como el que sucedió a mediados de su mandato, cuando quedó enfrentada a varios atletas de renombre y a algunos dirigentes con los que debían trabajar en conjunto. Ella definió el conflicto como una “operación mediática” que tuvo a la cabeza al influencer Santiago Maratea. Sin embargo, en el epílogo de su gestión, todo ese ruido quedó atrás. En este marco, la Argentina disputará los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 que muy probablemente sean un espejo de estos cuatro años: se mida en méritos o se mida en números.

La funcionaria, quien fue parte del plantel fundacional de Las Leonas y consiguió con el seleccionado de hockey los logros más trascendentales, acompañará algunos días a los atletas convencionales y luego hará lo propio con los Parapanamericanos. Cuando esa cita concluya (terminan el 26 de noviembre), pronto, también concluirá su mandato, el 10 de diciembre. De todo esto habló con LA NACION, a la vez que trazó un balance de gestión en el que puso negritas sobre cada uno de los logros: “Nuestro presupuesto creció por encima del indicador de la inflación”, dijo. Además, señaló: “Hay una mirada distinta del deporte y de lo que representa el deporte, también de lo que representa el Estado para el deporte”. Y cerró: “Estoy conforme porque todos los indicadores mejoraron y logramos instrumentar programas que no existían”.

Inés Arrondo, en la despedida de la delegación argentina rumbo a los Juegos de Santiago 2023 COA

-¿Cuáles son tus expectativas sobre la actuación de la delegación argentina en los Juegos Panamericanos?

-Nuestro balance de lo que hicimos para llegar hasta esta instancia es muy bueno. Todos los indicadores del deporte argentino mejoraron a pesar del contexto adverso en el que nos tocó gestionar, y creo que con el trabajo articulado entre la Secretaría de Deportes de la Nación y después el haber asumido la conducción del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) hizo que podamos potenciar muchas de las estrategias de desarrollo del deporte y de fortalecimiento de las estructuras, más el cambio de paradigma que nos parecía que era importante hacer respecto al ente de alto rendimiento. Siento algo parecido a cuando jugaba: cuando llega el momento de la competencia el balance, que tenés que hacer tiene que ver con si pudiste dejar todo en la preparación para llegar a esa instancia de la mejor manera. Después, la realidad es que el alto rendimiento es como es, pura adrenalina y euforia en un montón de sentidos y también muy ingrato en otros. A veces hay centímetros, instantes, segundos que te cambian y te ponen en una realidad totalmente distinta. Y creo que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance desde nuestra función.

-¿Podrías dar detalles?

-El ente, en el último DNU de presupuesto, duplicó lo que tenía disponible para este año. Eso es decisión política, es política de gobierno, es destinarle al deporte los recursos que necesita para poder funcionar y mejorar. Ampliamos la cantidad de apoyo para todas las federaciones nacionales, ampliamos la cantidad de atletas incluidos e incluidas dentro de los sistemas de apoyo de los programas, la cantidad de becas, el volumen, el importe: este año a las becas deportivas, que son los recursos con los que cuentan las y los deportistas que van a representarnos en los Juegos Panamericanos, directamente las reestructuramos. Perdieron 50 puntos durante el gobierno de Mauricio Macri. Nosotros sostuvimos durante la pandemia, mejoramos y el año pasado quedamos 18 puntos arriba. A mitad de este año ya había un 150% de aumento y pretendemos terminarlo por encima de eso. Estos son datos duros, no es la subjetividad mía, son datos concretos y concisos que tienen que ver con los indicadores de inflación, de apoyo y los porcentajes de incremento. Entonces, creo que hicimos todo lo que esta a nuestro alcance y mejoramos lo que nos parecía importante cambiar para llegar de la mejor manera a Chile. Después, siempre el deseo es que nos vaya bien, sobre todo por las y los deportistas que dedican muchísimo tiempo, la vida.

-¿Llegan bien los atletas en cuanto a la preparación? ¿Fue suficiente la competencia previa?

-Sí, las preparaciones de los seleccionados, desde Tokio 2020 para adelante tuvieron todo lo que necesitaron a disposición. En eso trabajamos mucho en la planificación estratégica con las federaciones nacionales y articulando muy fuerte con los programas que impulsamos desde Secretaría de Deportes para las instancias de desarrollo y los que impulsamos desde el ente de alto rendimiento. Y en ese trabajo más coordinado hay un montón de aspectos de la preparación que se potenciaron, no caben dudas. Como volver a poner en funcionamiento todo lo que hace al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), al área de ciencias aplicadas al deporte, poner en valor los equipamientos y los profesionales, hemos incorporado a Paula Pareto, por ejemplo, al staff médico de la secretaría y a más profesionales que venían hace años trabajando.

Inés Arrondo habló sobre el sistema de becas y los premios por las medallas en los Panamericanos COA

-¿Cómo era esa situación del deporte argentino cuando llegaste a la Secretaría?

