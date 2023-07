Las Leonas arrancan el proceso con el faro puesto en París 2024, pero con una estación previa y obligada: los Juegos Panamericanos 2023

escuchar

Las Leonas son voraces por naturaleza. Desde que nacieron, el espíritu de lucha y el alma competitiva son fuertes de su esencia. Y desde entonces también, sólo un título les resulta aún esquivo: la medalla olímpica dorada. Este lunes, justamente, inician en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) un nuevo ciclo dentro de otro ya en vigencia: la recta final (de un año) hacia los Juegos de París 2024. Con esta salvedad: si bien es esa cita multidisciplinaria la que las desvela tanto como los mundiales, deben enfocarse en otros objetivos primordiales, como los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, que dan clasificación a la Ciudad Luz, entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre.

Cómo mantener la motivación en un año que se pone fuerte en esta parte de la temporada y aún lejos de aquello, es el gran reto del cuerpo técnico que conduce Fernando Ferrara, que estableció puntos claros: de acá en más todas las jugadoras que conforman el proceso en la carrera a París 2024 deben estar establecidas en el país. Por eso, dos muy importantes ya no serán parte. Mientras, nombres nuevos y con proyección se suman, a la vez que cimentar al equipo en la fortaleza grupal es la otra prioridad. Lo demás debería fluir solo: se trata de vestir la camiseta argentina.

El equipo albiceleste viene de cerrar la FIH Pro League 2022/2023, el certamen anual de naciones en el que no pudo defender el título conseguido el año pasado y que, otra vez, se quedó Países Bajos, el mejor seleccionado del mundo. En este sentido, el saldo igualmente es positivo, las Leonas terminaron como escoltas de las naranjas en una primera parte del año en el que se dio lugar a un trabajo con una base amplia de jugadoras, unas 40, que por varios tramos se dividieron entre las “argentinas” y las “europeas”, atendiendo a aquellas jugadoras que militaron en el Viejo Continente en estos meses.

Fernando Ferrara consiguió la Pro League y el subcampeonato del mundo 2022 con Las Leonas Europa Press Sports - Europa Press

El mix le dio al equipo, como es lógico, momentos de irregularidad sin correrse de todo lo bueno que dejó 2022 (el título de Pro League y el subcampeonato del mundo), como así también la posibilidad de que se estrenen varias caras nuevas. La planificación del año se apoyo en: un inicio con Pro League y una nueva gira en junio y en el medio viaje a España para jugar dos amistosos en Valencia con el conjunto local, más otros duelos de ensayo con Uruguay, en tierras charrúas y en Salta. Hubo competencia, con cargas menores, pero necesaria. Tras poco más de 10 días de vacaciones, este reinicio.

“Si bien los Juegos Panamericanos no son tan relevantes como los Juegos Olímpicos o el Mundial, sí son relevantes porque te clasifican a los Juegos de París 2024, así que tenemos un gran objetivo a fines de octubre. Esto es como las Eliminatorias al Mundial de fútbol. Y... Cuando empezás a jugar las Eliminatorias, ya estás jugando el Mundial. Si pasás eso (la clasificación) es como ir al Mundial, a la fase final: acá es igual, este es el proceso olímpico. Se pasa por los Panamericanos para poder jugar la “etapa final” de los Juegos Olímpicos allá. Es muy importante estar bien, llegar bien y no llevarse sorpresas”, le dice el DT Fernando Ferrara a LA NACIÓN, en la previa de la vuelta a los entrenamientos. El entrenador, que asumió tras los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (en 2021), no quiere “regalitos” inesperados y sabe perfectamente cuál es el gran sueño del hockey femenino argentino, que nunca ganó el oro olímpico, único título que no tiene en su laureado palmarés.

