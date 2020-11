En la noche del miércoles, Mariano Iúdica rompió en llanto en Polémica en el bar al referirse a la partida de Diego Maradona Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de noviembre de 2020 • 08:20

La muerte de Diego Maradona no deja de sorprender a los argentinos. Después de varios mensajes de condolencias por parte de distintas figuras del deporte, la política y el espectáculo, Mariano Iúdica habló sobre el astro del fútbol y se quebró en vivo al recordar al exjugador.

"Muy buenas noches a toda la audiencia de Polémica en el bar en todo el país y a la audiencia de América. Es para mi irreal, increíble, para Marianito de El Palomar, estar dando esta noticia. Tener que hablar de la muerte de Maradona", comenzó el conductor, vestido de negro y con la voz entrecortada por la emoción.

"No pensé jamás en tener que estar vestido de negro en la televisión para tener que decir que se murió Diego Maradona. El único tipo que le prometió algo al pueblo y cumplió en este país cagado a palos, engañado y robado. El único que prometió y cumplió fue Diego", expresó, contundente.

Y continuó, sobre El Diez: "Se equivocó y pagó, y seguramente debía estar 0 a 0 para que Dios se lo lleve. En la misma fecha de su Fidel [Castro], nos han cortado las piernas, nos han sacado el DNI, se murió el argentino más argentino".

Sin ocultar las lágrimas, el conductor de Polémica en el bar expresó: "Él era por el que nos poníamos la camiseta cuando nos íbamos de viaje, porque sabíamos que nos iban a ayudar. Si teníamos la de Argentina, decían 'eh, Argentina, Maradona' y sabíamos que ese nos iba a ayudar. Para que no nos maten, para un mejor precio, para que nos den una mejor mesa, en cualquier parte del mundo".

"El mejor de nosotros. El héroe de los argentinos se murió. Ese, el de la villa, en donde están las ventanas con música y cumbia, que hoy están llorando. El que nunca se olvidó de la villa. Se murió y hoy estamos dando esa noticia. No lo puedo creer", dijo Iúdica. Y cerró, llorando: "Me dan ganas de llorar mucho. Papá lo amaba mucho. Me llevaba a ver a Argentinos Juniors, me llevaba a la cancha de Boca a verlo aunque éramos de River. Se murió una parte de mi vida, se murió Maradona, se murió el Diego".

Más tarde, Iúdica utilizó sus redes sociales para compartir una foto del jugador en la que volvió a expresar su dolor. "Gracias por hacer feliz al pueblo, a mi familia y a mí. Si en el cielo ves a un pelado que se pone muy pesado cholulo tuyo y no te deja de idolatrar, no te enojes, es mi viejo que te amó en vida desde tus 16 años. Te amo Diego. Una parte de mi se murió con vos. Descansa en paz", escribió.