-El Cenard estaba listo para ser vendido. La realidad es que si no fuésemos gobierno no tendríamos Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Hay gobiernos que venden los espacios que tiene el deporte argentino y otros que no, que los recuperamos, los ponemos en valor, los hacemos funcionar. Sabemos que todavía nos falta mucho, pero el Cenard es el espacio de entrenamiento y encuentro del deporte argentino. Trajimos a funcionar al Enard acá adentro (al Cenard, donde también funciona la Secretaría y donde se realizó esta nota), que es el lugar en el que nos parecía que tenía que estar. Gran parte de nuestros atletas de representación nacional se entrenan acá, confluyen los presidentes de las federaciones deportivas, funciona el área madre del deporte argentino que es la Secretaría de Deportes de la Nación. Entonces, justamente, hay una mirada muy distinta de cómo ver al deporte y cómo ver también lo que representa. A su vez, lo que representa el Estado para el deporte.

-¿Eso es a lo que te referís cuando hablás de cambio de paradigma?

-Tiene que ver con eso y con cómo se ve el alto rendimiento. La realidad es que hasta ahora el Enard funcionó esperando a que el logro de algunos deportistas llegara para destinar apoyo. El criterio hasta que asumimos la presidencia era que si vos no tenías un logro, el ente no te apoyaba. Es extraño ponerse a pensar en que algo suceda si no diseñás estrategias. Tenemos detectados que donde tenemos a nuestras y nuestros grandes deportistas están los grandes entrenadores. Hay deportes en los que por cómo es el entramado deportivo en el país ya se desarrollan mucho a través de los clubes de barrio y otros que no, ahí a las estrategias las tenemos que impulsar nosotros. Hay una diversidad muy grande de realidad entre los distintos deportes, hay que interpretar esa realidad y trabajar casi artesanalmente para potenciar cada disciplina.

-¿Cómo están hoy las arcas del Enard atendiendo a que ya hace unos años se eliminó la financiación que llegaba desde el impuesto a la telefonía y el presupuesto pasó a depender del Tesoro Nacional?

-En realidad le dejaron un porcentaje afectado al ente. El porcentaje del incremento del ente es el incremento del porcentaje del gasto público primario de la administración nacional. Ahora, el punto no es cuál es el mecanismo de financiamiento que tiene, sino cuál es la decisión política de un gobierno respecto al deporte, a su desarrollo, a su promoción y a la representación nacional que genera. Porque para nosotros fue una decisión política destinarle más recursos al ente para poder abarcar más cantidad de programas y mejor. Tiene que ver con la mirada y la concepción que tiene un gobierno respecto al deporte como política de Estado. Me parece que es importante resaltar esto. Porque no todos somos lo mismo: el gobierno anterior, de Mauricio Macri, le destinó el mismo presupuesto en pesos con 40.3 de inflación y 53.7, en 2018, 2019 y le dejó el mismo presupuesto en pesos a la Secretaría de Deportes de la Nación, no le incrementó uno solo. Nuestra realidad es muy distinta. Tenemos una inflación alta que no desconocemos pero el presupuesto nacional creció sostenidamente y por encima de ese indicador.

-Estas conforme con muchas de estas cuestiones de tu gestión, ¿hay otras con las que no?

-Viniendo del alto rendimiento, siempre tenés algo por corregir y mejorar. Siempre lo vas a poder hacer un poco mejor, un poco más rápido, un poco más fuerte. Es así, donde ponemos la mirada tenemos cosas por resolver, todo el tiempo. Pero no quiere decir que no podamos celebrar y ver aquellos aspectos en los que sí pudimos avanzar. Siempre se puede mejorar un poco más en infraestructura deportiva, siempre se puede hacer más rápida la implementación de las políticas, siempre se puede incrementar más en términos de recursos. Todo eso también estuvo. No es que pasaron cuatro años de gestión y al Cenard no se le hizo nada o no se incrementaron las becas de los deportistas. Todo lo contrario.

-¿Cuál es el mensaje que le transmitís a los atletas en la antesala de los Juegos Panamericanos y qué implicancia sentís que tiene esta competencia continental?

-Los Juegos Panamericanos son un hito en la carrera deportiva de un atleta, sumamente especiales. Hay muchos y muchas que no saben si incluso van a ser sus únicos, otros como Sabri (Sabrina Ameghino, canotaje) que va de abanderada ya tienen varios, ella va por sus sextos y no sabemos si no estará en los próximos. Pero por esto, porque las estructuras de cada deporte son distintas, hay deportes que tienen una perdurabilidad de competencia mucho más grande que otros. Muchos van a ir a disputar a Chile el portal de acceso a los Juegos Olímpicos de París 2024. Así que siempre las instancias clasificatorias tienen una adrenalina especial y la verdad es que es un momento lindo, de mucho sentimiento, de mucha euforia y ansiedad: todo eso forma parte de los Juegos Panamericanos. Y representa mucho para el país también.