Las Leonas ya cuentan de nuevo en el país con varias de sus "europeas", como María José Granatto @ArgFieldHockey

Pero, ¿cómo se hace para mantener el “fuego” encendido? Sobre todo en un año en el que el calendario no están las competencias más motivantes y por el contrario, mayormente se juega Pro League, un certamen raro en el que la competencia es dispar entre seleccionados (nunca hay igualdad en la tabla en cuanto a la cantidad de partidos disputados), razón por la cual, muchas veces pierde su emoción. De hecho, el año pasado, Las Leonas se consagraron sin estar en cancha, por la combinación de otros resultados.

“La Pro League en este sentido está buenísima (para mantener el “fueguito”). Nosotros terminamos el Mundial 2022 y a fin de año tuvimos fecha en Argentina contra Alemania, Bélgica, Inglaterra y Países Bajos; y este año con Australia, Estados Unidos, China y Nueva Zelanda. Vamos teniendo todos partidos de nivel sin la relevancia de un torneo importante, que la Pro League la tiene, el año pasado la ganamos, pero te da una competencia a nivel internacional importante que te posibilita ver jugadoras y a las chicas estar juntas, motivadas y siempre en la élite mundial del hockey”, relata Ferrara, quien reconoce que “cada uno lo usa más o menos para lo que quiere y nadie se lo toma con la presión de ganarlo al 100%. Lo que te da es competencia, buena y periódica”, a la vez que reconoce que “es cierto que no es emocionante como otros torneos”, pero se está trabajando en ello: este año se agregaron ascensos y descensos y el año que viene dará una clasificación directa para el Mundial 2026.

La edición 2022/2023 de Pro League, en la que las Leonas fueron segundas, inició en Mendoza Telam

Todas las Leonas, juntas en casa

Tras conseguir la medalla plateada en Tokio 2020 y en el Mundial de España-Países Bajos 2022, a las chicas argentinas les surgieron sobradas oportunidades para sumarse a equipos europeos. En este sentido, el cuerpo técnico entendió que algunas tenían “hambre” de disputar cosas importante a nivel de clubes. Es así como, muchas de ellas emigraron hasta esta parte de la temporada. Con este conocimiento: en julio debían estar de vuelta en la Argentina para reiniciar el proceso y dar inicio a otro dentro de él: el camino olímpico, a un año de París 2024. “Les dije que voy a considerar sólo a aquellas jugadoras que estén en el país”, explica Ferrara, quien aclara que post Mundial, la charla con capitanas y referentes fue clave para poder “organizar” al plantel y que todas pudieran aprovechar sus oportunidades.

“A mí me gusta que hagan esa experiencia porque después sabés cómo piensa un neerlandés, un alemán, un belga y al momento de enfrentarlos está bueno. Y aparte por cómo entrenan. Las comparaciones inevitables están buenas para bien y para mal, vos podés saber dónde estás parado”, detalla el DT. Y agrega: “Les dije lo que les dije y por eso la mayoría decidió volver, estamos todos juntos para arrancar. Además, van a jugar en sus clubes y eso está bueno porque le da más jerarquía al campeonato local (Metropolitano)”.

Victoria Sauze, que juega en el mismo club que Julieta Jankunas en Países Bajos, está de vuelta ArgFieldHockey - ArgFieldHockey

Ante la determinación no negociable por todo lo que se avecina en el horizonte, dos jugadoras de renombre ya no son parte, por lo cual, quedaron fuera de la carrera a París. Se trata de Jimena Cedrés y Lucina von der Heyde. La talentosa ex volante de San Fernando, en cuyos inicios llegaron a comparar con Luciana Aymar, reside en Bélgica. La misionera, Mejor Jugadora del Mundo Sub 21 en 2018, en Alemania. En este sentido, la “Negra” le comunicó al cuerpo técnico que optaba por continuar con sus proyectos en el Viejo Continente (convive con el León Lucas Martínez). Mientras que a “Luchi” la indecisión la chocó con el tiempo límite, por lo que los propios entrenadores debieron comunicarle la no consideración. Aunque las comprenden: “Es diferente la situación entre las chicas que estaban allá (en Europa) hace años y las que fueron esta vez a hacer alguna experiencia. Y “Jime” Cedrés terminó decidiendo, con todo el dolor del alma, que se quedaba allá porque ya tiene su vida armada, proyectos y un montón de compromisos también y no dio la disponibilidad para venir. La “Negra” no va a estar. Lo de “Luchi” es un poco diferente, le costaba tomar tomar una determinación. No es fácil fácil, respeto la decisión de “Jime” y la indecisión de “Luchi”. Es una lástima, por supuesto que lo lamentamos”.

La talentosísima Jimena Cedrés deja de ser parte del seleccionado y no corre la carrera hacia París Instagram @jime.cedres

Así, el plantel de este reinicio se conforma con la base del equipo conocido y protagonista de las últimas temporadas, más las que venían alternando (mayormente Leoncitas del Mundial Sub 21 del año pasado), caras nuevas con proyección y debutantes en el mayor hace muy poco (especialmente en los partidos con Uruguay). “Se sumarán a la lista (ya figuran en ella) Juanita Castellaro, que jugó el último Mundial Junior y está con el Junior ahora también (hay otra Copa del Mundo a fin de año), vino a la Pro League y la verdad es que lo hizo muy bien y Alina Piccardo, de San Fernando, que fue goleadora del torneo el año pasado y en este también le está yendo muy bien, además de otras chicas que tenemos en cuenta en este proceso”. En este sentido, Ferrara también pone paños fríos: ¿Es Juana Castellaro tal vez el mejor proyecto del hockey argentino? “Sí, yo pienso que sí, pero vayamos despacio con esto. Es una jugadora que se metió al último Mundial Junior con 17 años y es de esas que pintan ser diferentes”, ríe el DT, aunque también aclara: “Hay que tratar de respetar los procesos juniors pero sin sacarles posibilidades en el mayor si pueden estar”.

Así, tras una primera mitad de año más “tranquila”, Las Leonas empiezan a pisar el acelerador, a la vez que irá creciendo el plan de trabajo y la carga de entrenamientos. El cuerpo técnico sabe que hasta acá no era necesario “cargar por cargar” y que las exigencias irán en aumento progresivo. Si bien París es el faro del proceso dentro del proceso, también tiene claro que no hay lugar para la distracción: “Estamos focalizados en eso que sabemos que siempre es un torneo difícil, los Panamericanos. Hay 4 ó 5 equipos competitivos. Nosotros sabemos cuáles son las posiciones en el ranking (Argentina es 3 del mundo) pero los torneos se juegan y se ganan en la cancha. Por eso decía: es muy importante entrenar todas juntas, llegar bien, no hacer pasos en falsos y hay marcar esa diferencia que hay en el ranking, mostrar para qué estamos”, dice Ferrara. A eso le llama “estar con el chip Leonas otra vez”. Y ya lo tienen puesto.

La lista de convocadas

Con caras nuevas y viejas conocidas: así se conforma la lista de las Leonas que reinicia el proceso Mauro Rizzi

Ana Luz Dodorico, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Catalina Andrade, Sofía Cairo, Victoria Manuele, Celina Di Santo, Guadalupe Adorno, Bianca Donati, Paula Ortíz, Bárbara Dichiara, Delfina Thome, Valentina Raposo, Cristina Cosentino, Clara Barberi, Valentina Marcucci, Alina Piccardo, Eugenia Trinchinetti, Valentina Costa Biondi, Pilar Campoy, Agustina Albertarrio, Victoria Sauze, Julieta Jankunas, Agostina Alonso, Lourdes Iturraspe, María José Granatto, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino, Rocío Sánchez Moccia, Lucía Sanguinetti, Carolina Carrizo, María Sol Lombardo, Mariana Pineda, Micaela Sirera.