-¿Y es especial también cuando hay un contexto país como el actual en el que probablemente muchos atletas tengan a alguien cercano que no la está pasando bien? ¿Hay algo de ese “darle una alegría a la gente”?

-Sí, claro. Construye sentido de pertenencia, de representación, que son sentidos muy importantes para nuestro país. Un atleta es emblema de superación, de esfuerzo, de perseverancia y son todos aspectos importantes para la construcción social. Están llevando esa bandera con una diversidad muy grande, con representación federal también, porque están todas las provincias representadas. La verdad es que es muy lindo lo que simboliza para toda la Argentina. Para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos (inician a continuación) están viajando a Chile 1187 representantes, entre deportistas, entrenadores, oficiales. Todo eso es el Estado presente acompañando esa preparación y la participación en sí de la delegación argentina.

Para Inés Arrondo, "medir" los logros en los Juegos Panamericanos como algo solo numérico es erróneo coa

-No hablaste de una expectativa en resultados, pero en los Juegos anteriores, en Lima 2019, la delegación puso la vara alta: obtuvo 101 medallas, la mayor cosecha. ¿Cuánto importan esos números?

-Lo que pasa es que cuando lo mirás con ojos críticos y sabiendo desde adentro del deporte… Primero, que los sistemas de competencia cambian constantemente, entonces no se pueden usar los parámetros que tuvo Lima 2019 con respecto a estos Juegos Panamericanos. Después, al ser en el Hemisferio Sur no les resultan tan tentadores a los del Hemisferio Norte para venir a competir, entonces claro, se potencia la participación de los países de la región pero no es tan seductor para Canadá y Estados Unidos, por lo cual cambia el nivel de competencia y el escenario. Por eso, a la hora de hablar de consagraciones es todo tan relativo (ríe). Depende mucho del calendario internacional, constantemente están cambiando las reglas del juego... Es difícil estandarizar. El sistema deportivo mundial es sumamente desigual. Me parece que lo que es importante pensar y evidenciar es que Argentina tiene un esquema deportivo muy fuerte, nosotros competimos en todo, nos gusta jugar a todo y apoyamos todo también.

-Justamente, en Santiago 2023 habrá participación en todos los deportes, a excepción de tres.

-Hay países que focalizan su esquema de apoyos en los deportes que reparten más medallas. Nosotros en eso somos cero especulativos, para nosotros vale lo mismo el atleta de deporte en equipo que el individual y de hecho lo dejamos así planteado en el sistema de premios, por ejemplo. Para Santiago 2023 el premio es por la mejor medalla conseguida (por caso, si alguien ganase más de una se considera la de mayor valor) y los atletas de deporte en equipo van a recibir el mismo monto que uno individual. Entonces, hay mucho que revisar respecto a cómo es la competencia. A mí lo que me parece es que el hecho de que estos Juegos se hagan otra vez en el Hemisferio Sur hace que se fortalezca la participación de la región, además del legado que le dejan a Sudamérica. Para Argentina también es importante eso.

-¿Con qué te vendrías conforme de estos Juegos Panamericanos?

-Ojalá que en su rendimiento cada atleta o cada equipo pueda mejorar su performance, me parece que ese es el desafío que lleva cada una y uno consigo. Hay atletas que tienen la esperanza puesta en hacer su mejor marca en los Juegos y están quienes van a jugarse la clasificación. Tengo esa expectativa. El medallero es un objetivo de tantos que tenemos en la carrera del alto rendimiento. Pero si solo trabajamos para las consagraciones nos estamos perdiendo una parte que es la más linda de la carrera deportiva, el desafío de poder superarnos.

-Un mes después de que se terminen los Juegos Panamericanos también va a estar terminando tu gestión. ¿Ya tenés una evaluación de estos cuatro años?

-Sí, es verdad que hay un ciclo de gobierno que termina y que amerita un balance. Y un poco creo que lo fui haciendo a lo largo de la nota. La verdad es que yo estoy conforme por esto que te digo: todos los indicadores del deporte argentino mejoraron y logramos implementar programas que no existían y que lo que hacen justamente es poner un Estado presente (...) Recorro un montón de lugares y rincones del país en los que se construyó nueva infraestructura deportiva a partir de la política implementada por nuestro gobierno. Son cosas que obviamente van a contribuir para el desarrollo del deporte, del deporte de base, federado y de alto rendimiento, pero también le van a mejorar la calidad de vida a la gente. Porque es lo primero que hay que atender: una de las grandes fortalezas que tiene el deporte es mejorar la calidad de vida de las personas y construir una sociedad mejor. Todo el resto se termina dando. Después nos colgamos las medallas. Cuando un pibe tuvo la posibilidad de acceder al deporte en su barrio, a unas cuadras de su casa y luego las estructuras y el talento le terminaron posibilitando ponerse la camiseta argentina y representar al país, el sentimiento es más lindo. Es el más lindo que podemos construir.